Финансовые трудности вынудили легендарного Флойда Мейвезера надеть перчатки и вернуться на профессиональный ринг в 49 лет. Непобежденного американца в апреле ждет проверка против Майка Тайсона, а уже в сентябре реванш с Мэнни Пакьяо

Долги, иски и суды: как Флойд остался без денег

Когда Флойд в 2017-м уходил на пенсию непобежденным с 50-ю победами и без единого поражения, казалось, что финансовая подушка позволит ему забыть о ринге навсегда. Но в 49 лет Мейвезер объявил о возвращении в профессиональный бокс, и причины тут явно не в любви к спорту.

Все началось со слухов год назад. По инсайдам журналиста Стивена Эй Смита, Флойд потерял больше 400 миллионов долларов на неудачных инвестициях. Позже портал Business Insider добавил конкретики: долги Мейвезера перевалили за 50 миллионов, включая кредит под 9 процентов у миллиардера Дона Хэнки.

Под залог пошли дома и даже частный самолет. Сам Флойд всячески опровергал информацию и говорил, что, если наличие двух бизнес-джетов и сотни объектов недвижимости — это банкротство, то пусть все следуют его примеру.

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор globallookpress.com

Но отшучиваться становилось все сложнее. В начале 2026 года Мейвезер подал в суд на телеканал Showtime, требуя 340 миллионов, которые, по его словам, украл бывший советник при содействии телевизионщиков.

Юристы боксера заявили, что Showtime отказался предоставлять документы, сославшись на наводнение, уничтожившее архивы. По словам адвоката Мейвезера, боксер пройдет всю дистанцию в суде так же уверенно, как когда-то на ринге, и вернет свое.

Только вот в боях Флойд никогда не проигрывал, а в судах все может сложиться иначе. Сам факт иска громче любых оправданий. Если у тебя, действительно, есть сотни миллионов, вряд ли ты будешь судиться из-за гонораров девятилетней давности.

Особенно, когда тебе почти 50 лет. А возвращение в профессиональный бокс — логичное продолжение этой истории.

Выставочная лихорадка: от блогеров до «Железного Майка»

Джейк Пол против Майка Тайсона globallookpress.com

Мейвезер не дрался в профи с 2017 года, когда одолел техническим нокаутом Конора Макгрегора. Тот бой принес ему около 300 млн долларов. Но отдых получился недолгим. Флойд начал колесить по миру с выставочными поединками, собирая легкие деньги, где только можно.

Он дрался с японским кикбоксером, заработав 9 миллионов за 2,5 минуты избиения. Потом были блогеры, бойцы ММА и даже внук мафиози. Самый громкий выставочный поединок против блогера Логана Пола, брата Джейка Пола, принес 35 млн долларов при смехотворной конкуренции.

Теперь в планах Флойда бывший чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон. В апреле 2026 года они должны встретиться на турнире в Конго. Тайсону сейчас 59 лет, но он тоже не сидел без дела.

В 2024-м легендарный тяжеловес вышел на поединок против Джейка Пола при поддержке Netflix, собрал 108 миллионов просмотров, проиграл по очкам, но прилично заработал.

Теперь «Железный Майк» готов тряхнуть стариной еще раз. Правда, его менеджеры наверняка в курсе финансовых проблем соперника, поэтому условия контракта будут не самыми выгодными для Мейвезера. Но Флойду уже не до рекордных гонораров.

Реванш с Пакьяо и риск поражения

Мэнни Пакьяо против Марио Барриоса globallookpress.com

Самый большой чек ждет Мейвезера в сентябре.Netflix официально анонсировал реванш с Мэнни Пакьяо 19 сентября в Лас-Вегасе на арене The Sphere. Бой будет профессиональным, 12 раундов. Пакьяо уже разозлил Флойда заявлениями, что отберет у него тот самый ноль в графе поражений.

И в свои 47 лет Мэнни выглядит гораздо свежее. В прошлом году он вернулся в профессиональный спорт и едва не отобрал пояс WBC в полусреднем весе у Марио Барриоса. Бой оценили вничью, но, если говорить объективно, то Пакьяо его выиграл. Для филиппинца реванш с Флойдом дело принципа.

В первом бою в 2015-м Мэнни вышел на ринг с травмой и не мог показать и половины того, на что способен. Теперь повреждений нет, он мотивирован и хочет доказать, кто величайший полусредневес. Тот поединок побил все рекорды — больше четырех миллионов покупок и 600 миллионов долларов выручки.

Реванш покажут бесплатно для подписчиков Netflix, но боксеры могут заработать даже больше, благодаря глобальному охвату платформы. Промоутеры Пакьяо уже заявили, что их цель побить рекорд просмотров поединка Тайсона и Пола.

Но если для Пакьяо это возможность войти в историю, то для Флойда мотивы иные. Он просто хочет заработать. Заявления о возвращении в профессионалы ради бокса звучат неубедительно, когда за плечами череда выставочных боев с блогерами и судебный иск на целое состояние. Пакьяо тут единственный, у кого есть спортивная цель.

Бокс в кризисе

FIGHT OF THE CENTURY | Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao | ON THIS DAY FREE FIGHT

Когда главные бои года анонсируют с участием трех бойцов, которым суммарно почти 160 лет, это о многом говорит. Мейвезеру уже 49, Пакьяо 47 лет, а Тайсону и вовсе 59. Современный бокс не может предложить ничего интереснее встречи именитых ветеранов, давно находящихся на пенсии.

Промоутер Фрэнк Уоррен уже высказался резко против реванша Флойда и Мэнни. По его мнению, такие бои не должны санкционироваться, потому как подвергают риску здоровье возрастных спортсменов. Пропускать удар в 49 лет не то же самое, что в 25, и последствия могут быть фатальными.

Но Уоррена вряд ли кто-то услышит, ведь на кону слишком большие деньги.Netflix пришел в бокс не для развития спорта. Бой двух возрастных легенд с громкими именами продастся лучше встречи молодых чемпионов, о которых никто не знает за пределами фанатского сообщества.

Это грустная реальность современного бокса. Кого волнует здоровье ветеранов, когда речь о сотнях миллионов? Никого. Зрители хотят ностальгии, промоутеры прибыли, стриминговые платформы вечно в поиске нового контента.

Мейвезер в этой схеме просто пешка. Но он сам загнал себя в угол долгами и неудачными инвестициями. Возвращение на ринг для него не прихоть, а необходимость. И от хорошей жизни так не поступают.