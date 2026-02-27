Старт текущего года обернулся для восходящих звезд, любимчиков Даны Уайта и уже состоявшихся топов сплошными разочарованиями. Вспоминаем самые громкие провалы UFC зимой 2026-го

Гейджи спустил Пимблетта с небес на землю

В главном событии UFC 324 в конце января 37-летний ветеран Джастин Гейджи вышел на бой против непобежденного в лиге британца Пэдди Пимблетта. На кону стоял временный титул в легком весе, и руководство лиги явно надеялось, что харизматичный «Плохиш» станет новой звездой дивизиона.

Ему дали возрастного соперника, который должен был стать трамплином. Но уже в стартовом раунде планы Даны Уайта пошли прахом. Гейджи с первых секунд устроил избиение, несколько раз зажав англичанина у сетки и обрушив на него град ударов.

Пимблетт побывал в тяжелом нокдауне и чудом дожил до гонга. Во втором раунде история повторилась: Джастин снова отправил соперника на канвас, демонстрируя колоссальную разницу в скорости и точности. Пимблетт выжил только за счет характера, а его хваленый бокс на средней дистанции и грэпплинг попросту испарились.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Лишь к третьему раунду британец немного пришел в себя и даже выиграл отрезок, но это была слабая попытка реабилитироваться. По итогам 25 минут судьи единогласно отдали победу Гейджи, забравшего временный пояс.

После боя Джастин с улыбкой сказал Пимблетту: «Посмотри теперь на свое лицо». Хайп вокруг «Плохиша» разрушился за один вечер. Проигрыш Гейджи стал подтверждением того, что до элиты дивизиона британцу еще расти и расти.

Волкановски снова объяснил Лопесу, кто тут король

Диего Лопес против Александра Волкановски globallookpress.com

В начале февраля на UFC 325 в Сиднее Александр Волкановски в очередной раз подтвердил статус величайшего полулегковеса в истории. Австралиец проводил реванш против Диего Лопеса, получившего второй шанс на титул.

Бразилец накануне боя громко заявлял, что стал лучше, сделал выводы из их первого боя и обещал нокаутировать чемпиона. Но когда прозвучал гонг, от этих слов не осталось и следа. Волкановски снова преподал оппоненту мастер-класс.

Лопес действовал так же прямолинейно, как и в первой встрече: шел вперед, натыкался на встречные удары и не попадал в ответ. Чемпион контролировал ход поединка, превосходя соперника во всех аспектах. Статистика ударов (112 против 74) наглядно отражает тотальное преимущество Александра.

В концовке боя Волкановски и вовсе издевался, сидя сверху в партере и общаясь с рефери, пока Лопес беспомощно пытался выбраться из-под него. Судьи закономерно отдали победу 37-летнему австралийцу единогласным решением.

Для Лопеса поражение обернулось не только спортивной неудачей, но и травмами: у бразильца диагностировали переломы обеих стоп. Такой провал надолго выбил его из титульной гонки.

Физиев окончательно выпал из элиты

Маурисио Руффи и Рафаэль Физиев globallookpress.com

В том же Сиднее на UFC 325 состоялся бой, который, кажется, поставил точку в истории Рафаэля Физиева, как претендента на титул в легком весе. Накануне поединка с Маурисио Руффи «Атаман» считался фаворитом.

Первый раунд остался за Физиевым: он активно давил, финтил и перебивал соперника. Но уже тогда проявились его хронические проблемы — провалы в защите и неумение грамотно распределять силы.

Вместо того чтобы добить потрясенного бразильца, Рафаэль брал паузы, позволяя Руффи восстановиться. Наказание за вальяжность последовало очень скоро. Во втором отрезке бразилец поймал «Атамана» идеальным правым прямым в челюсть.

Физиев рухнул на настил, Руффи обрушил град добивающих попаданий, после чего судья остановил встречу. Предсказание Ислама Махачева, который еще в 2023 году говорил, что Физиев никогда не войдет в топ-3 из-за пробелов в борьбе и защите, сбылось.

Теперь Рафаэль стремительно катится вниз по рейтингу, и следующим соперником для него, вероятно, станет боец даже не из топ-15 легкого дивизиона.

Оливейра столкнулся с суровой реальностью

Винисиус Оливейра (справа) globallookpress.com

В легчайшем весе тоже не обошлось без провала, случившегося на турнире UFC Fight Night 266. Бразильский проспект Винисиус Оливейра, шедший на серии из четырех побед в лиге, вышел в октагон против Марио Баутисты. Американец недавно дрался с Умаром Нурмагомедовым и уступил ему по очкам, прервав свою серию из восьми выигрышей.

Для Оливейры битва с таким оппонентом выглядела серьезным экзаменом, который он с треском провалил. С первых минут Баутиста перевел визави в партер и показал, что такое борьба на топ-уровне.

Американец методично изматывал Оливейру на земле, не давая ему ни секунды покоя. Уже к концу первого раунда стало понятно, что сил у Винисиуса остается все меньше. Перед боем Оливейра признавался, что гоняет по 23-24 кг, чтобы уложиться в лимит легчайшего дивизиона, и это сыграло злую шутку.

Во втором раунде он выглядел абсолютно обесточенным: медленно двигался, опускал руки и пропускал позиционные проходы. Винисиус от безысходности сам пошел в борьбу, но Марио оформил переворот из позиции лежа и внезапно оказался сверху.

Далее американец быстро вышел на удушающий прием, закрыл захват и заставил противника сдаться. Предыдущие 4 победы бразильца в UFC забылись в одночасье.

Не так уж страшен Эрнандес, как его боялись

Энтони Эрнандес против Шона Стрикленда globallookpress.com

В ночь с 21 на 22 февраля в Хьюстоне состоялся бой, который многие эксперты уже назвали главной сенсацией зимы. Экс-чемпион среднего веса Шон Стрикленд встретился с Энтони Эрнандесом. Последний шел на феноменальной серии из восьми побед подряд и считался грозой дивизиона.

Однако Стрикленд разрушил этот миф. «Тарзан» ни разу не дал Эрнандесу пройти в ноги, разбивая его своим знаменитым джебом со средней и дальней дистанции. Шон двигался спокойно, будто проводил рядовую тренировку. Даже когда Эрнандес потряс Стрикленда в первом раунде, тот быстро восстановился и продолжил гнуть свою линию.

Кульминация наступила в третьем отрезке. Эрнандес взвинтил темп и нарвался на сокрушительный удар коленом в корпус. Стрикленд мгновенно бросился добивать оппонента. Экс-чемпион зажал «Флаффи» у сетки, нанес по нему около десятка хуков и отправил на настил.

Последующая серия безответных ударов вынудила рефери Херба Дина остановить избиение. Шон не просто нокаутировал опаснейшего проспекта, а заставил его выглядеть любителем.

После боя Стрикленд традиционно прошелся по Хамзату Чимаеву, заявив, что «прикончит маленькую чеченскую девочку» и вернет себе пояс. Эрнандес же проиграл впервые за 6 лет и теперь вынужден заново начинать путь к поясу.