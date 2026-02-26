Минувшие выходные в Лас-Вегасе стали поворотным моментом в карьере Райана Гарсии. «Золотой мальчик» деклассировал в главном бою вечера Марио Барриоса, отобрав у него титул чемпиона мира по боксу по линии WBC в полусреднем весе

На краю пропасти

К началу 2026-го казалось, что карьера Райана Гарсии близка к закату. Парень, собиравший миллионы просмотров и считавшийся главным медийным лицом молодого поколения бокса, вдруг посыпался.

Все началось с семьи. Брак Гарсии превратился в публичное шоу с бесконечными разборками в соцсетях. На этом фоне у боксера начались проблемы с психикой и появилась алкогольная зависимость. Контроль над собственной жизнью был потерян, а за ним ушла и спортивная форма.

Дальше состоялся бой с Девином Хейни в апреле 2024-го. Гарсия дважды отправил оппонента на настил левым хуком, доминировал в поединке и выиграл по очкам. Однако радость длилась недолго.

Райан Гарсия и Брэндон Морено globallookpress.com

Проба боксера дала положительный результат на остарин, победу аннулировали, а Райана дисквалифицировали на год. В мае 2025-го «Золотому мальчику» дали еще один шанс. Очередным соперником стал чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро, крепкий боец, но очень нестабильный.

Гарсия вышел на ринг вялым, разобранным и неуверенным в себе. По ходу встречи он дважды побывал в нокдауне и проиграл бой решением судей. Это был полный провал. И после такого на вершину возвращаются лишь единицы. К моменту боя с Марио Барриосом Гарсию почти окончательно списали со счетов.

Эксперты сходились во мнении, цитируя следующее: «Если Райан проиграет сейчас, можно забыть о нем, как о претенденте на что-то серьезное». И боец это понял. 22 февраля в Лас-Вегас приехал уже не тот растерянный парень, которого Ромеро гонял по рингу год назад. Гарсия вышел и забрал свое.

Вечер искупления

Марио Барриос против Райана Гарсии globallookpress.com

С первых секунд стало ясно, что «Золотой мальчик» настроен серьезно. Уже на 27-й секунде боя Гарсия зарядил правым прямым в висок Барриосу. Чемпион мира рухнул на настил, и у 20 тысяч человек на арене перехватило дыхание.

Барриос, конечно, поднялся и продолжил драться. Но Гарсия уже поймал кураж. Он не кидался в безумные размены, как делал раньше, а работал расчетливо и хладнокровно.

На протяжении всего боя Райан контролировал дистанцию, регулярно выбрасывал джебы, заходил справа и бил по корпусу. Барриос ловил воздух и пропущенные удары. В шестом раунде Гарсия снова потряс чемпиона, и тот до конца отрезка просто принимал на себя град атак, мечтая только о гонге.

Где-то к середине боя Гарсия повредил правую руку. Но даже так он был на голову выше соперника. Защита, перемещения, работа корпусом — всего этого мы раньше за Райаном особо не замечали.

Барриос пытался навязать ближний бой, надеясь на чудо, которого не случилось. Гарсия спокойно довел поединок до конца, забрав почти все раунды. Судьи зафиксировали разгром: 119-108, 120-107, 118-109. Райан Гарсия — новый чемпион мира по боксу по линии WBC в полусреднем весе.

Слова Де Ла Хойи

Оскар Де Ла Хойя — промоутер Райана Гарсии globallookpress.com

После боя легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, а ныне промоутер Райана Гарсии, буквально светился от счастья. Он понимал, что актив, который уже списали со счетов, снова стал золотым:

«Я видел собранного Райана. Я видел сосредоточенного Райана. Я видел Райана, который знал, что должен победить, и поэтому мы увидели Райана во всей красе».

Насчет будущего Оскар традиционно высказался дипломатично: «Мне нравится потенциальный бой с Шакуром Стивенсоном. У Райана теперь столько вариантов… Все хотят с ним сразиться, все хотят свергнуть его с пьедестала».

Про возможный реванш с Хэйни Де Ла Хойя высказался более конкретно: «На самом деле, я бы хотел увидеть ответный бой с Девином Хэйни. Это будет грандиозное противостояние. Более масштабное, чем в первый раз».

Не забыл промоутер и про Ромеро, победившего Гарсию год назад: «Это возможно. Все возможно. Бокс — это весело, ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой», — философски заметил Оскар.

Правда, есть нюанс с контрактом. Гарсия заявил, что бой с Барриосом был последним по соглашению с компанией Golden Boy. Оскар же говорит, что Райан должен провести еще пару поединков под эгидой данной организации. Кто прав, узнаем позже, а сейчас Гарсия просто празднует победу.

Новая реальность

Шакур Стивенсон (справа) globallookpress.com

Победа над Барриосом реанимировала карьеру, которая еще утром висела на волоске. Гарсия снова в игре, у него пояс чемпиона мира и право выбирать следующего соперника. Но самое интересное впереди: на запах крови и титула уже сбежались большие хищники.

Первым в очереди стоит Шакур Стивенсон. Чемпион WBO в первом полусреднем дивизионе вышел на ринг сразу после боя и сказал, что готов драться с Райаном, но в промежуточном весе и со строгим допинг-контролем ВАДА. «Если он вызовет меня на бой, я не против, но ВАДА должна все контролировать», — отметил Стивенсон.

Вторым подтянулся Конор Бенн. Англичанин, только что подписавший контракт с Zuffa Boxing, сидел в зале и сразу после финального гонга бросил вызов: «Поздравляю, чемпион. Увидимся в конце года. Согрей для меня мой пояс».

Против этих ребят Райану будет сложнее, чем с Барриосом. Стивенсон техничный уникум, которого еще никто не смог разгадать. Бенн более габаритный и мощный боец. Но теперь Гарсию это не пугает. Статус чемпиона меняет психологию. Вчера он был неудачником, а сегодня на вершине мира.

Да, впереди тяжелые бои. Шакур может затянуть в глубокие воды, а Бенн задавить физической мощью. Но желание таких боксеров драться с Гарсией, говорит о том, что карьера спасена.

Райан, наконец-то, встал на правильную тропу. А пока можно просто выдохнуть и насладиться моментом. И это, пожалуй, лучшая история возвращения на вершину за последние годы.