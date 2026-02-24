Энтони Эрнандес подходил к поединку с Шоном Стриклендом на турнире в Хьюстоне большим фаворитом, имея за плечами серию из восьми побед. Однако «Американский Чимаев» не оправдал надежд и был разгромлен экс-чемпионом UFC в среднем весе

А разговоров-то было

Шон Стрикленд выходил в клетку после года простоя, и мало кто верил, что бывший чемпион сможет что-то противопоставить Энтони Эрнандесу. «Флаффи» шел на серии из восьми побед подряд, сметая всех на своем пути, и считался главным кошмаром для любого топа среднего дивизиона.

По прогнозам, он должен был затащить Стрикленда в борьбу и задавить бешеным темпом, но уже с первых секунд все пошло не по плану. Эрнандес сразу попытался сократить дистанцию и навязал привычную возню клинче. Стрикленд, в свою очередь, быстро вышел из него и начал методично расстреливать соперника джебами.

Каждая попытка прохода в ноги разбивалась о гранитную защиту экс-чемпиона, который читал мысли оппонента еще до того, как тот начинал движение. Шон двигался спокойно и выверенно, будто проводил очередную тренировку, а не главный бой вечера.

Энтони Эрнандес против Шона Стрикленда globallookpress.com

В середине первого раунда случилось неожиданное — Эрнандес поймал Стрикленда и отправил его во флэш-нокдаун. Но Шон даже не дрогнул, быстро восстановился и продолжил гнуть свою линию, будто ничего не произошло. Второй раунд и вовсе превратился в методичное избиение проспекта.

Эрнандес метался по клетке, пытаясь найти лазейку для перехода в борьбу, но натыкался на бесконечные джебы оппонента. Даже когда Энтони удавалось прижать Шона к сетке, тот легко выходил из клинча и снова расстреливал соперника с дальней дистанции.

Развязка наступила в третьем раунде, когда никто уже не ждал досрочного финиша. Эрнандес взвинтил темп до предела и нарвался на сокрушительный удар коленом в корпус.

Шон мгновенно почувствовал, что соперник сломался, и бросился его добивать. Серия безответных ударов у сетки заставила рефери Херба Дина вмешаться на отметке в 2:33 и спасать Эрнандеса от неминуемого избиения.

Победой Шона впечатлены даже Макгрегор и Кормье

Конор Макгрегор globallookpress.com

Даниэль Кормье сразу по окончании турнира в Хьюстоне вышел в эфир с громким заявлением: «Если тот парень, который появился сегодня вечером, появится в бою с Чимаевым, это будет гораздо более сложный бой для Хамзата.

Потому что даже Исраэль Адесанья на пике своих сил испытывал трудности с той версией Шона Стрикленда. В бою с Дрикусом Дю Плесси не казалось, что Шон был полностью сфокусирован, он был немного не в себе».

Конор Макгрегор тоже не остался в стороне и выдал развернутый пост в соцсетях, разбирая победу американца: «Шон Стрикленд великолепен. Ничто, кроме многочасовых спаррингов, не даст вам такого результата.

Просто приходите и тренируйтесь каждый день, и вуаля. Если вы спаррингуете в большой группе, чередуя раунды, и делаете это небрежно, неаккуратно и некрасиво, то это все равно хорошая подготовка к тому, чтобы стать чемпионом мира в нашей игре».

Сам Энтони Эрнандес вышел к фанатам, спустя пару часов после боя с повинной головой, заявив следующее: «Я облажался. У меня была серия из восьми побед подряд.

Казалось, все идет по плану, пока меня не ударили коленом в корпус. Всякое бывает. Это часть игры. Потребовалось шесть лет, чтобы кто-то, наконец, меня победил. Я вернусь», — добавил в конце Энтони.

Стендап от Стрикленда про Чимаева набирает обороты

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Сразу после победы Шон вышел к микрофону на пресс-конференции и зарядил по полной в сторону действующего чемпиона: «Чимаев, наверное, скоро выйдет из тени. И я бы хотел прикончить эту маленькую чеченскую девочку».

Зал встретил американца овациями, а соцсети мгновенно подхватили эту цитату, разобрав ее на мемы и обсуждения. Шон развил тему дальше и рассказал подробности их совместных тренировок в прошлом:

«Я заставил его бросить тренировки. Мы отрабатывали позиционный грэпплинг, и я заставил его сдаться. Каждый раз, когда Чимаев заходил в зал, он выбирал самого маленького парня для спаррингов».

Шон также прошелся по поведению Хамзата в дивизионе и его возможном переходе в полутяжелый вес: «Посмотрите, что он вытворяет, Чимаев просто убегает и прячется.

Теперь он хочет подняться выше и сразиться с Иржи Прохазкой, который даже не чемпион. Ты просто убегаешь и прячешься. Ты делал это, когда тренировался с нами, и продолжаешь делать в это в среднем дивизионе».

Потенциальный претендент на титул Нассурдин Имавов тоже получил от Стрикленда по полной программе. Француз написал в соцсетях: «Моя мечта. Дайте мне бой с клоуном за корону».

Шон ответил быстро: «Я прошел сквозь тебя, я тебя уже побил, успокойся. Либо ты получишь пояс, либо я. Если ты его получишь, я отберу его у тебя, а если получу я — ты проиграешь мне», — завершил свой монолог Шон. Есть конфликт, есть интерес болельщиков и ажиотаж. Вывеска Чимаев-Стрикленд отлично вписалась бы в кард Белого дома летом.

Элита мирового уровня

Шон Стрикленд globallookpress.com

Шон Стрикленд выдал одно из сильнейших выступлений в карьере, нокаутировав парня, которого боялись даже топы дивизиона. Эрнандес пугал всех своей борьбой и безграничным кардио, но разбился о гранитную защиту бывшего чемпиона.

Шон показал, что просто наваливаться и поднимать темп с ним не получится. Впервые за 9 боев у Энтони не получилось задавить соперника во втором раунде ближе к экватору встречи. Особенно ценно, что Стрикленд победил после длительного простоя и полугодовой дисквалификации за драку на турнире Tuff-N-Uff, где секундировал друга.

Шон не выпал из обоймы и вернулся еще более опасным, чем прежде. Появилась новая уверенность и злость, которой так не хватало в боях с Дю Плесси. Да, Хамзат Чимаев остается фаворитом при любом раскладе.

Он быстрее, техничнее и опаснее в партере. Но с такой версией Стрикленда «Борзу» будет непросто. Шон доказал, что может останавливать прессинг борцов, деклассировав Эрнандеса. А в стойке американец так и вовсе переработает кого угодно своим фирменным джебом.

Многие уже списали Шона со счетов после двух поражений от Дю Плесси. Но просто так чемпионами UFC не становятся. Шон прошел Адесанью, разобрал Имавова и Косту, а сейчас снес самого опасного претендента, шедшего на серии из восьми побед.

И теперь Стрикленд снова стучится в дверь к Чимаеву, заявляя о намерении отобрать пояс и напомнить всем, кто настоящий король среднего дивизиона.