С Валерием Непомнящим, сотворившим с Камеруном сенсацию на памятном чемпионате мира 1998-го года, обсудили все матчи прошедшего тура РПЛ. Бывший наставник ряда российских и зарубежных клубов, а ныне главный тренер легендарной школы ФШМ также оценил шансы в борьбе за первое место.

«"Краснодар" может потерять очки где угодно»

— «Краснодар» выиграл тяжелейший матч у Махачкалы (2:1). Чемпионский характер?

— В отличие от предыдущих двух сезонов обладает опытом дожимать в трудных ситуациях и брать, как говорится, даже чужое. Правда вот эта кордобозависимость порой играет с ними злую шутку. Но на сей раз все вышло удачно как раз благодаря Джону в первую очередь. Они, наверное, молятся, чтобы он не сломался.

— Редкий его гол головой — плод тренировочной работы, или просто момент?

— С таким отклонением и даже зависанием забил, что видится работа на тренировках. Он вообще играет наверху хорошо, и это не единственный его гол со второго этажа, в прошлом чемпионате был примерно такой же. Абсолютно натренированный человек — и с мячом, и с головой дружит.

— Высокоинтенсивный бег, как сказал Мурад Мусаев, стал оплотом этой победы?

— Абсолютно управляемая команда, и по части двигательной активности в том числе. Поэтому мне абсолютно непонятно, когда их тренерскому штабу предъявляются какие-то претензии.

— Эдуард Сперцян не забил пенальти после уверенно пробитого со «Спартаком». Как объяснить?

— Пенальти не поддаются никаким объяснениям. И вне статистики. У меня в Камеруне даже такой мастер, как Роже Мила не забивал.

— Джовани вторую игру показывает себя прекрасным ассистентом. Что-то тренерский штаб в плане подключения крайних защитников поменял?

— Здесь нет. Качественный игрок, но очень нестабильный, что впереди, что сзади. Всплески, а потом пропадает. Но тяжело травмирован Петров, поэтому выбирать не приходится.

— Никита Кривцов творит хорошую историю. Правый край не помеха?

— Он находит себе работу и в центре при номинально новой позиции. А уж как забил гол, так подстроиться дорогого стоит. Ну, и там же мяч между ног защитнику проскочил, это он видел, больше бить было некуда. Игрок, который безусловно соответствует чемпионскому уровню. Я удивлялся, почему он так мало играл до недавних пор.

— Многочисленные замены Вадима Евсеева в середине второго тайма поняли?

— Нет. Появилась какая-то игра, иностранцы получают удовольствие. Не понимаю, зачем нужно было менять иранца (Мохаммад Хоссейнежад — прим. ред.). Вопреки всякой игровой логике, на мой взгляд.

— С кем «Краснодар» в оставшихся трех матчах может потерять очки?

— С кем угодно. И с «Акроном», и с «Динамо» в гостях, и с «Оренбургом» дома в последнем туре тоже, поскольку уральцы наверняка будут иметь запредельную мотивацию. Когда отвечаю на этот вопрос, всегда говорю, что последние игры непредсказуемы. Вчера с таким волнением смотрел их игру и не до конца понимал, как они из этого положения выйдут. Получилось, но раз на раз не приходится.

«Вопросы о скоростях "Зенита" только к игрокам»

— «Зенит» очень легко разобрался с «Ахматом» (2:0). Победа на классе?

— Быстро забили, потом скорее да, помог уровень. Но они не смогут дальше играть так уверенно и спокойно. Игроки не демонстрируют своего потенциала. То одного, то другого на поле не найдешь. Вот они никогда не играют на максимуме возможностей. Это претензия именно к футболистам, тренерский штаб не при чем, поскольку речь не о командных действиях. И никак не могут включить скорости с командами рангом ниже. В больших матчах двигаются куда быстрее. А здесь играли в том же ритме, как и их соперник. «Ахмат» сумел завести, но только на первые полчаса.

— Александр Соболев продолжает забивать. Результат тренерского доверия?

— Конечно. Когда игрок чувствует к себе такое отношение, то играет увереннее и спокойнее. В других ситуациях заводит себя сам не в нужную сторону. Он из тех, кого тренерское доверие окрыляет на все сто.

— Первый за чемпионат выход в стартовом составе 18-летнего Данилы Кондакова при таком выборе исполнителей никак же не мог быть просто кредитом доверия?

— Парень с потенциалом, хотя до конца его еще не разглядел. Но видно, что очень уверенный, наглый, что сегодняшнему поколению молодых присуще. Никого не боятся, авторитетов для них нет.

— Наконец забил Луис Энрике. Все же где его оптимальная позиция?

— Ой, не знаю. Я помню первые его два матча, когда он вышел справа и терзал всех с этого края. Подумал, что приехал игрок высочайшего уровня. А потом стал пропадать. На мой взгляд, он должен быть человеком без определенной позиции. Открываться там, где считает нужным и действовать по ситуации.

— Понятно, в следующем матче с ЦСКА вернется Максим Глушенков. Какие там будут перестановки?

— Энрике может и в центр уйти, и налево. Максим справа, понятно. Кондакову места на сей раз не найдется.

— Сергей Семак отметил, что в конце не хватало сил. Ошибки в заменах?

— Я этого не почувствовал, что не хватало сил. Не знаю, что имел в виду Сергей.

— Не сложилось впечатление, что «Ахмат» вообще не боролся за очки?

— По-моему, у Черчесова так не может быть. Просто не успевали. Хотя передняя линия, если брать тройку, одна из сильнейших и быстрейших в стране. А в этот раз, что Садулаев, что Сундуков не очень себя проявили. Не знаю, с чем это связано.

«Угальде нужно постоянное доверие»

— «Спартак» выиграл в Нижнем (1:2). Теперь фаворит в борьбе за «бронзу»?

— После поражения «Локомотива» — да. И в Кубке могут добиться максимального результата. Понятно, от них неизвестно, чего ждать. Но сейчас они поймали свою волну. Выигрывают даже в тех матчах, где прежде уступали. Стали легко возвращаться в игру, появляется характер. Ну, и это самая быстрая в РПЛ игра в атаке. При этом остается командой настроения.

— Роман Зобнин своими перемещениями удивляет?

— Удивляет не Зобнин, а почему тренер к нему относится таким образом. Он абсолютно стабильный игрок. Может быть ключевой фигурой каждый раз, если определить позицию. Здорово, что забил такой важный гол. Но по сути это ничего не меняет.

— Манфреда Угальде после мягко говоря, неудачного матча с «Краснодаром» ставят исключительно от безысходности?

— Вот этому игроку, мне кажется, тоже очень важно доверие. Прямо совсем мальчик-мальчик еще, хотя уже 23 года. Исключительно вопрос психологии, а не уровня мастерства. Вообще голеадоры — игроки вдохновения, куража. У него было хорошее состояние, как все помним, потом тренеры его потеряли.

— Кристофер Мартинс в сложной для него ситуации выиграл конкуренцию?

— Вот тоже не совсем понятная ситуация. В прошлом сезоне он был если не лучшим, то одним из лучших в составе. Сейчас это утеряно, но увидели, что не пропал до конца. Опять-таки все от отношения тренера.

— «Пари НН» имел достаточно моментов, чтобы сыграть вничью. Возвращается осенняя игра, за которую Алексея Шпилевского так критиковали?

— Скажу так, что команда и тогда, и сейчас очень возбужденная. Не в лучшем смысле. Это исходит от тренера и передается игрокам. И не вижу, что он от чего-то отошел, к чему-то пришел. Игроки взвинчены, не играют на своем уровне. А построения — это уже дело десятое.

— ЦСКА в Казани не проиграл (0:0) исключительно чудом?

— Можно о ЦСКА я ничего не буду говорить, что там происходит. Полная неопределенность и по составу, и по игре, одной фразой ограничусь. Правду говорить не могу, врать не хочу.

— «Рубин» ни за что не борется, или это иллюзия?

— У Рашида Рахимова они были другие, здесь больше игры уже.

— «Динамо» с «Сочи» (2:0) — самая безалаберная игра тура?

— Я бы так строго не говорил. Но «Динамо» труднообъяснимо. Хорошие игроки, тренеры дают им свободу. Но ошибки в обороне все на нет сводят. Сейчас все могло быть то же самое, просто «Сочи» запорол массу моментов. Многолетняя проблема «Динамо», а атакующая линия от этого страдает, поскольку все взаимосвязано.

— «Локомотив», проиграв «Крыльям» (0:2), закончил этот сезон?

— Так нельзя говорить, но что ментально потеряли позицию в тройке, это да. Как мне кажется, роль Баринова была очень важна. Именно для этой команды в ее нынешнем виде.

— «Ростов» — «Оренбург» (0:1) — из серии кому нужнее?

— «Ростов» всегда играет в свою игру. И их хватает на этот энергозатратный футбол. А когда сейчас начали экономить силы, сразу просели.

— Тур завершился матчем «Балтика» — «Акрон» (0:1). Тоже просели балтийцы?

— Опять-таки крайне энергозатратная игра, которая невозможна по всей турнирной дистанции. Много потерь в составе от матча к матчу. Считаю, что «Акрон» выиграл по делу.

— В 82 года, простите уж за упоминание возраста, вы возглавили некогда славную школу ФШМ. Как работается с молодежью?

— Вот возрождаем былые традиции. Можно сказать, две восьмичасовые смены у меня. Все время на работе, иначе никак.