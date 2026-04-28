С Валерием Непомнящим, сотворившим с Камеруном сенсацию на памятном чемпионате мира 1998-го года, обсудили все матчи прошедшего тура РПЛ. Бывший наставник ряда российских и зарубежных клубов, а ныне главный тренер легендарной школы ФШМ также оценил шансы в борьбе за первое место.

«"Краснодар" может потерять очки где угодно»

— «Краснодар» выиграл тяжелейший матч у Махачкалы (2:1).  Чемпионский характер?

— В отличие от предыдущих двух сезонов обладает опытом дожимать в трудных ситуациях и брать, как говорится, даже чужое.  Правда вот эта кордобозависимость порой играет с ними злую шутку.  Но на сей раз все вышло удачно как раз благодаря Джону в первую очередь.  Они, наверное, молятся, чтобы он не сломался.

— Редкий его гол головой — плод тренировочной работы, или просто момент?

— С таким отклонением и даже зависанием забил, что видится работа на тренировках.  Он вообще играет наверху хорошо, и это не единственный его гол со второго этажа, в прошлом чемпионате был примерно такой же.  Абсолютно натренированный человек — и с мячом, и с головой дружит.

— Высокоинтенсивный бег, как сказал Мурад Мусаев, стал оплотом этой победы?

— Абсолютно управляемая команда, и по части двигательной активности в том числе.  Поэтому мне абсолютно непонятно, когда их тренерскому штабу предъявляются какие-то претензии.

— Эдуард Сперцян не забил пенальти после уверенно пробитого со «Спартаком».  Как объяснить?

— Пенальти не поддаются никаким объяснениям.  И вне статистики.  У меня в Камеруне даже такой мастер, как Роже Мила не забивал.

— Джовани вторую игру показывает себя прекрасным ассистентом.  Что-то тренерский штаб в плане подключения крайних защитников поменял?

— Здесь нет.  Качественный игрок, но очень нестабильный, что впереди, что сзади.  Всплески, а потом пропадает.  Но тяжело травмирован Петров, поэтому выбирать не приходится.

— Никита Кривцов творит хорошую историю.  Правый край не помеха?

— Он находит себе работу и в центре при номинально новой позиции.  А уж как забил гол, так подстроиться дорогого стоит.  Ну, и там же мяч между ног защитнику проскочил, это он видел, больше бить было некуда.  Игрок, который безусловно соответствует чемпионскому уровню.  Я удивлялся, почему он так мало играл до недавних пор.

«Краснодар» — «Динамо Махачкала»
«Краснодар» — «Динамо Махачкала»

— Многочисленные замены Вадима Евсеева в середине второго тайма поняли?

— Нет.  Появилась какая-то игра, иностранцы получают удовольствие.  Не понимаю, зачем нужно было менять иранца (Мохаммад Хоссейнежад — прим. ред.).  Вопреки всякой игровой логике, на мой взгляд.

— С кем «Краснодар» в оставшихся трех матчах может потерять очки?

— С кем угодно.  И с «Акроном», и с «Динамо» в гостях, и с «Оренбургом» дома в последнем туре тоже, поскольку уральцы наверняка будут иметь запредельную мотивацию.  Когда отвечаю на этот вопрос, всегда говорю, что последние игры непредсказуемы.  Вчера с таким волнением смотрел их игру и не до конца понимал, как они из этого положения выйдут.  Получилось, но раз на раз не приходится.

«Вопросы о скоростях "Зенита" только к игрокам»

— «Зенит» очень легко разобрался с «Ахматом» (2:0).  Победа на классе?

— Быстро забили, потом скорее да, помог уровень.  Но они не смогут дальше играть так уверенно и спокойно.  Игроки не демонстрируют своего потенциала.  То одного, то другого на поле не найдешь.  Вот они никогда не играют на максимуме возможностей.  Это претензия именно к футболистам, тренерский штаб не при чем, поскольку речь не о командных действиях.  И никак не могут включить скорости с командами рангом ниже.  В больших матчах двигаются куда быстрее.  А здесь играли в том же ритме, как и их соперник.  «Ахмат» сумел завести, но только на первые полчаса.

— Александр Соболев продолжает забивать.  Результат тренерского доверия?

— Конечно.  Когда игрок чувствует к себе такое отношение, то играет увереннее и спокойнее.  В других ситуациях заводит себя сам не в нужную сторону.  Он из тех, кого тренерское доверие окрыляет на все сто.

— Первый за чемпионат выход в стартовом составе 18-летнего Данилы Кондакова при таком выборе исполнителей никак же не мог быть просто кредитом доверия?

— Парень с потенциалом, хотя до конца его еще не разглядел.  Но видно, что очень уверенный, наглый, что сегодняшнему поколению молодых присуще.  Никого не боятся, авторитетов для них нет.

— Наконец забил Луис Энрике.  Все же где его оптимальная позиция?

— Ой, не знаю.  Я помню первые его два матча, когда он вышел справа и терзал всех с этого края.  Подумал, что приехал игрок высочайшего уровня.  А потом стал пропадать.  На мой взгляд, он должен быть человеком без определенной позиции.  Открываться там, где считает нужным и действовать по ситуации.

— Понятно, в следующем матче с ЦСКА вернется Максим Глушенков.  Какие там будут перестановки?

— Энрике может и в центр уйти, и налево.  Максим справа, понятно.  Кондакову места на сей раз не найдется.

«Зенит» — «Ахмат»
«Зенит» — «Ахмат»

— Сергей Семак отметил, что в конце не хватало сил.  Ошибки в заменах?

— Я этого не почувствовал, что не хватало сил.  Не знаю, что имел в виду Сергей.

— Не сложилось впечатление, что «Ахмат» вообще не боролся за очки?

— По-моему, у Черчесова так не может быть.  Просто не успевали.  Хотя передняя линия, если брать тройку, одна из сильнейших и быстрейших в стране.  А в этот раз, что Садулаев, что Сундуков не очень себя проявили.  Не знаю, с чем это связано.

«Угальде нужно постоянное доверие»

— «Спартак» выиграл в Нижнем (1:2).  Теперь фаворит в борьбе за «бронзу»?

— После поражения «Локомотива» — да.  И в Кубке могут добиться максимального результата.  Понятно, от них неизвестно, чего ждать.  Но сейчас они поймали свою волну.  Выигрывают даже в тех матчах, где прежде уступали.  Стали легко возвращаться в игру, появляется характер.  Ну, и это самая быстрая в РПЛ игра в атаке.  При этом остается командой настроения.

— Роман Зобнин своими перемещениями удивляет?

— Удивляет не Зобнин, а почему тренер к нему относится таким образом.  Он абсолютно стабильный игрок.  Может быть ключевой фигурой каждый раз, если определить позицию.  Здорово, что забил такой важный гол.  Но по сути это ничего не меняет.

— Манфреда Угальде после мягко говоря, неудачного матча с «Краснодаром» ставят исключительно от безысходности?

— Вот этому игроку, мне кажется, тоже очень важно доверие.  Прямо совсем мальчик-мальчик еще, хотя уже 23 года.  Исключительно вопрос психологии, а не уровня мастерства.  Вообще голеадоры — игроки вдохновения, куража.  У него было хорошее состояние, как все помним, потом тренеры его потеряли.

— Кристофер Мартинс в сложной для него ситуации выиграл конкуренцию?

— Вот тоже не совсем понятная ситуация.  В прошлом сезоне он был если не лучшим, то одним из лучших в составе.  Сейчас это утеряно, но увидели, что не пропал до конца.  Опять-таки все от отношения тренера.

— «Пари НН» имел достаточно моментов, чтобы сыграть вничью.  Возвращается осенняя игра, за которую Алексея Шпилевского так критиковали?

— Скажу так, что команда и тогда, и сейчас очень возбужденная.  Не в лучшем смысле.  Это исходит от тренера и передается игрокам.  И не вижу, что он от чего-то отошел, к чему-то пришел.  Игроки взвинчены, не играют на своем уровне.  А построения — это уже дело десятое.

«Пари НН» — «Спартак»
«Пари НН» — «Спартак»

— ЦСКА в Казани не проиграл (0:0) исключительно чудом?

— Можно о ЦСКА я ничего не буду говорить, что там происходит.  Полная неопределенность и по составу, и по игре, одной фразой ограничусь.  Правду говорить не могу, врать не хочу.

— «Рубин» ни за что не борется, или это иллюзия?

— У Рашида Рахимова они были другие, здесь больше игры уже.

— «Динамо» с «Сочи» (2:0) — самая безалаберная игра тура?

— Я бы так строго не говорил.  Но «Динамо» труднообъяснимо.  Хорошие игроки, тренеры дают им свободу.  Но ошибки в обороне все на нет сводят.  Сейчас все могло быть то же самое, просто «Сочи» запорол массу моментов.  Многолетняя проблема «Динамо», а атакующая линия от этого страдает, поскольку все взаимосвязано.

— «Локомотив», проиграв «Крыльям» (0:2), закончил этот сезон?

— Так нельзя говорить, но что ментально потеряли позицию в тройке, это да.  Как мне кажется, роль Баринова была очень важна.  Именно для этой команды в ее нынешнем виде.

— «Ростов» — «Оренбург» (0:1) — из серии кому нужнее?

— «Ростов» всегда играет в свою игру.  И их хватает на этот энергозатратный футбол.  А когда сейчас начали экономить силы, сразу просели.

— Тур завершился матчем «Балтика» — «Акрон» (0:1).  Тоже просели балтийцы?

— Опять-таки крайне энергозатратная игра, которая невозможна по всей турнирной дистанции.  Много потерь в составе от матча к матчу.  Считаю, что «Акрон» выиграл по делу.

— В 82 года, простите уж за упоминание возраста, вы возглавили некогда славную школу ФШМ.  Как работается с молодежью?

— Вот возрождаем былые традиции.  Можно сказать, две восьмичасовые смены у меня.  Все время на работе, иначе никак.