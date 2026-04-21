Экс-главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал свое мнение по поводу матчей минувших дней. С человеком, лично воспитавшим больше 30 футболистов высшей и первой лиг, оценили шансы лидеров и аутсайдеров на решение задач в оставшееся до конца чемпионата время. Начали, разумеется, со смены лидера.

«Без усиления выиграть второй титул подряд невозможно»

— «Зенит» вышел на первое место.  Чемпионская гонка кардинально перевернулась?

— Ничего не изменилось.  Если «Зенит» преодолеет «Локомотив», то дорога к чемпионству открыта.  И на следующий день «Краснодар» играет со «Спартаком», так разрыв может увеличиться до четырех очков.  Думаю, оптимальный результат для «Зенита» ничья, поскольку не верю, что краснодарцы выиграют в Москве.

— С уже более похожей на чемпионскую игру прошли Махачкалу (0:1)?

— Если в целом, то у «Зенита» исчезла чемпионская игра, датированная 24-м годом, которая всех привлекала.  Она внезапно испарилась после матча в «Химках», когда я там работал.  Глушенков начал сдавать, а от него сегодня там многое зависит.  И Махачкала вполне могла сыграть вничью, поэтому опять-таки эту игру я не могу назвать чемпионской.

— Александр Соболев бил пенальти в совокупности предыдущих заслуг?

— Наверное, потому, что Мостовой не забил в послематчевой серии со «Спартаком».

— «Краснодар» чудом избежал поражения от «Балтики» (2:2).  Все же нет должного запаса прочности?

— Нет, безусловно.  Даже с учетом того, что играл Черников, настоящей чемпионской игры не было близко.  А это, безусловно, был системообразующий игрок в чемпионском сезоне.  Но мы не видим усиления с тех пор, а без этого выиграть второй раз подряд чемпионат невозможно.

«Краснодар» — «Балтика»
«Краснодар» — «Балтика» Телеграм ФК «Краснодара»

— Большая неожиданность — выход в «основе» Хуана Боселли.  Не оправдал доверия?

— Для него это точно неожиданностью не явилось.  Готовили к «старту».  Это качественный игрок, что не раз доказывал в Нижнем Новгороде.  И даже с учетом того, что Мусаев его не выпускал до этого состава волей приобретенную, так скажем.  И он боец, в подкатах стелится, что является важнейшим показателем.

— Предголевая ошибка не замеченного в них Тормены — исключительно нервы?

— Конечно.  Но он не ожидал, просто ткнул.  Еще в академии учат, что такой мяч нельзя выбивать в поле.  Даже по законам математики он не полетит в нужную точку, поэтому абсолютно безумная ошибка.  Если уж так выбиваешь, то уж в район углового флага.

«ЦСКА сейчас штормит»

— «Спартак» очень легко обыграл «Ахмат» (3:1).  Это уже показатель класса?

— В определенной степени.  Но «Ахмат», откровенно говоря, был не тот.  Рядовая по заряженности игра.  Видимо, на сегодня решили докатить чемпионат без травм, а седьмыми или девятыми будут — не столь важно.  Это стратегия Черчесова в том плане, что перерыв пойдет на пользу.  Беспрепятственно дали атаковать «Спартаку».  Как показатель, гол Барко при полном отсутствии сопротивления, когда никто не встречал, не блокировал.

— Жедсон теперь слева в обороне.  К чему столь резкие эксперименты?

— Неожиданно.  Тем более там есть, кому играть.  Выбор тренера.

— Роман Зобнин почему вдруг не в составе?

— Здесь исключительно фактор ротации.  Это не значит, что он не выйдет в основе с «Краснодаром».  Дали отдохнуть.

— Не по одной игре, но на дистанции длительное отсутствие Андрея Талалаева на скамейке все-таки сказывается?

— Конечно, нет.  Там есть проводники идей, которые поддерживают ту же линию со скамейки.  Есть, кому поджечь и временами успокоить.  Очень энергозатратная игра у «Балтики», которая никуда не денется.  Но она безусловно требует диктатуры.  Линию поведения и Нагайцев, и сын Талалаева явно согласовывают с Андреем, где бы он ни был.  Это не мелочь.

— ЦСКА после пяти голов там же на Кубок не нанес ни одного удара в створ «Крыльев» (1:1) и уступал хозяевам буквально во всем.  При всех проблемах армейцев что могло так резко измениться?

— Штормит.  Подъемы и спады есть всегда.  Но допускать такие результативные ошибки недопустимо.  Элементы случайности тоже есть, но давайте не будем столь придирчивы к команде, которая в этом составе только начинает свой путь.  И конечно злую шутку сыграл эффект кубкового матча.  Как ни отгоняй эту мысль, она присутствует.  По всей игре была мысль из серии, если не забьем на 5-й, то забьем на 15-й.

«Крылья Советов» — ЦСКА
«Крылья Советов» — ЦСКА https://t.me/pfccskamoscow

— В единственном по сути полумоменте у их ворот самарцы не разобрались.  Но мы теперь видим совсем иную команду, чем была при Магомеде Адиеве?

— Не вижу разницы.  Адиев с его положения имел право на большую ротацию.  Что-то принципиально нового сейчас не придумать.  Кто лучше оттренировался в межигровой цикл, тот и будет играть.  Звезд даже местного разлива там нет.  И это в определенном смысле плюс.

— Травма Кирилла Глебова насколько может осложнить ближайшую жизнь ЦСКА?

— Если она серьезна, то конечно.  Это самый быстрый игрок, который задает темп.  Сегодня для ЦСКА он практически незаменим.

— Мойзес вышел на 44-й минуте.  Не странно?

— Тут нет ничего личного.  В тот момент нужно было поменять Козлова по травме.

«Батраков не зависит от внешней шумихи»

— Нежданно-негаданно «Локомотив» владел в Оренбурге (0:1) большим игровым преимуществом.  Пришли в себя?

— Показали, наверное, лучшую игру за последнее время.  Плюс безусловно индивидуальное мастерство игроков сыграло роль.  А «Оренбургу» биться и биться за выживание, это тоже довлеет.

— Алексей Батраков, которого сватают в «ПСЖ», вернулся?

— Классный гол в касание.  И он не тот парень, кто зависит от внешней шумихи.  Будем объективны, что «Локомотив» без этого гола бы не выиграл.

— Гол Артема Дзюбы в матче «Рубин» — «Акрон» (1:1) наконец засчитали.  Может остаться в Тольятти на волне хорошего настроения, если не вылетят?

— «Родине» как раз нужен такой адаптированный к Премьер-лиге игрок и харизматичный.  В его возрасте обычно не прибавляют в какой жесткий режим себя не загоняй.  Спад неизбежен, но никто не знает, в какой момент он наступит.  «Родина» скорее всего выйдет со второго места, это неплохой вариант.  Но остаться в «Акроне» лучше.

— 25-минутная послематчевая конференция Франка Артиги при всех трудностях перевода — это дань уважения, или инстинкт самосохранения?

— Хочется донести развернутую мысль, чтобы его правильно поняли.  Если говорить короткими цитатами, кто-то не поймет.  Разжевал, чтобы журналисты поняли.

— «Динамо» в Нижнем Новгороде вдруг вышло сильнейшим составом (1:1).  С чего вдруг такая роскошь с учетом явного акцента на Кубок?

— Гусеву нельзя проигрывать, это факт.  И он будет играть основой сейчас во всех матчах.  Престиж не позволяет сорить очками.

«Пари НН» — «Динамо»
«Пари НН» — «Динамо» https://t.me/fcdynamo

— 72 процента владения мячом на выезде что-то да значат?

— Да можно и 80, но проиграть.  Важно, как ты распорядился моментами.  Владение мячом на сегодня — это только шансы организовать атакующие действия.  В данном случае «Динамо» как раз промедлило, дали Нижнему возможность закрывать дырочки.  И это повсеместно в Евро тоже, кроме «Барселоны», где невозможно успеть.

— Спасение «Сочи» после победы в Ростове (0:1) обрело реальные очертания?

— Необъяснимая для меня ситуация.  Смена вектора, очевидно.  Игроки с именами, кого там только нет.  Пытаются систематизировать.  Поздно ли?  Думаю, невозможно.

— Опять много ничьих.  Все очки по весне считают?

— Конечно.  На старте все одинаково окрыленные.  А по весне идет распределение.  Людей тасуют — кто там где и чего.

— Предстоящий тур в середине недели некий отпечаток с точки зрения экономии сил наложил?

— Нет.  Есть данная игра, которую надо выиграть.  Никто не думает, что будет завтра.  А что тур в середине недели, это дань чемпионату мира, никак не иначе.

— Есть объяснение тому, что РПЛ на «Матче» смотрят в разы больше, чем лучшие европейские Лиги, да еще и платить будут пуще прежнего (9,4 миллиарда рублей в год — прим. ред.)?

— Раз такая ситуация, мы должны ее использовать с плюсом.  Евроотстранение нам подарило такую возможность.