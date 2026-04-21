Экс-главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал свое мнение по поводу матчей минувших дней. С человеком, лично воспитавшим больше 30 футболистов высшей и первой лиг, оценили шансы лидеров и аутсайдеров на решение задач в оставшееся до конца чемпионата время. Начали, разумеется, со смены лидера.

«Без усиления выиграть второй титул подряд невозможно»

— «Зенит» вышел на первое место. Чемпионская гонка кардинально перевернулась?

— Ничего не изменилось. Если «Зенит» преодолеет «Локомотив», то дорога к чемпионству открыта. И на следующий день «Краснодар» играет со «Спартаком», так разрыв может увеличиться до четырех очков. Думаю, оптимальный результат для «Зенита» ничья, поскольку не верю, что краснодарцы выиграют в Москве.

— С уже более похожей на чемпионскую игру прошли Махачкалу (0:1)?

— Если в целом, то у «Зенита» исчезла чемпионская игра, датированная 24-м годом, которая всех привлекала. Она внезапно испарилась после матча в «Химках», когда я там работал. Глушенков начал сдавать, а от него сегодня там многое зависит. И Махачкала вполне могла сыграть вничью, поэтому опять-таки эту игру я не могу назвать чемпионской.

— Александр Соболев бил пенальти в совокупности предыдущих заслуг?

— Наверное, потому, что Мостовой не забил в послематчевой серии со «Спартаком».

— «Краснодар» чудом избежал поражения от «Балтики» (2:2). Все же нет должного запаса прочности?

— Нет, безусловно. Даже с учетом того, что играл Черников, настоящей чемпионской игры не было близко. А это, безусловно, был системообразующий игрок в чемпионском сезоне. Но мы не видим усиления с тех пор, а без этого выиграть второй раз подряд чемпионат невозможно.

«Краснодар» — «Балтика» Телеграм ФК «Краснодара»

— Большая неожиданность — выход в «основе» Хуана Боселли. Не оправдал доверия?

— Для него это точно неожиданностью не явилось. Готовили к «старту». Это качественный игрок, что не раз доказывал в Нижнем Новгороде. И даже с учетом того, что Мусаев его не выпускал до этого состава волей приобретенную, так скажем. И он боец, в подкатах стелится, что является важнейшим показателем.

— Предголевая ошибка не замеченного в них Тормены — исключительно нервы?

— Конечно. Но он не ожидал, просто ткнул. Еще в академии учат, что такой мяч нельзя выбивать в поле. Даже по законам математики он не полетит в нужную точку, поэтому абсолютно безумная ошибка. Если уж так выбиваешь, то уж в район углового флага.

«ЦСКА сейчас штормит»

— «Спартак» очень легко обыграл «Ахмат» (3:1). Это уже показатель класса?

— В определенной степени. Но «Ахмат», откровенно говоря, был не тот. Рядовая по заряженности игра. Видимо, на сегодня решили докатить чемпионат без травм, а седьмыми или девятыми будут — не столь важно. Это стратегия Черчесова в том плане, что перерыв пойдет на пользу. Беспрепятственно дали атаковать «Спартаку». Как показатель, гол Барко при полном отсутствии сопротивления, когда никто не встречал, не блокировал.

— Жедсон теперь слева в обороне. К чему столь резкие эксперименты?

— Неожиданно. Тем более там есть, кому играть. Выбор тренера.

— Роман Зобнин почему вдруг не в составе?

— Здесь исключительно фактор ротации. Это не значит, что он не выйдет в основе с «Краснодаром». Дали отдохнуть.

— Не по одной игре, но на дистанции длительное отсутствие Андрея Талалаева на скамейке все-таки сказывается?

— Конечно, нет. Там есть проводники идей, которые поддерживают ту же линию со скамейки. Есть, кому поджечь и временами успокоить. Очень энергозатратная игра у «Балтики», которая никуда не денется. Но она безусловно требует диктатуры. Линию поведения и Нагайцев, и сын Талалаева явно согласовывают с Андреем, где бы он ни был. Это не мелочь.

— ЦСКА после пяти голов там же на Кубок не нанес ни одного удара в створ «Крыльев» (1:1) и уступал хозяевам буквально во всем. При всех проблемах армейцев что могло так резко измениться?

— Штормит. Подъемы и спады есть всегда. Но допускать такие результативные ошибки недопустимо. Элементы случайности тоже есть, но давайте не будем столь придирчивы к команде, которая в этом составе только начинает свой путь. И конечно злую шутку сыграл эффект кубкового матча. Как ни отгоняй эту мысль, она присутствует. По всей игре была мысль из серии, если не забьем на 5-й, то забьем на 15-й.

«Крылья Советов» — ЦСКА https://t.me/pfccskamoscow

— В единственном по сути полумоменте у их ворот самарцы не разобрались. Но мы теперь видим совсем иную команду, чем была при Магомеде Адиеве?

— Не вижу разницы. Адиев с его положения имел право на большую ротацию. Что-то принципиально нового сейчас не придумать. Кто лучше оттренировался в межигровой цикл, тот и будет играть. Звезд даже местного разлива там нет. И это в определенном смысле плюс.

— Травма Кирилла Глебова насколько может осложнить ближайшую жизнь ЦСКА?

— Если она серьезна, то конечно. Это самый быстрый игрок, который задает темп. Сегодня для ЦСКА он практически незаменим.

Календарь и таблица РПЛ

— Мойзес вышел на 44-й минуте. Не странно?

— Тут нет ничего личного. В тот момент нужно было поменять Козлова по травме.

«Батраков не зависит от внешней шумихи»

— Нежданно-негаданно «Локомотив» владел в Оренбурге (0:1) большим игровым преимуществом. Пришли в себя?

— Показали, наверное, лучшую игру за последнее время. Плюс безусловно индивидуальное мастерство игроков сыграло роль. А «Оренбургу» биться и биться за выживание, это тоже довлеет.

— Алексей Батраков, которого сватают в «ПСЖ», вернулся?

— Классный гол в касание. И он не тот парень, кто зависит от внешней шумихи. Будем объективны, что «Локомотив» без этого гола бы не выиграл.

— Гол Артема Дзюбы в матче «Рубин» — «Акрон» (1:1) наконец засчитали. Может остаться в Тольятти на волне хорошего настроения, если не вылетят?

— «Родине» как раз нужен такой адаптированный к Премьер-лиге игрок и харизматичный. В его возрасте обычно не прибавляют в какой жесткий режим себя не загоняй. Спад неизбежен, но никто не знает, в какой момент он наступит. «Родина» скорее всего выйдет со второго места, это неплохой вариант. Но остаться в «Акроне» лучше.

— 25-минутная послематчевая конференция Франка Артиги при всех трудностях перевода — это дань уважения, или инстинкт самосохранения?

— Хочется донести развернутую мысль, чтобы его правильно поняли. Если говорить короткими цитатами, кто-то не поймет. Разжевал, чтобы журналисты поняли.

— «Динамо» в Нижнем Новгороде вдруг вышло сильнейшим составом (1:1). С чего вдруг такая роскошь с учетом явного акцента на Кубок?

— Гусеву нельзя проигрывать, это факт. И он будет играть основой сейчас во всех матчах. Престиж не позволяет сорить очками.

«Пари НН» — «Динамо» https://t.me/fcdynamo

— 72 процента владения мячом на выезде что-то да значат?

— Да можно и 80, но проиграть. Важно, как ты распорядился моментами. Владение мячом на сегодня — это только шансы организовать атакующие действия. В данном случае «Динамо» как раз промедлило, дали Нижнему возможность закрывать дырочки. И это повсеместно в Евро тоже, кроме «Барселоны», где невозможно успеть.

— Спасение «Сочи» после победы в Ростове (0:1) обрело реальные очертания?

— Необъяснимая для меня ситуация. Смена вектора, очевидно. Игроки с именами, кого там только нет. Пытаются систематизировать. Поздно ли? Думаю, невозможно.

— Опять много ничьих. Все очки по весне считают?

— Конечно. На старте все одинаково окрыленные. А по весне идет распределение. Людей тасуют — кто там где и чего.

— Предстоящий тур в середине недели некий отпечаток с точки зрения экономии сил наложил?

— Нет. Есть данная игра, которую надо выиграть. Никто не думает, что будет завтра. А что тур в середине недели, это дань чемпионату мира, никак не иначе.

— Есть объяснение тому, что РПЛ на «Матче» смотрят в разы больше, чем лучшие европейские Лиги, да еще и платить будут пуще прежнего (9,4 миллиарда рублей в год — прим. ред.)?

— Раз такая ситуация, мы должны ее использовать с плюсом. Евроотстранение нам подарило такую возможность.