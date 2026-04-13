С участником чемпионата мира, двух первенств Европы и семнадцати сезонов в России Игорем Семшовым обсудили самые значимые события удивительно ничейного тура. Основное внимание в беседе с бывшим полузащитником ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и «Крыльев Советов» уделили, разумеется, встрече лидеров российского чемпионата.

«Ничья в Питере закономерна»

— Качественно матч «Зенит» — «Краснодар» (1:1) соответствовал неким европейским стандартам?

— Пока наш футбол обособлен от остального мира, говорим в первую очередь о градусе борьбы. Здесь встречались две команды на пару разыгрывающие чемпионское звание и вывеска характеру игры в полной мере соответствовала. Мы видели, как тяжело было нападающим Соболеву и Кордобе принимать мячи, насколько хорошо их изучили защитники. Приходилось в основном действовать спиной к воротам — где-то отыгрывались, где-то теряли. Это показатель высочайшего напряжения. Ну, и стычки, которые пошли с самого начала, апелляции по поводу каждого свистка, — все это говорит о запредельной мотивации. Никто не хотел уступать в борьбе, не убирал ноги, краснодарцы в пылу даже сталкивались друг с другом. Пусть тренеры и недовольны судейством, в целом Карасев справился.

— РПЛ остается одной из немногих лиг, где лидеры идут «ноздря в ноздрю». Так значит по части интриги Россия впереди Европы всей?

— Я бы не стал торопиться с выводами. Пусть многие и заявляли перед сезоном о чемпионских амбициях, реальных претендентов два. Только у них есть дистанционная стабильность и умение играть на результат. Галицкий в свое время говорил, что если команда победит без красивой игры, ему это не понравится. Но наступили на горло собственной песне, поэтому смогли составить конкуренцию «Зениту» и обойти его. Однако, это только второй такой год у нас, поэтому о серьезной конкурентоспособности турнира говорить преждевременно.

— За счет чего «Зенит» имел такое преимущество в первом тайме?

— За счет хорошего движения, напора — хотели ошарашить соперника. Вендел, Луис Энрике, Глушенков — это трио направляло игру. Мы видели атаки, индивидуальные действия. Но обилия острых моментов, тем не менее, не было. В такой игре на первое место выходит надежность, поэтому на иное рассчитывать не приходилось. Краснодарцы верно выбрали выжидательную тактику, не ввязались во встречную игру. Знали, что моментик будет, надо им только воспользоваться. «Зениту» необходимо было победить во что бы ни стало. А у «Краснодара» закрадывалась мысль не проиграть, поскольку имелись проблемы с составом, третий матч на выезде вместе с Кубком, семь лет без побед в Питере и два крайне неудачных для них последних очных поединка. Все это накладывало на гостей определенный отпечаток. Проиграй снова, и по большому счету уже не владели бы ситуацией в чемпионате. В целом, закономерная ничья.

— Голевая атака «Зенита» выгодно отличалась от того, что привыкли видеть у питерцев в последнее время?

— Да, быстрая, вертикальная. Джон Джон здорово укротил мяч на своей половине, открывания Вендела, пас на гол от Энрике — все по высшему разряду. Когда «Зенит» действует на скорости, хорошо получается. А когда медленно двигают мяч и сами еле передвигаются, это большая проблема. Игра туда-сюда с теми, кто дает такую возможность, питерцам больше удается. Против закрывающихся не хватает Малкома, который за счет индивидуальных действий вскрывал любую оборону.

— Вы забивали очень много для «опорника» (114 мячей в 497 матчах за карьеру — прим. ред.), а у Вендела при всем его классе это редкий гол. Почему так по-разному получается?

— Да, это всего лишь второй его в сезоне и первый в Питере. Но Вендел больше распасовщик, подносчик снарядов, у него нет в крови во что бы то ни стало забить. Видимо, тренеров вполне устраивает, как он созидает, создавая моменты для партнеров, даже без врывания на ударные позиции. В организации игры он сравним с Канте или Модричем, которые тоже мало забивают. Ничего страшного.

«Хорошо, что удаление Педро не повлияло на результат»

— Во втором тайме Джон Кордоба все же сыграл свою роль. Где в этот момент были его условные опекуны?

— Мяч упал за спины между центральным и крайним защитником, поэтому ни Нино, ни Дивеева рядом не оказалось. Я бы больше пожурил игроков средней линии «Зенита», которые прозевали подбор Оласы.

— Удаление Педро — отчасти переизбыток отрицательных эмоций из-за непопадания в состав?

— До сих пор, даже после множества просмотров, не понял, нанесена ли травма. Если нет, можно было избежать красной карточки. Хорошо, что удаление не повлияло на результат, а забей «Краснодар», был бы большой скандал. Дело не в амбициях Педро, а в его неаккуратности, градусе борьбы опять-таки. Уверен, игроки мысленно готовились к этому матчу неделю, презрев отчасти кубковые встречи. А что Педро не попал в «старт», это в стиле «Зенита» выпускать то одних, то других. Собраны топовые футболисты, а взаимопонимания нет. Сами игроки теряются, потому что не понимают, кто будет рядом в следующем матче. Конкуренция конкуренции рознь, пока она питерцам только во вред. Мне с этой точки зрения стабильность «Краснодара» импонирует куда больше.

— Но там стоило выпасть двум игрокам, и вариантов ротации осталось примерно «ноль». Как понять, что зимой отпустили двух полузащитников?

— Для меня несколько странно, что отправили Козлова и еще раньше Олусегуна. Перрен помог бы справа, но он хотел играть постоянно, а никто не предполагал, что так травмируется Са. Если уж отдаете, берите кого-то взамен. И все же чемпионат с Кубком в отсутствие еврокубков они этим составом «доедут». Будут подпускать молодых, «Краснодару» к этому не привыкать — Хмарин неплохо выглядит и еще пара ребят. Но что нет усиления для атакующей линии, это факт. Кривцов и Черников игроки центра поля, а из фланговых остались только Бачи и с натяжкой Боселли. Мы видели, что с «Ахматом» инсайдом пришлось ставить номинального защитника Джованни, здесь Кривцова. Все не от хорошей жизни. На будущее надо укрепляться, конечно, чтобы не было запредельной нагрузки на игроков и такой неприятной головной боли для тренера.

— После удаления у гостей была пара убойных моментов. Решили дожать во что бы то ни стало, или так сложилось?

— Так сложилось — отскок-подскок… Потом мы видели, что «Краснодар» не очень-то стремился вперед, вновь отдав инициативу «Зениту». Лучше синица в руке, чем журавль в небе — так посчитал Мусаев. Поэтому поблажкой на игрока больше решил не пользоваться. И честно сказал, что до игры был согласен на ничью.

— Диспозиция в борьбе за чемпионство остается прежней или положение «Краснодара» чуть окрепло?

— Ничего не изменилось. Правильно отметил Мусаев — все только начинается. Тем и другим играть с московскими клубами на выезде, потери неизбежны. При этом понятно, что «Краснодар» в большей степени удовлетворен результатом.

«Челестини выпустил вожжи из рук»

— Главная сенсация тура — домашнее поражение ЦСКА от «Сочи» (0:1). Можно представить, что не настроились?

— Такого не бывает. Но в голове не укладывается, как ЦСКА может не обыграть «Сочи», который одной ногой уже в ФНЛ, а вторую заносит. Наверное, какая-то нервозность вытекает из неудачной мартовской серии. В минус, безусловно, и эта ситуация с Мойзесом.

— Не из серии «назло бабушке отморожу себе уши»?

— Скажу честно, не понял, когда он не попал в состав еще с «Акроном». После паузы на сборные все ждали перемирия. У меня тоже бывало, что срывался, но всему свое время. Мойзес — ведущий игрок. Мы видели, насколько сказалось его отсутствие еще в первом матче в Грозном. Он мощный, хорош и в борьбе, и в организации. Да вообще по всему душа коллектива. Сейчас вот болельщики его выход на замену овациями встретили. Все это очень странно, поскольку для любого тренера главное, чтобы играли сильнейшие и не страдала команда. Возможно, Челестини несколько выпустил вожжи из рук. Сейчас выигрывай, и ты на третьем месте, дирижируй остальными, хотя два тура назад об этом даже мечтать не могли. Очень болезненное поражение для ЦСКА, но не спасительная победа для «Сочи».

— Владислав Тороп дважды спас армейцев уже в первые 5 минут, затем пенальти. С чего вдруг сочинцы так побежали?

— Раскрепощенно играют, для себя, а квалифицированные футболисты там есть. Попали в психологическую яму еще когда в первый раз убрали Морено. Сначала он уехал, потом вернулся — сразу нарушился баланс в коллективе, у игроков исчезло доверие к тренеру. Ничего хорошего из этого выйти не могло. Все равно потом уволили, а запашок остался.

— Первый толковый удар армейцы нанесли лишь на 70-й минуте. Куда что подевалось после пяти голов в Самаре?

— Удивительно, поскольку там все сложилось очень удачно по счету, без особого напряга. Значит, армейцы пока не готовы к борьбе за высокие места. Даже если в первые минуты пришлось тяжело, все равно потом должны разбежаться. Тем более сил достаточно, чемпионат не так давно возобновился. Неужели нельзя на одном дыхании провести всего 12 игр! Педри по 72 за сезон играет и продолжает носиться. Понятно, таких у нас нет, но к этому надо стремиться. А если бы у тех же армейцев была Лига чемпионов, страшно представить.

— «Спартак» в Ростове (1:1) максимума все же не выжал?

— Хозяева в первом тайме хорошо выглядели, во втором побольше моментов было у «Спартака». Там они всегда тяжело играют. Выплеснули эмоции на Кубок, к тому же определенная ротация состава вновь произошла.

— Бесконечные спартаковские перестановки понимаете?

— Не понимаю и не принимаю. Они и повлияли на результат. Мы думали, вот уйдет Станкович и появится более стабильный человек в плане определения состава, а получилось все то же самое. Обыгрывают «Локомотив» при одной схеме, а на «Зенит» выходят без нападающего. Да, проскочили по пенальти, но в чем логика? И сейчас опять какая-то дерготня в Ростове. Если хочешь, чтобы игроки лучше понимали твои требования, ставь одних и тех же в обоих турнирах, в каждом матче. Таких кардинальных перестановок быть не должно, это нарушение всех игровых связей.

— При этом феномен универсала Романа Зобнина в 300-м матче за «Спартак» и вообще как объясните?

— В контексте всей его карьеры этой тренерский игрок. На любой позиции всегда будет выполнять исходные требования. Стабилен что слева, что в середине. Да, возраст несколько дает себя знать, но он профессионал, хорошо готовится. Понимает, что ему не нужно сквозить по всей бровке для того, чтобы вскрывать ее, подобно Дмитриеву. Поэтому и выдает такие матчи. В моменте с голом все исполнил просто здорово!

— Неожиданный розыгрыш штрафного от Эсекьеля Барко — домашняя заготовка?

— Любая заготовка домашняя. Не отработай на тренировке, никто туда не побежит. Многое, понятно, зависит от удара, подачи, передачи, но наполнение тех или иных зон — это только тренировочная работа. Тем более, когда состав постоянно меняется.

Календарь и таблица РПЛ

— Шансы на 3-е место у красно-белых велики, и вообще насколько оно важно?

— Для «Спартака» важно. Отставание по весне было большое, дело принципа, особенно для нового тренера. «Балтика», «Локомотив» и ЦСКА начали терять очки, и красно-белые за свой шанс ухватились. Если стабилизируют состав, почему нет.

«У "Локомотива" опять исчезли лидеры»

— «Локомотив» с Махачкалой (1:1) при нуле ударов в створ за первый тайм — это по принципу Вадима Евсеева «футбол не ради забивания голов»?

— Я бы больше внимания акцентировал на «Локо», который провел неважнецкую игру. А Махачкала приехала за очками. Будь чуть больше везения, сыграй где-то понаглее, увезла бы и три. Но сумбурный гол пропустили на 85-й минуте, не разобрались защитник с вратарем и Монтес опередил. А со стороны «Локомотива» мы видим, что лидеры вновь исчезают, как это было и со «Спартаком» во втором тайме. Здесь же первый, даже Галактионов признал, был невзрачный. Это мягко сказано.

— Гости рискнули сыграть с двумя форвардами, или это все условно?

— Даже когда команда номинально использует двух нападающих, все равно один выдвинутый, а второй немножко в оттяжке. Иначе сразу проблемы в середине поля, поскольку многие сейчас играют с тремя центральными полузащитниками, которым кто-то должен противодействовать. Мы привыкли к тому, что Махачкала все время обороняется. Но сейчас она и атакует, благо есть такие игроки, как Агаларов, Мрезигу, Мастури, которые умеют с мячом достаточно многое. Плюс помощь крайних инсайдов вносит в игру команды что-то новенькое. Просто нужно было раскрепостить ребят, объяснить, кому где действовать в определенных ситуациях. Евсееву это удалось. И обороняются уже не количеством, а качеством.

— Насколько «Локо» не хватало Дмитрия Воробьева?

— Безусловно, не хватало, раз команда никак не могла забить. Не будь он дисквалифицирован, в какой-то момент могли бы и в два форварда сыграть. А так его отсутствие с командами, которые хорошо умеют обороняться, всегда сказывается.

— По накалу матч «Балтика» — «Пари НН» (2:2) был самым-самым в туре?

— Один из самых живых. Сошлись две команды, которые любят и умеют вести борьбу — ауты, подачи с флангов, нагнетание со стороны хозяев при сумасшедшей поддержке трибун. И великолепный штрафной Карича в компенсированное время, который позволил гостям сравнять счет, как апофеоз. Никто не хотел уступать, а любое выигранное единоборство в контексте командных действий — это шаг к победе. Но ничья закономерна.

— Три травмы у балтийцев по ходу встречи — стечение обстоятельств?

— Скорее нагрузки играют роль, переходы с одних полей на другие.

— Кто-то в РПЛ бежит быстрее Ренальдо Сефаса из Нижнего?

— Начать с того, что в моменте с голом напортачил Андраде, который очень легко дал ямайцу сделать этот вираж. А хорошо бегут и Руденко, и Дмитриев, так что есть, с кем посоревноваться. Но для Нижнего, который не так много владеет мячом, Сефас большая удача. Всегда привожу в пример слова Симоне: «Я не ставлю автобус, а готовлю атаку для своих парней». Просто эти атаки могут быть разными, здесь при выходе надо использовать скорость форвардов. Олусегун и Лесовой тоже могут убежать.

— «Рубин» — «Оренбург» (0:0) — эксперименты нашли на мотивацию?

— Сонный матч, наподобие «Крылья» — «Рубин». Такие тяжело смотреть. Самый показательный момент — удар на 60-й минуте в угловой флажок. После ничьей в Москве с «Динамо» оренбуржцы не возражали и после еще одной выездной. А «Рубин» пока не показывает той игры, на которую рассчитывали при испанском тренере. В Сочи до этого вообще был кошмар, сейчас немногим лучше за счет поправившегося Даку. Выше 7-го места не поднимутся, поэтому мысленно уже готовятся к следующему сезону.

— Начался тур в Самаре матчем «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:2). Грозненцы так проседают физически, раз за весенний отрезок не забили во втором тайме ни одного мяча?

— Стечение обстоятельств, готовы неплохо. Да, «Крылья» во втором тайме выглядели получше, но практически без опасных моментов за исключением удара Ахметова и забитого со стандарта мяча. Но им и нужно было больше. А Грозному явно не хватало Исмаэля, который в последнее время держит ритм игры, нашел общий язык с новобранцем Пряхиным. При этом линия атаки Самородов — Садулаев — Мелкадзе сыграла вполне прилично. Георгий вообще очень неудобный форвард для защитников — все время в движении и с мячом, и без, борьбу любит. Не такой искусный в техническом плане, но очень настырный и работоспособный.

— Он заработал один из пяти в этом туре пенальти имени VAR. Ваш вердикт каждому из них?

— Все пять поддерживаю. Здесь мы видим, что в левую ногу Мелкадзе врезается защитник. В Калининграде защитник нижегородцев зачем-то выставил ногу после замаха Титкова с мячом. Сочинцу на ногу Жоан наступил. В Ростове накладка со стороны Джику. Ну, и очевидная рука у динамовца Зайдензаля. Другое дело, что нигде они не были назначены сразу, судьи страхуются. Хорошо, я не играю в эпоху VAR, иначе не представляю своего состояния, когда радуешься, а потом гол отменяют.

— В Самаре же тур и завершился поединком «Акрон» — «Динамо» (2:3). Тоже сюжет, согласитесь?

— Безусловно. Надо отдать должное «Акрону», который местами играл очень хорошо. Но вот эти ошибки в обороне свели на нет все усилия атакующей линии. Опыт и скамейка сыграли за «Динамо». Когда у тебя на замену выходят игроки сборной, усиление обеспечено. Так оно и случилось. В целом, динамовцы на победу наиграли, хотя всеми мыслями, понятно, в кубковом турнире.

— 17-летний динамовец Тимофей Маринкин не похож на вас в молодости?

— Он только начинает свою карьеру, по задаткам очень даже ничего. Повыше меня, попластичнее. Хорошо, что «Динамо» так доверяет своим воспитанникам.