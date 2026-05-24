17 мая завершился сезон 2025/26 Лиги 1. «ПСЖ», опередив «Ланс» на 6 очков, завоевал золото пятый год подряд, а понижение в классе случилось с «Нантом» и «Мецом». Итоги 88-го сезона сильнейшей футбольной лиги Франции — в материале LiveSport.Ru.

«ПСЖ»: выигрывает уже вторым составом

«ПСЖ» завершил сезон 2024/25 в статусе сильнейшего клуба мира. Парижане наконец-то победили в Лиге чемпионов, поэтому состав в серьезных изменениях не нуждался. Однако совсем их избежать не удалось. Самая главная — Джанлуиджи Доннарумма, защищавший на протяжении четырех лет ворота «ПСЖ», не договорился о продлении контракта, и вратарь за 30 млн евро ушел в «Манчестер Сити». Парижане нашли замену итальянцу в «Лилле», выкупив за 40 млн евро Люку Шевалье, на которого тренерский штаб Луиса Энрике сразу сделал ставку.

Кроме того, «ПСЖ» за 63 млн евро купил украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного. С учетом наличия в составе вратаря сборной России эти трансферы могли спровоцировать напряженную обстановку в коллективе. К счастью для «ПСЖ», Матвей Сафонов отреагировал правильно: выстроил с одноклубниками рабочие отношения, а к середине сезона забрал статус первого номера себе.

В этом сезоне монолитность «ПСЖ» подверглась сомнению. Если в прошлом сезоне парижане потерпели всего 2 поражения (и то уже после досрочного оформления чемпионства), то сейчас их обыграли шесть раз. При этом самый тяжелый отрезок случился с конца сентября до ноября, когда команда в 6 матчах одержала лишь 2 победы.

Причина регресса в результатах «ПСЖ» лежит на поверхности — ротация состава. Энрике основных игроков (Дембеле, Дуэ, Мендеш, Маркиньос, Хакими и др.) в матчах чемпионата Франции оставлял в запасе, чтобы они лучше подготовились к играм Лиги чемпионов, а в Лиге 1, соответственно, выступал ближайший резерв. Такая политика оправдалась: «ПСЖ» и в финал Лиги чемпионов вышел, и чемпионат выиграл (хотя позднее, чем обычно — в предпоследнем туре). Таким образом, «ПСЖ», завоевав золото в 14 раз (в том числе 5 раз подряд и 12 раз за последние 14 лет), укрепил за собой статус самого титулованного клуба Франции.

«Ланс»: выход на новый уровень

Главной неожиданностью не только чемпионата Франции, но и всех топ-5 лиг Европы в этом сезоне стал «Ланс». Клуб с 10-м по размеру бюджетом в Лиге 1, занимавший в последние годы седьмые-восьмые места, почти до последнего боролся с «ПСЖ» за чемпионский титул и в итоге завоевал серебряные медали.

Всё началось с того, что в межсезонье главный тренер Уилл Стилл объявил об уходе в «Саутгемптон». В «Лансе» приняли нетривиальное решение: пригласили бывшего наставника «Лиона» Пьера Сажа, который сидел без работы целый год, что, впрочем, не помешало заключить с ним контракт сразу до лета 2028 г.

47-летний специалист выстроил в коллективе атмосферу командного духа и поставил «Лансу» вертикальный футбол, построенный на агрессивном прессинге и скоростных контратаках. В результате только «ПСЖ» забил больше (74 против 66) и пропустил меньше (29 против 35), чем «кроваво-золотые». Вдобавок, Саж был признан лучшим тренером сезона во Франции.

Не стоит упускать из внимания работу клубных менеджеров. Перед началом сезона они за 6 млн евро купили вингера «Удинезе» Флорьяна Товена. И у 33-летнего чемпиона мира на родине будто открылось второе дыхание — по системе «гол+пас» (11+6) он стал лучшим футболистом «Ланса» и третьим во всей лиге.

Отметим, что «кроваво-золотые» триумфально завершили сезон: завоеванием Кубка Франции. В следующем году им предстоит еще один вызов — участие в Лиге чемпионов.

Бронзовые разборки «Лилля», «Лиона», «Марселя» и «Ренна»

За оставшиеся 4 места в еврокубках развернулась нешуточная борьба. В итоговой турнирной таблице команды, которые расположились на третьем и шестом местах, разделило всего 2 очка.

Последний тур мог перемешать все карты. «Лилль» сильно рисковал спуститься с третьей строчки и лишиться путевки в Лигу чемпионов, потому что на своем поле проиграл «Осеру» (0:2), который этой победой избежал попадания в стыки. Но «догам» повезло, что шансом не воспользовались ни «Лион», проигравший лишенному всякой мотивации «Лансу» (0:4), ни «Ренн», который проиграл «Марселю» (1:3).

Четыре команды финишировали почти вровень, хотя их темп набора очков по ходу сезона был разным. Сначала в отстающих был «Ренн», который в первых 10 турах одержал только 2 победы. Чуть позже просадка в результатах случилась у «Лиона» (2 победы с 7-го по 15-й туры, а также 3 очка с 23-го по 28-й туры). Далее подпустили к себе соперников «Лилль» (2 очка с 17-го по 22-й туры) и «Марсель» (1 победа с 27-го по 32-й туры).

Помимо прямой борьбы за места в топ-6 «Марсель» и «Ренн» в этом сезоне связала еще одна интересная история. Главный тренер «Ренна» Хабиб Бейе в феврале был уволен после четырех поражений подряд, включая вылет из Кубка от «Марселя». А уже через 10 дней сенегальский специалист в «Марселе» сменил Роберто Де Дзерби. Но итоговый результат обоих клубов оказался одинаковым — попадание в групповой этап Лиги Европы.

Кроме того, «Марсель» и «Ренн» соревновались лучшими снайперами. В этой борьбе победил «Ренн», нападающий которого Эстебан Леполь забил 21 гол. Полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд остановился на отметке 16 забитых голов.

«Монако»: хотя бы не остались без Европы

Отдельно поговорим про небезразличный для отечественного футбольного зрителя «Монако». Последние два года монегаски под руководством Адольфа Хюттера завоевывали серебро и бронзу чемпионата Франции и отбирались в Лигу чемпионов. Поэтому перед стартом сезона 2025/26 команда также считалась одним из фаворитов.

«Монако» в начале сезона, конечно, выступал нестабильно. Но 13 очков к 7-му туру вряд ли является весомой причиной для отставки главного тренера. И все же клуб в начале октября расстался с австрийским специалистом (по информации СМИ, имел место конфликт тренера со спортивным директором Тьяго Скуро) и пригласил 38-летнего Себастьяна Поконьоли, который с «Юнионом» выигрывал чемпионат Бельгии.

Первоначальный эффект от тренерской перестановки оказался отрицательным: семь поражений в восьми турах. Со временем «Монако» все же решил часть игровых проблем и выдал 7-матчевую победную серию.

Основной проблемой команды в этом сезоне стала оборона. «Монако», у которого защитники допускали много привозов, стал 4-м с конца по пропущенным голам (54). Княжеский клуб эту зону новичками не усилил. Зато потратился и подписал отбывшего наказание за допинг Поля Погба. Но именитый полузащитник оказался не сильным помощником: в этом сезоне на его счету лишь участие в 6 матчах.

Александр Головин провел неплохой сезон: регулярно появлялся на поле и стал четвертым бомбардиром команды (5 голов и 5 передач). Сам «Монако» занял седьмое место, и ему повезло, что «Ланс» выиграл Кубок Франции, и путевка в раунд плей-офф Лиги конференций перешла седьмой команде чемпионата.

«Париж» и «Лорьян»: вернулись, чтобы остаться

По итогам предыдущего сезона в Лигу 1 вышли «Лорьян» и «Мец», которые на возвращение в элиту французского футбола потратили один сезон, а также «Париж», который последний раз в высшем дивизионе выступал 46 лет назад. Из этой троицы задачу по сохранению прописки выполнили двое.

То, что «Париж» собирался прийти в Лигу 1 всерьез и надолго, было понятно изначально. Иначе с владельцами в лице собственника Louis Vuitton Бернара Арно, королевской семьи Бахрейна и компании «Ред Булл» быть не могло.

В этом сезоне в «Париже» за два трансферных окна на подписание новичков потратили свыше 70 млн евро, но положительно на результаты команды это не повлияло. Наоборот, зимой у нее случился провал: лишь одна победа за 12 туров. Это стало приговором для Стефана Гилли, который возглавлял клуб третий сезон.

Для исправления ситуации «Париж» позвал опытного Антуана Комбуаре, который зарекомендовал себя как специалист по спасению команд от вылета. И эту задачу он решил вновь: при нем результативность команды возросла с 1 до 2 очков за матч. Теперь клуб хотел бы продлить контракт с 62-летним специалистом, но проблемы со здоровьем могут помешать ему ответить согласием.

«Лорьяну» 2 апреля 2026 г. исполнилось 100 лет, и отпраздновать этот юбилей «мерлузовым» хотелось бы в высшем дивизионе. С этим команде помог назначенный летом 2024 г. тренер Оливье Панталони. При нем «Лорьян» не только выиграла Лигу 2, но и сразу стал крепким середняком в Лиге 1.

Однако 59-летний специалист отказался продлевать контракт с клубом, который в январе приобрела компания Black Knight Football Club. Болельщики опасаются, что новые владельцы из французского клуба сделают площадку для развития игроков для их другой команды — «Борнмута» из АПЛ.

«Ницца», «Нант», «Мец»: опустились на самое дно

Что касается «Меца», то команда подтвердила реноме лифта. Она курсирует между двумя дивизионами уже пятый сезон подряд. В этом году у «Меца» все было ужасно с обороной: 76 пропущенных голов, что на 16 больше, чем у ближайшего преследователя. Поэтому неудивительно, что команда за сезон одержала лишь три победы (причем подряд — в 10-12 турах). Клуб попытался улучшить ситуацию заменой на тренерском мостике: вместо Стефана Ле Миньяна пришел Бенуа Тавено, но с ним стало еще хуже: 5 очков за 16 матчей после 12 очков за 18 матчей.

Компанию «Мецу» составил «Нант». «Канарейки» на протяжении 13 сезонов играли в сильнейшей лиге Франции, но звезд с неба не хватали — в основном, балансировали в районе 13-14-х мест. После прошлого сезона в клубе за год до окончания контракта приняли решение уволить главного тренера Антуана Комбуаре, который в общей сложности проработал 3,5 года. Однако Луиш Каштру не вывел «Нант» на новый уровень, и тренер уже в декабре оставил команду на предпоследнем месте. Преемник португальского специалиста Ахмед Кантари продержался три месяца — после 7 поражений в 8 матчах тоже был отправлен в отставку. Сезон «Нант» заканчивал с 73-летним Вахидом Халилходжичем, который этим летом завершает тренерскую карьеру.

Свой последний официальный матч боснийский тренер точно запомнит. Фанаты «Нанта» оказались настолько недовольными итогами сезона, что сорвали домашнюю игру последнего тура против «Тулузы»: выбежали на поле и сталкивались с сотрудниками безопасности. В итоге лига отказалась доигрывать матч, и «канарейкам» теперь грозят штрафы и техническое поражение.

Судьба «Ниццы» еще не решена: на 26 и 29 мая запланированы стыковые матчи с «Сент-Этьеном». Но в любом случае завершающийся сезон в исполнении «орлят», которые последние два сезона завершали в топ-5, удовлетворительно оценен быть не может.

В то же время такое падение было вызвано желанием (пока не исполненным) владельца британского миллиардера Джима Рэтклиффа продать клуб. В межсезонье команда пережила уход большинства лидеров, с чем главный тренер Франк Эс, выводивший «Ниццу» сезоном ранее в Лигу чемпионов, не справился и допустил 6-матчевую серию поражений в ноябре-декабре. Со следующим наставником Клодом Пюэлем лучше не стало, и клуб рискует впервые с 2002 г. покинуть Лигу 1.

Герой и неудачник сезона

Не выбрать Эстебана Леполя как главным героем сезона в Лиге 1 просто нельзя. 26-летний нападающий «Ренна» забил 21 гол и стал лучшим снайпером чемпионата Франции, хотя этот сезон для него стал лишь вторым в высшем дивизионе, а до 23 лет он даже не играл в Лиге 2, т.е. выступал за полупрофессиональные команды.

С такой результативностью Леполь сделал хорошую заявку на то, чтобы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира. Футболист ради этого был готов отменить запланированную на июнь свадьбу. Но Дидье Дешам решил обойтись без услуг форварда «Ренна». Кроме того, он не попал даже в число номинантов на звание лучшего игрока Лиги 1. В то же время это хорошая мотивация для того, чтобы еще чаще поражать ворота соперников.

Со стороны назвать главным неудачником сезона футболиста, который не выступал на профессиональном уровне 2,5 года, выглядит странно. Но когда речь идет про чемпиона мира, которому всего 33 года, а на пике его трансферная стоимость превышала 100 млн евро, ожидания были соответствующими.

Как показал сезон, Поль Погба не растерял в технике и в игровом интеллекте. Но физическое состояние не позволяло ему провести на поле даже один тайм. Как итог: 6 участий в матче и 0 результативных действий. Контракт полузащитника с «Монако» будет еще год, и если он хочет продолжить играть на высоком уровне, то ему следует хорошо поработать на предсезонных сборах.