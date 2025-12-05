L’Équipe рассказывает, как Александр Головин преодолел череду травм и вернул себе статус лидера «Монако» благодаря доверию нового тренера Себастьяна Поконьоли.

Александр Головин на пресс-конференции. Эти несколько слов кажутся пустяком, но в масштабах жизни обозревателя «Монако» — это событие.

Находясь в княжестве уже семь лет, россиянин не из тех, кто появляется перед СМИ каждое утро. Именно Себастьяну Поконьоли мы обязаны его вчерашним присутствием вслед за выступлением тренера.

«Я попросил его прийти. Потому что это важный игрок для клуба. Если кто-то и знает ДНК клуба, то это он», — отметил бельгийский специалист.

Поконьоли хочет снова сделать Головина лидером команды. Мы уже начали забывать того художника — автора восьми голов и восьми результативных передач, надежного игрока, каким россиянин был при Филиппе Клемане в сезоне-2022/2023.

В свои 29 лет Головин пережил два сезона, омраченные чередой травм. Его беспокоили повреждения приводящих мышц и голеностопа, которые мешали настолько, что Ади Хюттеру (предыдущему тренеру «Монако») пришлось сделать неосторожное заявление о необходимости «найти решение».

«Он больше не может играть с этими болями», — сказал Хюттер в начале гола. Правда, австриец тогда быстро дал задний ход. Уже через неделю он выпустил Головина на футбольное поле. Прежде чем россиянин снова оказался в лазарете.

Снова оказавшись в списке травмированных уже в текущем сезоне (его беспокоила задняя поверхность бедра), «сейчас Головин хорошо себя чувствует».

Российский полузащитник способен играть сериями. Он отдал результативную передачу на Такуми Минамино в матче против «Пари Сен-Жермен» (1:0) в прошлую субботу. Приход нового тренера явно помогу ему перезапустить карьеру.

«Есть тренер, который дает ему возможность самовыражаться, брать на себя ответственность», — говорит Поконьоли.

«Он подталкивает меня, но делает это не только со мной. Он хочет, чтобы более опытные игроки помогали молодым, чтобы команда стала семьей», — добавляет Головин.

Отвечая на просьбу объяснить разницу с тренировками при Хюттере, Головин не стал сдерживать себя.

«Это правда, что мы тренируемся с чуть большей интенсивностью. Чего требует от меня новый тренер? Не думать слишком много о тактических вопросах, быть в нужный момент в нужном месте, чувствовать себя очень свободно.

Мы много говорим с тренером, и он вселяет в меня уверенность. Пару лет назад я почувствовал, что могу быть лидером команды. Но я предпочитаю быть им на поле, а не на словах», — говорит Головин.

Он носит капитанскую повязку в сборной России и может получить ее сегодня вечером из-за отсутствия Дениса Закарии и Тило Керера (оба — дисквалифицированы). Но Головин подчеркивает, что «не настаивает на том, чтобы получить ее».

«Наш капитан — это Зак (Закария), он говорит на четырех или пяти языках, и он всегда в хорошем настроении», — говорит Александр.

Не так давно, вскоре после подписания нового соглашения до 2029 года, Головин рассуждал о продолжении своей карьеры в «Монако». Будет ли он играть за клуб до конца контракта? Или вернется домой?

«Я всегда говорил, что хотел бы закончить карьеру в своей стране. Но я не знаю, когда это произойдет», — говорит один из лидеров сборной России.

В пятницу вечером Головин может стать ключевым игроком «Монако» в гостевом матче против «Бреста»: «Там никогда не бывает легко. Я часто играл против них, особенно зимой. Там всегда очень сильный, неприятный ветер».

Похоже, россиянин пока не готов покинуть Лазурный берег.