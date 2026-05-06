6 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Бавария — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 4.20.

«Бавария»

Турнирное положение: баварцы уверенно прошли общий этап Лиги чемпионов, набрав целый 21 пункт и финишировав на второй строчке в турнирной таблице.

Далее у мюнхенцев в соперниках были «Аталанту», которую они разгромили, и «Реал», с которым пришлось напрячься.

В немецкой Бундеслиге «красные» 83 баллами в активе уже давно досрочно оформили чемпионский титул.

Последние матчи: на выходных мюнхенский коллектив достаточно неожиданно потерял очки, сыграв вничью с «Хайденхаймом» (3:3).

До этого же у команды из Мюнхена было поражение от «ПСЖ» (4:5) в первом матче Лиги чемпионов и победа над «Байером» (2:0) в полуфинале Кубка Германии.

Не сыграют: в лазарете продолжают находиться Свен Ульрайх, Леннарт Карл и Серж Гнабри.

Состояние команды: в Бундеслиге «Бавария» уже бросила играть, о чем и говорят последние матчи. Оно и правильно, ведь подопечным Венсана Компани лучше все силы бросить на Лигу чемпионов и Кубок Германии.

«Бавария» все еще имеет все шансы на требл — впереди у команды важнейший матч и в случае победы мюнхенцы точно будут фаворитами финала.

«ПСЖ»

Турнирное положение: общий этап парижане прошли не лучшим образом и стали только одиннадцатыми с 14 очками в активе.

Путь к полуфиналу у «красно-синих» был нелегким, но действующие победители турнира уже успели пройти «Монако», «Челси» и «Ливерпуль».

В Лиге 1 у команды из Парижа все хорошо: она еще не обеспечила себе чемпионство, но с 70 очками в активе крайне близка к этому.

Последние матчи: на выходных парижский коллектив тоже потерял очки, сыграв вничью с «Лорьяном» (2:2).

До этого же у команды из столицы Франции были победы над «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов и над «Анже» (3:0) и «Нантом» (3:0) в чемпионате страны.

Не сыграют: травмированы Витинья и Квентин Нджанту.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике практически стали чемпионами Франции, поэтому тоже немного поберегли состав на выходных. «ПСЖ» настроен оставить титул Лиги чемпионов у себя и выиграть трофей второй раз подряд.

У «ПСЖ» все отлично с составом и игрой, но пройти «Баварию» будет очень сложно. В любом случае для «ПСЖ» этот матч тоже главной игрой года на данный момент.

Статистика для ставок

«ПСЖ» проиграл 1 из 11 последних матчей

«Бавария» проиграла 1 из 21 последних матчей

В последнем очном поединке команд в «ПСЖ» победил «Баварию» со счетом 5:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 5.20, а победа «ПСЖ» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.20 и 4.00.

Прогноз: рискнем и предположим, что в этой игре будет овертайм, а значит «Бавария» минимально победит в основное время.

Прогноз: ожидает вновь результативный футбол и много голов.

