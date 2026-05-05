6 мая в финале плей-офф пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Спартак — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 6.25.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» весенний цикл проводят продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Спартак» на 2 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» уступили «Крыльям Советов» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Пари НН» (2:1). А вот поединок с «Краснодаром» завершился неудачей (1:2).
В пяти своих последних матчах «Спартак» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Красно-белые» наверняка все силы сконцентрируют на Кубке России. Да и уровень игры команда демонстрирует весьма высокий.
Причем «Спартак» традиционно сложно противостоит ЦСКА. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» нынешний сезон проводят не столь успешно. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
Причем ЦСКА на 5 очков отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Армейцы» по всем статьям уступили «Зениту» (1:3).
До того команда подписала мировую с «Рубином» (0:0). А вот чуть ранее она поделила очки с «Ростовом» (1:1).
При этом ЦСКА в пяти последних матчах добыл лишь 3 паритета. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Армейцы» нынче угодили в кризис. Команда Фабио Челестини не может победить уже 5 матчей кряду
При этом ЦСКА крайне бледно выглядит в атаке. В двух своих последних поединках команда отличилась всего один раз.
В этом поединке «армейцы» явно будут действовать агрессивно. Шансы на медали чемпионата потеряны, зато Кубок — шикарная возможность скрасить столь блеклый сезон.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.96 и 1.96.
Прогноз: Спартаковцы весной заметно прибавили в плане креатива, да и забивать в их составе есть кому.
Ставка: Фора «Спартака» -2.5 за 6.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники так и не откроют счет.
Ставка: Тотал меньше 0.5 за 10.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Армейцы» не побеждают 5 матчей кряду
- Спартаковцы весной выглядят весьма выгодно
- «Армейцы» в последней очной встрече минимально уступили «Спартаку»
- В хорошей форме находится хавбек «красно-белых» Эсекьель Барко
- Основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выбыл из строя до конца сезона