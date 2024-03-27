Одиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы

Не будем обманывать себя, «Манчестер Сити» и «Челси» не будут понижены в классе, но интересно вспомнить тех верных игроков, которые пережили эту участь своих команд, не сдавшись, даже когда «Манчестер Юнайтед» позвонил им.

Фабьен Бартез

Возможно, это не то имя, которое больше всего ассоциируется с верностью вратаря после позорного понижения клуба в классе, но Бартеза можно отличить от его соперника по финалу чемпионата мира 2006 года Джанлуиджи Буффона, если быстро сравнить наличие медали победителя Лиги чемпионов.

У Божественного Лысого во время его европейского триумфа с «Марселем» в 1993 году, который должен войти в число его самых гордых достижений, на самом деле было еще много волос, и он мог бы стать гораздо менее подходящим компаньоном Лорану Блану.

Фабьен Бартез globallookpress.com

Но через два сезона после того, как Бартез мастерски сдержал «Милан» на Олимпийском стадионе в Мюнхене, он выступал в Лиге 2 за команду «Марселя», лишенную титула чемпиона страны и лишенную своих лучших игроков.

Скандал со взятками судьям заставил большинство звезд покинуть тонущий корабль, но не французского вратаря, который оставался там достаточно долго, чтобы вдохновить их на немедленное возвращение в высший дивизион в качестве чемпионов, прежде чем немедленно отправиться в «Монако».

Джорджо Кьеллини

Будущий историк «Тоттенхэма» Кьеллини как раз только ворвался в основную команду «Ювентуса» на позиции левого защитника, когда Кальчополи потряс итальянский футбол, а особенно «Старую синьору».

Защитнику потребовалось достаточно много времени, чтобы получить свой шанс в туринском клубе, и он не собирался менять свой курс, несмотря на переход в Серию Б.

Джорджо Кьеллини globallookpress.com

За несколько коротких месяцев Кьеллини прошел путь от дополнения четверки защитников в компания Дзамбротты, Каннаваро и Тюрама до руководства защитой в лице Биринделли, Ковача и Бумсонга.

Итальянский колосс даже забил дважды в победном матче, который закрепил их возвращение в Серию А с первой попытки, за которым последовало возвращение на ее вершину.

Алессандро Лукарелли

«Из "Пармы" пришло сообщение о том, что мы вернулись», — сказал Лукарелли в качестве капитана и действительно единственного выжившего члена экипажа корабля, который погрузился в пучину Серии Д после банкротства.

Три последовательных повышения в классе легендарных обладателей Кубка УЕФА ознаменовали максимально быстрое возвращение, после чего Лукарелли немедленно завершил карьеру, сделав свою работу.

Алессандро Лукарелли globallookpress.com

То же сделал и номер его футболки. Ни один игрок «Пармы» не носил шестой номер с тех пор, так как легендарная репутация Лукарелли — старейшего игрока клуба и рекордсмена по количеству выступлений в лиге — оказалась слишком грандиозной, чтобы кто-либо мог даже подумать о том, чтобы попытаться с ней соревноваться.

Бернар Казони

Когда разразился скандал с договорными матчами в «Марселе», бывшему капитану провансальцев Казони было уже за 30 и он был неиспользованной заменой в победном финале Лиги чемпионов 1993 года, но он действительно пригодился, когда французским гигантам понадобились игроки после вылета из «вышки».

Бернар Казони globallookpress.com

Футболист сборной Франции никогда не выступал на клубном уровне так регулярно, как в свои последние два сезона в «Марселе», кульминацией которых стало возвращение в Лигу 1, после чего Казони быстро завершил карьеру.

Анджело Ди Ливио

Типичный лоялист Ди Ливио играл за сборную Италию на чемпионате мира 2002 года, в то время как существование его любимой «Фиорентины» находилось под угрозой.

Хотя многим было бы трудно примириться с такой неопределенностью клубной судьбы и разделить ее, капитан «фиалок» уже давно решил, что будет клуб, какую бы форму он не принял в будущем.

В течении года клуб назывался «Флоренцией Виолой», до того, как права на название и традиционные фиолетовые футболки были возвращены после банкротства и понижения до итальянского четвертого дивизиона в 2002 году.

Анджело Ди Ливио globallookpress.com

Ди Ливио был единственным мостиком между этим тревожным прошлым и неизвестными настоящим и будущим. По-прежнему будучи капитаном, он последовательно помогал клубу повышаться в классе, чтобы снова достичь высшего дивизиона в 2004 году, и остался там на последний сезон перед завершением карьеры.

Он чудесным образом выиграл Серию С2 с «Перуджей» и «Фиорентиной» с разницей в 15 лет, завоевав в промежутке всевозможные трофеи с «Ювентусом». Но только во Флоренции его считают «Ангелом-хранителем».

Ли МакКаллох

«Они были достаточно добры ко мне на протяжении многих лет, и я добился успеха с ними, поэтому я решил остаться», — объяснил Маккаллох свое решение перейти в третий дивизион чемпионата Шотландии с «Рейнджерс» в 2012 году.

Некоторые игроки согласились передать свои контракты новой компании после перехода под административное управление и ликвидации, но большинство из них спешно покинули клуб из Глазго, несмотря на публичные призывы капитана к единству.

Ли МакКаллох (слева) globallookpress.com

Это никогда не было решающим фактором для Маккаллоха, который без каких-либо предубеждений прошел путь от первого лигочемпионского гола в ворота «Лиона», игры на «Камп Ноу» и победы в Премьер-лиге до мячей в ворота «Элгин Сити» и «Питерхеда».

Жан-Филипп Дюран

Первый игрок «Марселя», вышедший на замену в финале Лиги чемпионов 1993 года, также вышел на поле в перерыве легендарного матча против «Валансьена» неделей ранее, который «Олимпик» выиграл со счетом 1:0 после того, как полузащитник Жан-Жак Эйдели попытался подкупить трех игроков соперника, чтобы они сильно не напрягались.

Дюран задержался в провансальском клубе до самого конца карьеры в 1997 году, когда «Марсель» прочно вернулся в середину таблицы Лиги 1.

Мауро Каморанези

Исход из «Ювентуса» унес Златана Ибрагимовича, Патрика Виейра, Фабио Каннаваро, Эмерсона, Лилиана Тюрама, Джанлуку Дзамбротту, Адриана Муту, Фабио Капелло и многих других, но не Каморанези.

Через пять дней после того, как он помог сборной Италии стать чемпионом мира, он был среди тех, кто столкнулся с реальностью перспективы провести по крайней мере один сезон в Серии С.

Мауро Каморанези globallookpress.com

Это наказание было немного смягчено, поскольку «Ювентус» вылетел в Серию Б с вычетом очков, но они, тем не менее, вернулись, завоевав титул второго дивизиона.

Каморанези прекрасно провел время, показав, вероятно, свою лучшую игру в матче с соперниками по борьбе за повышение в классе «Наполи», против которого он забил голы и отдал голевую передачу в домашней победе со счетом 2:0.

Алессандро Дель Пьеро

Но стержнем «Ювентуса» был Дель Пьеро, который финишировал лучшим бомбардиром Серии B, опередив Клаудио Беллуччи и Папу Вайго Н'Диайе примерно через полтора десятилетия после того, как он в последний раз выходил в этом турнире еще в подростковом возрасте в составе «Падуи».

«Манчестер Юнайтед» на самом деле попытал счастья с Дель Пьеро, на которого сэр Алекс Фергюсон положил глаз еще в 1996 году, поскольку игрок, по их мнению, мог внезапно стать доступным после этого небольшого изменения обстоятельств.

«Поначалу я был польщён, но никогда не думал покидать "Ювентус", — сказал капитан, добавив: — Настоящий джентльмен никогда не оставит свою даму».

Алессандро Дель Пьеро globallookpress.com

Тем временем сам Фергюсон много позже добавил это о том самом единственном игроке, в погоне за которым он «сошел бы с ума»:

«Я пытался заполучить его за ним даже сразу после победы Италии на чемпионате мира. В то время за ним охотился "Реал Мадрид", и, учитывая проблемы вокруг "Ювентуса" того времени, я предполагал, что между "Юнайтед" и "Галактикос" состоится честный аукцион по его приобретению.

И поэтому я позвонил ему напрямую: "Алекс, я бы хотел, чтобы ты был в Юнайтед", — сказал я. "Ты будешь звездой команды, и вместе мы выиграем все". Он засмеялся и ответил: "Сэр, вы знаете, что ничего не изменилось за все эти годы. 'Юве' переживают трудные времена, и я должен им помочь. Я не могу быть трусом".».

Павел Недвед

Распад «Ювентуса» почти наверняка стал кармическим воздаянием для Тьерри Анри, у которого Недвед украл «Золотой мяч» 2003 года.

Вдохновив клуб на выход в ужасный финал Лиги чемпионов в том году, в котором он не сыграл, так как был дисквалифицирован, чех сформировал неразрушимые узы с туринцами, которые, по его мнению, нужно было уважать даже играя на дивизион ниже.

Павел Недвед globallookpress.com

Вероятно, помогло то, что Недведу было за 30, и его семья поселилась в Турине после переезда в 2001 году. Он провел значительную часть своего времени в Серии B, угрожая завершить карьеру или отбывая дисквалификацию на пять матчей, за то, что, цитируя заявление дисциплинарной комиссии Итальянской футбольной лиги, «оскорбил рефери и наступил ему на ногу», и по этому поводу есть что сказать.

Давид Трезеге

Не довольствуясь только попытками соблазнить Дель Пьеро, «Манчестер Юнайтед» также преследовал Трезеге тем же самым летом, когда они продали с разной степенью мастерства забивавших голы Давида Белльона, Сильвана Ибэнкс-Блейка и Рууда ван Нистелроя.

Трезеге, казалось, был немного более открыт для этой перспективы, хотя больше для того, чтобы использовать это в качестве рычага во время переговоров о продлении контракта, когда «Ювентус» вернулся в Серию А в течение года, а французский нападающий забил 15 голов по пути.

Давид Трезеге globallookpress.com

Возможно, он просто чувствовал себя в долгу перед ними после того, как не реализовал пенальти в том ужасном финале Лиги чемпионов против «Милана» на «Олд Траффорд».