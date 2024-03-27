«Ман Сити» на заметку: «Ювентус», «Марсель» и еще пять клубов, вылетавших из-за нарушения правил

У «Манчестер Сити» 115 обвинений в нарушении ФФП, и, честно говоря, мы устали ждать, пока власти что-то предпримут. У многих людей слюнки текут из-за перспективы их «исключения» из Премьер-лиги.

А мы рассмотрим некоторые примеры вылета других крупных команд по разным причинам, включая финансовые нарушения в духе «Сити» (предположительно), а также старые добрые договорные матчи и один случай, когда на клуб подала в суд армия ее страны…

«Ювентус»

«Ювентус» выиграл Скудетто в сезоне 2005/06, но был лишен этого титула (и предыдущего) и переведен во второй дивизион чемпионата Италии, будучи признан виновным в оказании давления на судей, принимавших решения в пользу «старой синьоры».

Руководители клуба были дисквалифицированы за участие в скандале с Кальчополи, который был раскрыт в мае 2006 года, когда ряд телефонных прослушек обнародовал отношения между руководителями «Ювентуса» и судейскими организациями в сезонах 2004/05 и 2005/06.

Джанлуиджи Буффон globallookpress.com

Джанлуиджи Буффон и Алессандро Дель Пьеро были среди звездных игроков, которые остались в клубе, несмотря на вылет, и их репутация явно не пострадала от проступков их клуба, учитывая, что тем летом они выиграли чемпионат мира со сборной Италии, прежде чем помочь «Ювентусу» с первой попытки вернуться в Серию А, несмотря на то, что сезон начался с вычетом в девять очков.

«Фиорентина»

«Мы не в Серии В, это официально», — заявил представитель «Фиорентины» летом 2002 года. «В настоящий момент совет рассматривает гипотезы о том, что мы играем в Серии С».

После вылета из Серии А клуб не смог доказать Итальянской федерации футбола, что у них достаточно денег, чтобы пережить сезон 2002/03, и ему было отказано выступлении в Серию В.

В конечном итоге в Серии С2 они выступили под названием «Фиорентина Виола» — или «Фиолетовая Фиорентина» — после того, как клуб, каким мы его знали, прекратил свое существование, объявив о банкротстве.

Реструктуризация итальянской футбольной пирамиды позволила им всего за один сезон подняться прямиком в Серию В, минуя Серию С1.

Анджело Ди Ливио globallookpress.com

Затем клуб выкупил права на свое название, снова став старой доброй «Фиорентиной», и вернулся в Серию А в 2004 году после победы над «Перуджей» в плей-офф.

Анджело Ди Ливио оставался в команде все это время, что эквивалентно Кевину Де Брёйне, выступающему за «Манчестер Сити» во второй английской лиге. Но если Пеп не будет этого делать, то его игроки и подавно.

«Парма»

Еще одно изменение названия и еще одно понижение в четвертый итальянский дивизион, известный к тому моменту как Серия Д, для клуба, переименованного в «Парма Кальчо 1913».

«Парма» финишировала шестой в Серии А в сезоне 2013/14, но клубу было отказано в допуске в еврокубки и в следующем сезоне он заработал себе вычет очков из-за несвоевременной уплаты подоходного налога с зарплат.

Джампьетро Маненти globallookpress.com

В течение сезона произошло две спорных перепродажи клуба и его последний председатель Джампьетро Маненти был арестован 18 марта 2015 года по обвинению в отмывании денег, а на следующий день местный суд объявил клуб неплатежеспособным.

Они были вынуждены выставить некоторые из своих трофеев на продажу в отчаянной попытке собрать деньги для покрытия долга, в том числе три Кубка Италии, Кубок обладателей кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА, два Кубка УЕФА и Суперкубок Италии.

Девять титулов «Манчестер Сити» в Премьер-лиге принесут пару шиллингов, как и старый добрый «Ушастый кубок», хотя мы не уверены, что Кубок английской лиги будет котироваться. Ленты всегда можно будет снять.

«Парма Кальчо 1913» заработала несколько последовательных повышений в классе, вернувшись в высший дивизион в 2018 году, а затем вылетела обратно в Серию B в 2021 году.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» перешли в административное управление в сезоне 2011/12 и набрали 10 очков, прежде чем Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании проголосовало против Добровольного соглашения компании (форма соглашения, позволяющая компании, имеющей долговые проблемы, достичь добровольного соглашения со своими бизнес-кредиторами относительно погашения — прим. ред.) из-за долгов в 134 миллиона фунтов стерлингов.

Алли Маккойст в сезоне 2007/08 globallookpress.com

Это означало, что клуб придется реформировать. Они сохранили свое название, но «Рейнджерс» был ликвидирован и вынужден начинать заново в третьем дивизионе шотландского футбола.

Команда Алли Маккойста с первой попытки выиграла третий дивизион и в конце концов вернулась в шотландскую Премьер-лигу в 2016 году, положив конец десятилетнему ожиданию титула в 2021 году под руководством Стивена Джеррарда.

«Стяуа Бухарест»

«Стяуа» Бухарест является (или был?) настоящим европейским гигантом, выигравшим 26 титулов в Румынии, 24 Кубка Румынии и Кубок европейских чемпионов в 1986 году после победы над «Барселоной» в финале.

Но команда, которая сейчас носит это название, находится во втором дивизионе, без надежды на повышение, поскольку теперь она принадлежит румынской армии, а государственные клубы не допускаются в высший дивизион. Все это немного сложно.

Министерство обороны подало в суд на «Стяуа»в 2011 году, утверждая, что румынская армия является законным владельцем логотипа, цветов, трофеев и имени «Стяуа».

В результате клуб сменил название на «СК Футбольный клуб ФКСБ СА» (броское название, да?), в просторечии известный как «ФКСБ», и продолжил завоевывать титулы и играть в Европе, где они по-прежнему известны большинству как «Стяуа Бухарест».

Это, должно быть, настоящий удар для поддельной «Стяуа Бухарест» — не говоря уже о том, что ей не разрешили играть в высшем дивизионе после перехода из Лиги IV через Лигу III в Лигу II с тех пор, как они начали свою жизнь в 2017 году — когда вы ищете клуб по под этим именем Google возвращает вас к «ФКСБ», оригинальной «Стяуа». «У вас нет истории» и все такое.

«Боавишта»

Те из нас, кто зациклен на АПЛ, возможно помнят «Боавишту» главным образом по ее столкновениям с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов 2001/02, когда она сыграла вничью с командой Жерара Улье дома и на выезде на первом групповом этапе, прежде чем их разгромили с общим счетом 6:0 в пользу «Юнайтед» во втором.

С тех пор они играли в Европе только один раз — в следующей кампании — и были переведены во второй дивизион в конце сезона 2007/08 в результате скандала с договорными матчами, известного как «Золотой свисток», в котором был замешан председатель правления клуба Валентим Лоурейру, подкупавший официальных лиц.

Валентим Лоурейру globallookpress.com

Затем «Боавишта» вылетел из второго дивизиона, заняв предпоследнее место из-за финансовых проблем, и оставался в Лиге 3 до сезона 2014/15, когда они сразу же вернулись в высший дивизион, выиграв долгую судебную тяжбу. С тех пор они финишируют в середине таблицы.

«Марсель»

«Марсель» стал первой командой, выигравшей Лигу чемпионов в 1993 году, когда команда Марселя Десайи, Фабьена Бартеза и Абеди Пеле под руководством Дидье Дешама одолела «Милан» в финале. Но вскоре последовал скандал.

Было установлено, что президент «Марселя» Бернар Тапи и генеральный менеджер Жан-Пьер Бернес связались с игроками «Валансьена» Хорхе Бурручагой, Жаком Глассманном и Кристофом Робером через игрока «Марселя» Жан-Жака Эдели, который попросил их проиграть в матче Лиги 1 за шесть дней до еврокубкового финала, чтобы игроки «Марселя» оставались свежими для важного поединка.

Бурручага и Роберт приняли взятку, но Глассманн отказался и был награжден премией ФИФА за честную игру 1995 года, став информатором.

«Марсель» вылетел в низшую лигу, и у них отобрали чемпионский титул, но занявший второе место «Пари Сен-Жермен» отказался от него, поэтому ни одна команда не считается победителем Лиги 1 в сезоне 1992/93.

Провансальцы вернулись в высший дивизион в сезоне 1996/97 и с тех пор выиграли только один титул, при этом «ПСЖ» был почти полностью доминирующей силой чемпионата Франции в последнее десятилетие.