Клюйверт, Тюрам и еще 15 футболистов, которые пошли по стопам своих знаменитых отцов

Во всем мире миллионы детей мечтают повторить путь своих звездных родителей. Футбол в этом плане не исключение.

Есть яркие примеры Каспера Шмейхеля и Дэйли Блинда, которым удалось справиться с давлением и тоже добиться серьезных успехов. Датчанин вместе с «Лестером» стал чемпионом АПЛ и победителем Кубка Англии.

Сейчас в европейском футболе появилась новая группа игроков, которые тоже пытаются пойти по стопам своих отцов, пишет Squawka.

Джастин Клюйверт

Возраст: 24

Клуб: «Борнмут»

Отец: Патрик Клюйверт

Джастин тоже начал путь в академии «Аякса». В 2017 году он дебютировал в составе первой команды амстердамского клуба, в итоге сыграв за нее 56 матчей и забив 13 мячей.

В 2018-м Клюйверт-младший впервые сыграл за сборную Нидерландов, выйдя на поле в статусном матче против Португалии.

Джастин Клюйверт globallookpress.com

Летом 2018-го Джастин перешел в «Рому». Итальянский клуб заплати за него 15 миллионов фунтов. Позже римляне дважды отдавали его в аренду — сначала в «Валенсию», а потом — в «Ниццу». В этом сезоне нидерландец играет за «Борнмут».

Патрик Клюйверт забил в течение карьеры 199 мячей, был на ведущих ролях в сборной и в «Аяксе», вместе с которым в 1995 году выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, он стал чемпионом Испании в составе «Барселоны».

Маркус Тюрам

Возраст: 26

Клуб: «Интер» Милан

Отец: Лилиан Тюрам

Маркус Тюрам globallookpress.com

Сын Лилиана Тюрама прошлым летом перешел из менхенгладбахской «Боруссии» в миланский «Интер».

В Германию Маркус уехал в 2019 году после того, как его «Генгам» вылетел из Лиги 1. В Менхенгладбахе он успел сыграть 134 матча и забить 44 мяча.

Лилиан Тюрам — рекордсмен по количеству матчей за сборную Франции. В период с 1994 по 2008 год он сыграл 142 матча за национальную команду. В 1998-м французы выиграли домашний чемпионат мира, а в 2000-м стали чемпионами Европы.

Большую часть карьеры Лилиан провел в Италии, играя сначала за «Парму», а потом за «Ювентус».

По словам Маркуса, на него никогда не давили достижения отца: «Никогда, потому что в отце я видел, прежде всего, отца, а не футболиста. Это для вас он знаменитый футболист, а для меня он — отец».

Кефрен Тюрам

Возраст: 22

Клуб: «Ницца»

Отец: Лилиан Тюрам

Кефрен Тюрам globallookpress.com

Еще один сын Лилиана. В отличие от Маркуса, Кефрен играет на позиции центрального полузащитника, в основном помогая команде разрушать атаки соперника. Как и отец, он начал карьеру в «Монако», но провел лишь три матча за клуб из княжества, прежде чем перешел в «Ниццу» в 2019 году.

В «Ницце» он стал одним из ключевых игроков. Кефрен провел более 100 матчей и входит в список самых востребованных игроков в Европе. В этом месяце 23-летний хавбек впервые был вызван в главную сборную Франции, куда также пригласили и его брата Маркуса.

Энцо Зидан

Возраст: 28

Клуб: «Фуэнлабрада»

Отец: Зинедин Зидан

Энцо — один из четырех сыновей Зинедина Зидана, каждый из которых тоже решил стать футболистом.

Несмотря на все усилия, Энцо так и не удалось добиться чего-то серьезного. До перехода в «Фуэнлабраду» он выступал за «Алавес», «Лозанну», «Альмерию» и «Родез».

Остальные сыновья Зидана — Люка, Тео и Эльяз — тоже начали свой путь в академии «Реала». Правда, Люка, играющий на позиции вратаря, сейчас выступает за «Эйбар».

Очевидно, что ни одному из них не удастся повторить путь своего легендарного отца, это просто нереально, учитывая список достижений и уровень мастерства Зинедина Зидана.

Тимоти Веа

Возраст: 23

Клуб: «Ювентус»

Отец: Джордж Веа

Тимоти переехал в 2014 году переехал из США во Францию и начал заниматься в академии «ПСЖ». Через три года он подписал контракт с основной командой парижского клуба.

Тимоти Веа globallookpress.com

В марте 2018-го Веа-младший впервые сыграл за главную команду «ПСЖ», выйдя на замену в матче с «Труа». Позже ему даже удалось отличиться в игре против «Монако». В том же месяце он впервые был вызван в сборную США.

Во второй половине сезона-2018/19 Веа выступал на правах аренды за «Селтик», где забил четыре гола в 17 матчах, но этого было слишком мало для того, чтобы вернуться в «ПСЖ».

Летом 2019-го парижане продали Тимоти «Лиллю», вместе с которым он сенсационно стал чемпионом Франции, благодаря чему на него обратил внимание «Ювентус».

Нынешний президент Либерии Джордж Веа сделал себе имя, выступая на позиции центрального нападающего за «ПСЖ» и «Милан». В 1995 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Джованни Симеоне

Возраст: 28

Клуб: «Наполи»

Отец: Диего Симеоне

Джованни Симеоне globallookpress.com

Джованни Симеоне в последнее время демонстрирует потенциал попасть в число лучших нападающих Европы.

В сезоне-2018/2019 он забил лишь восемь мячей в 40 матчах за «Фиорентину». Но с тех пор Симеон-младший успешно выступал за «Дженоа» и «Кальяри», а в составе «Вероны» ему и вовсе удалось забить 17 мячей в 35 матчах.

В «Наполи» Джованни нечасто попадает в основной состав, но в его активе есть четыре гола в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне он помог неаполитанскому клубу выиграть чемпионат Италии.

Некоторое время назад писали, что Джованни может перейти в мадридский «Атлетико», который возглавляет его отец Диего Симеоне.

«У моего сына есть всё, чтобы играть за "Атлетико", но я никогда не допущу, чтобы он перешел в мою команду. Для меня это стало бы проблемой. Думаю, для него это было бы тоже нелегко. Возможно, однажды он и окажется в "Атлетико", но только в том случае, если меня здесь уже не будет», — заявил Диего в сентябре 2018 года.

Янис Хаджи

Возраст: 24

Клуб: «Алавес» (в аренде из «Рейнджерс»)

Отец: Георге Хаджи

Янис Хаджи начал карьеру в румынском клубе «Фарул Констанца», владельцем которого является его отец Георге Хаджи. В 2019-м он перешел в «Генк», перед этим успев побывать в «Фиорентине».

Янис Хаджи globallookpress.com

Позже Янис был отдан в аренду в «Рейнджерс». За год до этого он провел яркий матч за молодежку сборной Румынии, которая разбила Англию со счетом 4:2. В итоге «Рейнджерс» решили подписать с ним полноценный контракт.

Георге Хаджи успел поиграть на клубном уровне и за «Реал», и за «Барселону». Кроме того, он успешно выступал за «Стяуа» и «Галатасарай».

Отец Яниса провел за сборную Румынии 125 матчей и забил 35 мячей (столько же у Адриана Муту).

Деванте Коул

Возраст: 28

Клуб: «Барнсли»

Отец: Энди Коул

В сезоне-2020/2021 Деванте, являющийся выпускником академии «Манчестер Сити», выступал в шотландской Премьер-лиге за «Мазеруэлл».

Как и отец, Деванте тоже играет на позиции центрального нападающего. Сумев забить за «Мазеруэлл» 12 мячей, Коул младший в 2021-м вернулся в Англию и подписал контракт с «Барнсли».

Энди Коул забил на клубном уровене 231 гол, из них 119 — в составе «Манчестер Юнайтед».

Вместе с «красными дьяволами» Энди пять раз выигрывал чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов.

Джордан Ларссон

Возраст: 26

Клуб: «Копенгаген»

Отец: Хенрик Ларссон

Джордан начал карьеру в «Хельсингборге», который в то время тренировал его отец Хенрик Ларссон. Позже он играл за «Норчепинг».

Джордан Ларссон globallookpress.com

В ноябре 2016-го Джордан подвергся нападению со стороны болельщиков, которые были шокированы вылетом команды из элитного дивизиона. В связи с этим он перешел в нидерландский НЕК, а позже играл в России за «Спартак».

С прошлого года Ларссон-младший выступает за «Копенгаген», куда перешел на правах аренды из немецкого «Шальке».

Хенрик Ларссон забил за свою карьеру 133 гола и выиграл 15 трофеев, включая Лигу чемпионов в составе «Барселоны» в 2006 году.

Тайриз Кэмпбелл

Возраст: 23

Клуб: «Сток Сити»

Отец: Кевин Кэмпбелл

В феврале 2018-го Тайриз дебютировал а английской Премьер-лиге, но после того сезона он больше не играл в элитном дивизионе. Все это время «Сток Сити» безуспешно пытается выбраться из Чемпионшипа.

Кевин Кэмпбелл провел в АПЛ 325 матчей и забил 82 гола, играя за «Арсенал», «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Вест Бромвич». Ему пришлось покинуть «Арсенал» до того, как команду возглавил Арсен Венгер.

Федерико Кьеза

Возраст: 25

Клуб: «Ювентус»

Отец: Энрико Кьеза

Федерико Кьеза globallookpress.com

Федерико Кьеза, как и его отец, тоже играл за «Фиорентину», откуда в 2020 году перешел в «Ювентус».

В 2018-м Федерико дебютировал в составе сборной Италии в товарищеском матче против Аргентинцы, а через три года он вместе с национальной командой выиграл Евро-2020.

Энрико Кьеза — один из самых ярких нападающих чемпионата Италии середины 90-х. С 1996-го по 1998 год он выступал за «Парму», в составе которой стал победителем Кубка УЕФА.

Эрлинг Холанн

Возраст: 23

Клуб: «Манчестер Сити»

Отец: Альф-Инге Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Эрлинг на самом раннем этапе карьеры играл в Норвегии за «Брюне» и «Молде», но настоящий прорыв случился уже после перехода в «Зальцбург» в 2019 году.

В 27 матчах за австрийский клуб Эрлинг забил 29 мячей, в том числе восемь в Лиге чемпионов. Это позволило ему подписать контракт с дортмундской «Боруссией».

Результативность Холанна в Германии тоже впечатляла. Он забил 86 мячей в 89 матчах за «Дортмунд». Летом 2022-го норвежец подписал контракт с «Манчестер Сити», за который играл и его отец.

В отличие от сына, Альф-Инге выступал на позиции полузащитника. В Англии он также успел поиграть за «Ноттингем Форест» и «Лидс». Холанну-старшему пришлось завершить карьеру из-за ужасной травмы, которую ему умышленно нанес экс-капитан «МЮ» Рой Кин.

Даниэль Мальдини

Возраст: 22

Клуб: «Монца» (в аренде из «Милана»)

Отец: Паоло Мальдини

Даниэль Мальдини globallookpress.com

Даниэль Мальдини — очередной представитель знаменитой футбольной династии. Он дебютировал за основную команду «Милана» в феврале 2020 года.

Ранее за «Милан» играли отец Даниэля Паоло и его дед Чезаре, которые стали легендами клуба.

Паоло Мальдини выиграл в составе «Милана» семь титулов Серии А и пять раз стал победителем Лиги чемпионов.

В отличие от отца, который был одним из лучших защитников мира, Даниэль выступает на позиции атакующего полузащитника.

На юношеском уровне Даниэль забил за «Милан» 32 гол в 67 матчах. В начале 2024 года он перешел в «Монцу» на правах аренды. Всё указывает на то, что Мальдини-младший вряд ли станет заметным игроков в своем родном клубе.

Джованни Рейна

Возраст: 20

Клуб: «Ноттингем Форест» (в аренде из дортмундской «Боруссии»)

Отец: Клаудио Рейна

Джованни Рейна globallookpress.com

Джованни Рейна родился в Сандерленде и начал свой футбольный путь в «Нью-Йорк Сити», где его отец Клаудио Рейна работал спортивным директором.

Но на взрослом уровне Джованни начал играть в дортмундской «Боруссии», в составе которой в какой-то момент он был даже одним из основных игроков.

В этом сезоне Рейна потерял место в старте, из-за чего ему пришлось перейти в «Ноттингем Форест», пока что на правах аренды.

Джованни провел за сборную США 20 матчей, но до отца в этом плане ему еще далеко. Клаудио сыграл 112 матчей за национальную команду в период с 1994 по 2006 год.

Ромео Бекхэм

Возраст: 21

Клуб: «Брентфорд» Б

Отец: Дэвид Бекхэм

В 2015 году Ромео ушел из академии «Арсенала» и решил, что хочет заниматься теннисом. Он даже успел потренироваться с Энди Марреем, но через пять лет понял вернулся в футбол. В 2023-м Ромео перешел в «Интер Майами», одним из совладельцев которого является его отец. Но в Штатах он так и не задержался. Сейчас сын Бекхэма играет за вторую команду «Брентфорда».

Алексис Мак Аллистер

Возраст: 24

Клуб: «Ливерпуль»

Отец: Карлос Мак Аллистер

Если вы когда-нибудь хотели узнать ответ на вопрос «Кто лучше — Лионель Месси или Диего Марадона», обратитесь к Мак Аллистерам. Алексис играет в сборной вместе с Месси, а его отец выступал с Марадоной.

Мак Аллистер сделал себе имя в «Брайтоне», откуда перешел в «Ливерпуль». Но по-настоящему его статус повысила победа на чемпионате мира в 2022 году. Более того, в Катаре он был игроком основного состава сборной Аргентины.

Рубен ван Боммел

Возраст: 19

Клуб: АЗ Алкмар

Отец: Марк ван Боммел

Рубен ван Бомме globallookpress.com

Летом 2023-го Рубен подписал четырехлетний контракт с АЗ Алкмар. На юношеском уровне он играл за ПСВ Эйндховен и «Маастрихт», в составе которого забил 15 мячей в 31 матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов.

В этом сезоне 19-летний ван Боммел провел в Эредивизи 21 матч и забил четыре гола.

Марк ван Боммел выиграл девять трофеев в составе ПСВ. Уже после завершения игровой карьеры он некоторое время занимал пост главного тренера в клубе из Эйндховена. Кроме того, он выступал за три европейских топ-клуба — «Барселону», «Баварию» и «Милан», а также провел 79 матчей за сборную Нидерландов, вместе с которой занял второе место на ЧМ-2010.