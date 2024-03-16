Борода предорогая. Пирло, Кин и другие претенденты на лучшую мочалку на лице в футболе

Рой Кин

Он вырастил свое лучшее украшение лица уже после завершения карьеры, когда Рой примерял образ ветхозаветного пророка. Она придала ему свирепый вид, соответствующий его едкой и жгучей критике.

Испытав на себе полное величие бороды ветхозаветного пророка, впоследствии он был чисто выбрит, но почему-то концептуально Рой всегда кажется обладателем большой библейской бороды, даже когда у него ее нет.

Адам Клейтон

Адам Клейтон globallookpress.com

Какое-то время, особенно в «Мидлсбро», у него была лучшая в футболе борода напоминающая хвост бобра. Настолько длинная и густая, что, казалось, мяч отскочит от нее как от стенки.

Такая борода обычно бывает у владельца магазина, торгующего воском для бороды и расческами. С тех пор он подстриг ее, и теперь он выглядит совершенно непримечательно.

Оливье Жиру

Оливье Жиру globallookpress.com

Так как Жиру давно является почетным членом клуба «я такой красавчик, так бы и съел себя», мы знаем, что Олли выглядит и пахнет просто фантастически.

У него блестящая густая борода, которая свидетельствует о серьезной работе по поддержанию ее красоты. У него такая лощенная борода, что она могла бы вести собственное ток-шоу.

Стюарт Синклер

Стюарт Синклер globallookpress.com

Возможно, вы не слышали о полузащитнике «Уолсолла», но волосы на его лице исключительны.

Он придерживается подхода волшебника из детских книжек Кэтвизла, отращивая ее густо и давая расти свободно, и в результате заслужил репутацию своей блестящей бородой, с которой его футбол вряд ли сможет сравниться.

Джо Ледли

Джо Ледли globallookpress.com

Он мог бы считать свои матчи за сборную Уэльса своим лучшим достижением, но эта честь, несомненно, принадлежит бороде Ледли, которая в полной мере могла бы составить конкуренцию бобровому хвосту Клейтона.

Это мужчина, который выглядит некрасиво без растительности на лице. Его борода всегда выглядит так, будто ее сделали из конструктора Лего, и ее можно снять в любой момент.

Андреа Пирло

Андреа Пирло globallookpress.com

Казалось, его главная цель в жизни всегда заключалась в том, чтобы заставить всех людей чувствовать себя неполноценными. Он обладал превосходным центральным пробором и сочетал его с большой, густой, богатой тестостероном бородой, за которой прекрасно ухаживал.

Единственный мужчина, который мог продавать пот своей бороды и мы бы все выстроились в очереди вокруг квартала, чтобы насладиться волшебством его мужественности.

Мо Салах

Мо Салах globallookpress.com

Не столько обладатель бороды, сколько представитель хронически небритых мужчин. Со своей шевелюрой, развевающейся во время бега, Мо просто очень волосатый мужчина.

Если он начинает игру чисто выбритым, то заканчивает ее с пышной бородой, о которых менее мужественные мужчины могут только мечтать.

Улоф Мельберг

Улоф Мельберг globallookpress.com

Обладатель бороды викингов-мародеров, отросшей за шесть месяцев в море. Не борода, а скорее средство защиты, за которое можно прятаться, сойдя с ладьи и оккупируя бывший римский город.

Борода, за которую можно было бы уцепиться при шторме силой 10 баллов.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

Многие считают его слишком женственным для обладания этой архитектурой лица. Он прошел через период тщательной работы над этим, пытаясь выглядеть как один из трех мушкетеров. Но даже фанатов воска для бороды это не убедило.

Хотя, по правде говоря, этот выставочный пони наверняка был больше заинтересован в мушкетерских камзолах и их умении носить чулки.

Джо Гомес

Джо Гомес globallookpress.com

Единственный представитель «бороды амишей» в этом списке , которая оставляет волосы только на подбородке и выглядит как будто ей не хватает чего-то важного, чтобы считаться правильной бородой.

Неизвестно, есть ли у Гомеса лошадь и бричка вместо обычного разрушающего футбольный климат городского трактора. Но похоже, что его борода действительно может соскользнуть с его лица в подкате.