«Кукурузные хлопья» Гарначо и «парик на роботе» Холанна: десять худших стрижек в футболе

Крис Уоддл

Когда-то стрижкой «маллет» восхищались как выражением бунтарского духа.

Идея «Спереди деловая, сзади тусовочная» была поддержана многими и в разной степени, но «Пухляк», один из самых одаренных игроков своего поколения, который играл так, будто тащил на спине полную мусорную корзину, вывел ее на совершенно новый уровень.

Крис Уоддл globallookpress.com

Все это выглядело почти агрессивно, но каким-то образом идеально подходило ему. Ему часто подражают, но никто никогда не сравнился с ним.

Дэвид Бекхэм

Раскрывать все преступления Дэвида против волос — неблагодарное дело. Косички были достаточно плохи, но его бритая голова был неудачной попыткой побыть крутым, когда он выглядел таким нежным мальчиком. В итоге он выглядел как человек, которого побрили на спор.

Ему это не подошло и крутым он не выглядел. Был больше похож на розовую зефирку. И ничего выдающегося для современной публики, привыкшей видеть пульсирующие вены на голове, в стиле военнопленного.

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

Такая стрижка в 1976 году привела бы вас в приют умалишенных, который вы бы уже не покинули, потому что ясно было бы, что с вами что-то «не так». Также обратите внимание на бритоголовые годы Роя Кина.

Алехандро Гарначо

Прекрасный пример того, почему нельзя дать кому-то бутылку отбеливателя и указать на ванную. Гарначо объединил отбеливатель со стрижкой, которую, похоже, ему выгрызли крысы, сделал человек с ослабленным зрением или тяжелая сельскохозяйственная техника.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Тот факт, что она, вероятно, стоит целое состояние, но выглядит так, как будто ее сделали бесплатно в подарок вместе с коробкой кукурузных хлопьев, еще более возмущает. К счастью, он хороший игрок и, возможно, спаситель Эрика тен Хага.

Фил Фоден

Есть что-то типично манкунианское в том, как выглядит Фоден, увенчанный прической в виде большой ермолки или шапочки для плавания. На полпути к бритой голове с жесткой челкой он умудряется выглядеть так, будто только что сбежал из медицинского учреждения.

Фил Фоден globallookpress.com

Чтобы такая стрижка сошла вам с рук, нужно быть очень талантливым. Возможно, это просто стригущий лишай, и данный врачом совет подстричься.

Гарри Магуайр

Одна из самых густых шевелюр, играющих сегодня. Он попал в этот список из-за своей привычки смахивать челку со лба нервным встряхиванием головы, которому нет равных.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Почему он не подстригается короче, чтобы ему не пришлось дергаться, остается загадкой. Вероятно, он не осознает, что делает это. Сама стрижка представляет собой незаурядную швабру с легким намеком на прическу Кэтрин Ланг, но как проявлению его психики ей нет равных.

Карлос Вальдеррама

Единственная стрижка в этом списке, которая выглядела как взрыв в диванной мастерской. Для полного счастья он отбелил ее, чтобы получить полный эффект леденца на палочке.

Прическа была настолько масштабной, что немногие могут вспомнить его как игрока, но многие могут вспомнить его прическу.

Карлос Вальдеррама globallookpress.com

Если кто-нибудь осмелится сделать со своей головой что-нибудь подобное, то скажут, что это дань уважения Вальдерраме. Его волосы, казалось, существовали независимо от него. Часто казалось, что большое пушистое животное балансировало на его голове.

Кевин Киган

Сейчас в это трудно поверить, но в конце 70-х Кегги был весьма амбициозным человеком. У него был сингл в музыкальных чартах и два Золотых мяча на каминной полке.

Поэтому, когда он нанес на свои локоны лосьон для химической завивки, то же самое сделали и миллионы мужчин, примерявших такой же образ бульдога с толстыми бедрами.

Кевин Киган globallookpress.com

В конце 70-х и начале 80-х у многих игроков была завивка Особенно вопиющим был вариант Фила Томпсона, но ничто, кроме завивки Кегги, не давало вам в результате схему вязания из журналов для домохозяек.

Роналдо

Когда ты величайший игрок в мире, тебе практически все может сойти с рук, но не испытывай это слишком сильно, сынок. Выбривание лобкового треугольника на голове неизбежно вызывает насмешки и сравнения твоей головы с женскими гениталиями со стороны незрелых фанатов.

Прическа, сделанная как внешнее проявление внутреннего безумия, не прижилось в народе, главным образом потому, что мужчины повсюду боялись насмешек, а также потому, что это выглядело совершенно ужасно.

Эрлинг Холанн

Они построили машину для забивания голов, но забыли хорошенько подстричь робота. Локоны Холанна выглядят безобидно, когда собраны в виде хвоста, но устраивают бунт, когда их высвобождают из места содержания.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Никогда еще длинные волосы не выглядели хуже. Выглядит нереально, как будто он одолжил чьи-то чужие. Что-то здесь не так. Как парик на роботе; такое ощущение, что он не совсем удачно притворяется человеком.

Джованни Симеоне

Сын Диего однажды носил стрижку, которая просто оскорбляет человеческую порядочность. Выбритая сверху и своего рода дань уважения Терри Манчини внизу, она выглядит перевернутой и является лучшим примером того, почему пытаться отличаться от других — не всегда хорошая идея.

Джованни Симеоне globallookpress.com

Неизбежно выглядит так, будто парень сбежал из — как мы называли это, когда моя мама была в одном из них — из дурдома. Нам нравится думать, что его отцу стыдно и ему приходится играть с дополнительным опорным полузащитником, просто чтобы успокоить нервы. Прическу как будто погрызли крысы.