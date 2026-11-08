7 ноября «Валенсия» проиграла «Реалу» (0:3) в матче, который, вероятно, стал последним противостоянием этих команд на старой «Месталье» в рамках чемпионата Испании. Федерико Вальверде и Арда Гюлер забили ещё до перерыва, Килиан Мбаппе увеличил преимущество гостей во втором тайме, а капитан хозяев Хосе Гайя завершил встречу удалением. После 12 туров у «Валенсии» всего 9 очков и предпоследнее место в таблице. При этом за пределами поля испанский клуб переживает один из самых насыщенных финансовых периодов своей истории. В октябре американские инвесторы договорились о приобретении 42% акций «Валенсии», оценив её бизнес в €1,25 млрд. Параллельно продолжается строительство нового стадиона на 70 тысяч зрителей, который должен открыться летом 2027 года. Именно новая арена во многом объясняет интерес инвесторов, однако их планы рассчитаны на коммерческое развитие клуба, который уже несколько лет не может вернуться в еврокубки, а сейчас рискует впервые за десятилетия вылететь из Примеры.

Американцы покупают долю в клубе за миллиард, но Лим остаётся хозяином

23 октября «Валенсия» объявила о соглашении между компанией «Meriton Holdings» Питера Лима и американским консорциумом «Pitchwise Holdings». Новые инвесторы получат 42% акций клуба, а также внесут €100 млн дополнительного капитала. Сделка оценивает весь бизнес «Валенсии» в €1,25 млрд с учётом долговых обязательств. Это не сумма, которую американцы заплатят за свой пакет, поскольку стоимость продажи акций официально не раскрыта. По информации «elDiario.es», она может составлять около €231 млн, ещё €100 млн предусмотрены для вложений непосредственно в клуб. Таким образом, общий объём операции, по данным издания, достигает €331 млн.

Питер Лим globallookpress.com

Среди инвесторов «Pitchwise» — сооснователи инвестиционного гиганта KKR Джордж Робертс и Генри Кравис, а также «Penner Sports Group», владеющая клубом НФЛ «Денвер Бронкос» и долей в бейсбольном «Колорадо Рокиз». Консорциум возглавляют Энн Родригес и Кори Вулфолк. Первая более 25 лет работала в спортивной индустрии, в том числе с «Атлантой Юнайтед», «Сан-Хосе Эртквейкс» и организационным комитетом Олимпиады-2028. Второй совмещает опыт профессионального футболиста с работой в инвестиционных проектах.

Однако полноценной смены владельца не произошло. «Meriton» сохранит контрольный пакет, а президентом останется Киат Лим — сын Питера Лима, возглавивший клуб в марте 2025 года. Завершение сделки также зависит от выполнения ряда условий, включая получение разрешений регулирующих органов. Для болельщиков это принципиальный момент. Лим приобрёл «Валенсию» в 2014 году, пообещав финансовую стабильность и возвращение клуба на вершину испанского футбола.

Поначалу результаты действительно улучшились: команда несколько раз выходила в Лигу чемпионов, а в 2019-м выиграла Кубок Испании, а затем начался продолжительный спад. Последнее чемпионство осталось в 2004 году, а после победы в Кубке-2019 команда больше не завоёвывала трофеев. «Валенсия» постепенно превратилась из постоянного участника еврокубков в клуб, который регулярно вынужден думать о сохранении места в Примере.

Игроки «Валенсии» празднуют победу в Кубке Испании globallookpress.com

Недовольство болельщиков неоднократно перерастало в массовые акции. В мае 2026 года тысячи человек вышли на улицы города с требованием отставки Лима. Протест организовало движение «Libertad VCF», которое уже несколько лет выступает против политики владельца. В сентябре, после домашнего поражения от «Барселоны» (0:5), около 2000 болельщиков собрались возле президентской ложи «Местальи». К тому моменту часть фанатов уже практиковала демонстративный отказ занимать места на трибунах до 19-й минуты матчей. Приход новых инвесторов может смягчить финансовые проблемы, но сам по себе не отвечает на претензии к прежнему руководству. Тем более, что речь идёт о вложениях в бизнес, который остаётся под контролем семьи Лим.

Стадион, который строят почти 20 лет

Главный актив, который привлекает внимание американцев, пока представляет собой огромную строительную площадку на северо-западе Валенсии. Работы над «Ноу Местальей» начались в августе 2007 года. Тогда клуб планировал переехать с исторической «Местальи», открытой ещё в 1923-м, на современную арену, способную принимать крупнейшие европейские матчи. Но финансовый кризис 2008 года разрушил эти планы, и уже в феврале 2009-го строительство остановили. К тому моменту бетонный каркас стадиона был практически готов, однако следующие 16 лет огромная недостроенная конструкция оставалась одним из самых узнаваемых объектов города.

«Ноу Месталья» в процессе стройки globallookpress.com

Работы возобновились лишь 10 января 2025 года. Завершить проект должна компания «FCC Construcción», которая участвовала в строительстве мадридского «Метрополитано» и реконструкции «Сантьяго Бернабеу». Новая арена рассчитана на 70 044 зрителя — примерно на 25 тысяч больше нынешней «Местальи». Все места будут находиться под крышей, а пространство стадиона рассчитано не только на футбол, но и на концерты, деловые мероприятия и другие коммерческие активности.

В июне 2025 года «Валенсия» объявила о привлечении €322 млн финансирования для завершения строительства. Основную часть составил выпуск долговых бумаг на €237 млн со сроком погашения 28 лет. Ещё €85 млн клуб получил в виде кредита на 5 лет, который предполагается вернуть после продажи земли под нынешним стадионом. Руководство подчёркивает, что финансирование структурировано таким образом, чтобы будущие доходы новой арены позволяли обслуживать долг без дополнительной нагрузки на спортивный бюджет. Однако эффективность этой модели будет зависеть от того, насколько успешно клуб сумеет зарабатывать на стадионе после открытия.

Проект «Ноу Месталья» globallookpress.com

Параллельно «Валенсия» рассчитывает получить право принять матчи чемпионата мира 2030 года. Правда, в первоначальный список испанских городов-организаторов она не попала. В октябре 2026-го президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан сообщил, что представители ФИФА должны посетить город до конца года и оценить возможность включения «Ноу Местальи» в число арен турнира. Поэтому участие в ЧМ-2030 пока остаётся лишь перспективой, а не гарантированным источником дополнительных доходов.

Абонементы дешевле, доходы выше. На чём собираются зарабатывать инвесторы?

План развития «Ноу Местальи» строится не только на увеличении вместимости. «Валенсия» рассчитывает существенно изменить структуру доходов от матчей и мероприятий. В октябре клуб представил новую систему абонементов — сегодня на «Месталье» около 40 тысяч постоянных владельцев сезонных билетов, а после переезда их число планируют увеличить до 50 тысяч. При этом средняя стоимость абонемента, согласно расчётам руководства, даже снизится — с €599 до €537. Самые дешёвые места обойдутся в €300 за сезон, наиболее дорогие — в €1700.

Фанаты «Валенсии» globallookpress.com

Расчёт простой: продавать больше билетов и одновременно привлекать аудиторию, готовую платить за дополнительные услуги. По прогнозам клуба, уже в сезоне-2027/28 доходы от абонементов и разовых билетов могут достигнуть €37 млн. Причём интерес к новому стадиону действительно высок. 6 ноября «Валенсия» завершила первый этап распределения мест, на котором болельщики объединялись в группы для последующего выбора кресел. В процедуре приняли участие 49 232 человека, а с учётом владельцев абонементов, не вступивших в группы, число потенциальных участников достигло 53 418. Это больше первоначальной цели клуба, хотя пока не означает, что все они действительно купят сезонные билеты.

Ещё одно направление — премиальные места. На «Ноу Месталье» предусмотрено более 6500 кресел премиум-категории, то есть почти 10% вместимости. Они рассчитаны на корпоративных клиентов и зрителей, которые готовы платить за отдельные ложи, ресторанное обслуживание и другие дополнительные услуги. Для продажи этих мест «Валенсия» привлекла компанию «Legends Global». Уже к августу 2026 года клуб сообщил, что наиболее эксклюзивные категории билетов полностью распроданы.

Стройка на «Ноу Месталья» globallookpress.com

Кроме того, американская «Elevate» занимается коммерциализацией прав на название стадиона. Это означает, что «Ноу Месталья» потенциально может получить титульного спонсора, который будет платить клубу за использование своего бренда в официальном названии арены. Всё это объясняет, почему инвесторы готовы рассматривать «Валенсию» как перспективный актив даже при нынешних спортивных результатах. У клуба уже существует большая и преданная аудитория, а новый стадион должен создать дополнительные источники доходов, не ограниченные телевизионными контрактами.

Но нельзя забывать и о расходах. По данным «StadiumDB», общая стоимость проекта оценивается примерно в €440 млн. Таким образом, привлечённые €322 млн не следует путать с полным бюджетом строительства. Важно ещё сказать, что дополнительная выручка от билетов, аренды помещений и коммерческих мероприятий не равна чистой прибыли. Из этих поступлений потребуется оплачивать эксплуатацию стадиона, обслуживание долгов и другие расходы.

Прибыль на бумаге и борьба за выживание на поле

6 ноября, буквально за день до поражения от «Реала», «Валенсия» раскрыла основные показатели финансовой отчётности за сезон-2025/26. Они выглядят гораздо лучше, чем турнирное положение команды. Консолидированная выручка клуба достигла €108,65 млн, увеличившись на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Доходы от телевизионных трансляций составили €56,81 млн, от спонсоров и коммерческих соглашений — €19,2 млн. Ещё €27,06 млн принесли операции с футболистами. По итогам финансового года «Валенсия» получила €320 тысяч чистой прибыли. Это уже третий подряд положительный результат, хотя и весьма скромный для клуба с оборотом больше €100 млн.

«Валенсия» — «Реал» globallookpress.com

При этом ситуация с ликвидностью остаётся непростой. В сезоне-2025/26 руководство привлекло ещё €30 млн финансирования для покрытия текущих потребностей, а дефицит оборотного капитала, пусть и сократился, всё ещё составляет €8,19 млн без учёта отдельных активов и обязательств стадионного фонда. Иными словами, положительная бухгалтерская прибыль пока не означает, что у клуба достаточно свободных денег для масштабного усиления состава.

Особенно опасным на этом фоне выглядит риск вылета из Примеры. Сейчас более половины операционной выручки «Валенсии» обеспечивают телеправа. В Сегунде клуб столкнётся с совершенно другой системой распределения доходов, хотя испанская лига предусматривает компенсационные выплаты вылетевшим командам. Сокращение телевизионных поступлений может серьёзно осложнить планы руководства, а новому стадиону необходимо будет обслуживать долг независимо от того, в каком дивизионе играет команда.

Проблемы на поле возникли не вчера. В сентябре руководство уволило сразу 2 ключевые фигуры — генерального директора футбольного направления Рона Гурлея и главного тренера Карлоса Корберана. Последний пришёл в декабре 2024 года, помог команде избежать вылета и затем поднял её на 9-е место, но провальное начало нынешнего сезона оказалось для него роковым. 23 сентября «Валенсию» возглавил Хавьер Агирре, ранее работавший с «Осасуной», «Атлетико», «Эспаньолом» и сборной Мексики. Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления. Однако пока мексиканцу не удалось существенно изменить ситуацию. За 12 туров «Валенсия» одержала всего 2 победы, забила 8 голов и пропустила 20. Команда остаётся единственной в Примере без домашних побед.

Хавьер Агирре globallookpress.com

Особенно тревожна атакующая статистика. Перед матчем с «Реалом» футболисты «Валенсии» создали моменты на 10,8 ожидаемого гола без учёта пенальти, но забили с игры только 6 мячей. Хуго Дуро и Арно Данжума, от которых руководство ожидало результативности, ещё ни разу не отличились в чемпионате. При этом команда ещё защищается глубже всех в Ла Лиге — средняя высота оборонительных действий составляет около 30 метров от собственных ворот. По интенсивности прессинга «Валенсия» также находится среди худших участников чемпионата. В итоге получается осторожный футбол, который не приносит ни надёжности в обороне, ни достаточного количества моментов в атаке.

Руководство оказалось перед непростым выбором. С одной стороны, €100 млн нового капитала должны укрепить финансовое положение клуба и позволить активнее работать на трансферном рынке. С другой — превращать эти деньги исключительно в экстренные покупки ради сохранения прописки в Примере означало бы менять долгосрочную стратегию на краткосрочное решение. Пока представители «Валенсии» не объявляли о масштабной перестройке состава зимой. Спортивный директор Браулио Васкес, напротив, говорил о более осторожном подходе, рассчитывая на серьёзное усиление уже летом 2027 года. Однако летние планы имеют смысл только в том случае, если к этому моменту команда сохранит место в элите.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Ноу Месталья» строился почти 20 лет и должен стать главным коммерческим активом «Валенсии» на следующие десятилетия. Инвесторы рассчитывают зарабатывать на стадионе, большом количестве болельщиков и возвращении клуба в европейские турниры. Но сейчас перед руководством стоит куда более приземлённая задача — сохранить команду в Примере. Иначе торжественное открытие одной из крупнейших арен Испании может состояться в присутствии соперников, которые совершенно не соответствуют её масштабу.