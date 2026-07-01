The Athletic рассказывает, почему поражение от Марокко в 1/16 финала стало серьезным репутационным ударом для сборной Нидерландов.

Если вы вдруг еще не заметили, Италия на этот чемпионат мира вообще не попала. И турнир, увы, от ее отсутствия особо не пострадал. Нынешнее поколение болельщиков к этому уже привыкло, тем более что другие сборные с успехом перенимают старые итальянские традиции.

Давайте пройдемся по списку. Из года в год крутить одну и ту же обойму тренеров? Есть. Быть белой вороной и упорно играть в три центральных защитника? Есть. Трусливо перестраховываться при встрече с более одаренным соперником? Есть. Забить в редкой контратаке вопреки логике игры? Есть. И, наконец, пережить классическую драму в серии пенальти? Тоже есть.

В понедельник в Монтеррее сборная Нидерландов — футбольная нация, исторически являющаяся полной противоположностью Италии, — в матче против Марокко словно отреклась от своей веры. Кальвинисты внезапно перекрестились в католиков. «Тотальный футбол» превратился если и не в катеначчо, то в типично итальянскую прагматичную модель (gioco all’italiana).

Сборная Нидерландов перед матчем с Марокко на ЧМ-2026 globallookpress.com

Рональд Куман пожертвовал полузащитником ради лишнего игрока в обороне: Теджани Рейндерс уступил место в составе Натану Аке. А на позицию левого латераля против стремительного Ашрафа Хакими тренер и вовсе отрядил номинального центрального защитника Микки ван де Вена.

Подобные тактические решения, как и следовало ожидать, вызвали волну искреннего недоумения в Амстердаме.

В этом весь Куман. В «Аяксе» он всегда проповедовал классические 4-3-3, но стоило дойти до Лиги чемпионов, как он тут же переходил на модель с пятью защитниками. То же самое он делает и сейчас. Это лишь доказывает, что он подстраивается под соперника, которого мы, на мой взгляд, вообще-то превосходим в классе. Надеюсь, это сработает. Сам бы я так никогда не поступил. Рафаэль ван дер Варт Экс-полузащитник сборной Нидерландов

Почему? Да потому что ван дер Варт — нидерландец. Он плоть от плоти воспитанник «Аякса», пропитанный философией Йохана Кройфа. Мало какая страна в мире обладает столь же четкой и монолитной футбольной ДНК, как Нидерланды.

Рональд Куман globallookpress.com

«Если бы мне пришлось пройти через это снова, я бы принял точно такое же решение», — отрезал нераскаявшийся Куман.

Бурную реакцию на родине после вылета нидерландцев на стадии 1/16 финала он назвал типичным примером того, как люди судят исключительно по результату: «Если бы мы не пропустили тот нелепый гол на последних секундах компенсированного времени, сделавший счет 1:1, меня бы сейчас носили на руках. А теперь меня буквально смешивают с грязью за то, что я выставил пять защитников».

В какой-то степени Куман прав. Он далеко не первый нидерландский тренер, решивший сыграть в три центральных защитника. Это было фирменным почерком того же Луи ван Гала, да и, признаться честно, Нидерланды уже очень давно не показывали футбол и не воспитывали игроков, которые бы соответствовали нашим былым романтическим ожиданиям.

Сегодня эта страна славится первоклассными защитниками, а не утонченными, мыслящими на поле центрфорвардами в стиле Марко ван Бастена, Денниса Бергкампа или Робина ван Перси. Если вынести за скобки гол Коди Гакпо — который сообразили сразу после паузы на водопой по классической схеме «скидка габаритного столба на техничного бегунка» (от Ваута Вегхорста на Крисенсио Саммервилла), — чем еще запомнились Нидерланды в матче против Марокко? Исключительно оборонительными действиями: безупречными по таймингу спасительными подкатами в исполнении ван де Вена и ван Дейка.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Ирония судьбы в том, что именно Марокко играло в тот футбол, который ассоциируется с Нидерландами в нашем воображении — образе «оранжевых», давно оторванном от суровой реальности. Нуссаир Мазрауи, Анасс Салах-Эддин и Софьян Амрабат родились в Нидерландах. Исмаэль Сайбари уезжал на чемпионат мира игроком ПСВ, а вернется в Европу уже футболистом «Баварии».

Элегантный перепас в одно касание и постоянная смена позиций у марокканцев — это прямая отсылка к тому, где именно большинство из них получали свое футбольное образование. И речь здесь не только о Нидерландах, но также об Испании, Франции и Бельгии.

Сборная Марокко globallookpress.com

Ранее марокканцы уже переиграли Бразилию в стартовом матче, лихо закружив карусель вокруг Каземиро и Бруно Гимарайнса, и в Монтеррее история полностью повторилась. Марокко заслуживало победы еще в основное время.

Френки де Йонг провел свой абсолютно худший матч в карьере. Полнейшее разочарование, но виной тому отчасти и выбранная тактика. Я считаю полузащиту Марокко их сильнейшей линией, и при этом мы умудрились выйти против них всего с двумя хавбеками. Я глубоко разочарован, для нас это был просто провальный турнир. Рафаэль ван дер Варт Экс-полузащитник сборной Нидерландов

Оправдания Кумана сводились не только к банальному уважению перед Марокко. Напоминая, что соперник является действующим обладателем Кубка африканских наций и полуфиналистом ЧМ-2022, тренер особо подчеркнул, что в рейтинге ФИФА марокканцы сейчас стоят выше Нидерландов.

Сборная Нидерландов после матча с Марокко на ЧМ-2026 globallookpress.com

Кроме того, по словам Кумана, на его решения повлияло то, как «оранжевые» оборонялись на групповом этапе. Они допустили 1.0 xG (ожидаемых голов) у своих ворот в матче со Швецией. Видимо, это показалось Куману перебором для игры, в которой его команда одержала победу со счетом 5:1. Затем они позволили создать Тунису 0.4 xG, а Японии — 0.5 xG. Едва ли эти цифры были настолько угрожающими, чтобы устраивать тактическую революцию перед Марокко.

Матчи выигрываются в центре поля, и там Марокко полностью доминировало. Марокканцы играли по-нидерландски. Понятно, что ты адаптируешься, когда противостоишь топ-сопернику, но нужно же и самому что-то предлагать взамен. Как часто мы вообще видели в деле Гакпо, Саммервилла и Брайана Бробби? Наши латерали тоже были полностью отрезаны от игры. Нидерланды уступили по всем статьям. Если бы нидерландцы каким-то чудом победили, Барту Вербрюггену нужно было поставить памятник при жизни — он выдал потрясающий перформанс в воротах. Ибрагим Афеллай Экс-полузащитник сборной Нидерландов марокканского происхождения

Йохан Кройф за свою жизнь оставил колоссальное наследие из афоризмов. Один из них звучал так: «Итальянцы не могут нас обыграть, но мы вполне можем им проиграть».

В прошлый понедельник временами казалось, что нидерландцы физически не способны переиграть Марокко, но вот марокканцы умудрялись уступать им — к 90-й минуте Нидерланды парадоксальным образом вели со счетом 1:0.

Френки де Йонг globallookpress.com

«Честно говоря, мы были изрядно удивлены, когда увидели их расстановку. Глядя на состав, мы сразу поняли: они приехали обороняться, поэтому нам пришлось перестраиваться. Не знаю, что скажет мой коллега, но я никак не ожидал от них столь глубокого "автобуса". Это же Нидерланды, они рождены, чтобы доминировать на мяче. Лично я воспринял такую трусливую тактику как знак огромного уважения к нашей команде», — признался главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби.

Это Нидерланды. Только абсолютно неузнаваемые.

Сразу после финального свистка Куман не стал подавать в отставку. «Возможно, я приду к какому-то выводу завтра днем. Сейчас я еще ничего не анализировал».

Однако уже во вторник вечером федерация официально подтвердила: Куман покинул свой пост.

Прямо сейчас свободен Арне Слот. Эрик тен Хаг, судя по всему, вот-вот займет должность технического директора в «Твенте».

Арне Слот globallookpress.com

В каком направлении теперь двигаться нидерландскому футболу? Исторически сборная всегда ориентировалась на вектор «Аякса». Но как идут дела на «Йохан Кройф Арене»? Амстердамский клуб снова штормит: после того, как прошлым летом итальянец Франческо Фариоли уехал в «Порту», «Аякс» сменил троих тренеров за сезон и финишировал лишь пятым. К новому сезону команда будет готовиться под руководством испанца Мичела. Клуб словно застрял в собственном кризисе идентичности.

Может, сборной Нидерландов пришло время впервые с конца 1970-х годов (когда командой руководил Эрнст Хаппель) пригласить иностранного специалиста? Тот же Пеп Гвардиола в футбольном плане является прямым наследником идей Кройфа. Но его приглашение на данном этапе выглядит чем-то из разряда фантастики.

Пока что в нидерландском футболе просто некому исполнить фирменный «финт Кройфа», чтобы резко развернуться и вернуть сборную туда, где она всегда идейно мечтала находиться.