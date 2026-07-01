Мексика подходит к 1/16 финала с тремя победами в группе и без единого пропущенного мяча. Но именно в этой точке для «Эль Три» начинается самый болезненный сюжет последних десятилетий. Мексиканцы регулярно выходили из группы, а затем останавливались на первом же раунде плей-офф. Теперь у команды Хавьера Агирре есть шанс наконец сломать этот привычный барьер — дома, на «Ацтеке» перед своими болельщиками, но против соперника, который уже показал, что умеет портить планы фаворитам.

До матча 20 сек. 20 секунд

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04:20 На поле наконец-то появились футболисты! Пока что только вратари вышли на разминку. Эквадорцев встретили оглушительным свистом, а мексиканцев — оглушительным гулом трибун. Кажется, гроза и затянувшееся ожидание только усилили атмосферу на «Ацтеке».

04:10 По данным местных медиа, матч должен начаться в 20:00 по местному времени — на час позже первоначального расписания (05:00 по московскому времени). Разминки обычно стартуют примерно за 40 минут до игры, так что до выхода команд на поле ещё есть время. После грозы пауза затягивается, но теперь хотя бы появился ориентир.

«Ацтека» перед матчем globallookpress.com

04:00 Эквадор не стал менять состав после победы над Германией. Нильсон Ангуло сохранил место слева, и в целом это один из самых атакующих вариантов команды: два классических фланговых игрока, маневренный Гонсало Плата и Эннер Валенсия на острие. Кевин Родригес, который вышел со скамейки и ассистировал Плате в победном голе против Германии, снова остался в запасе — у Эквадора будет сильная опция для усиления по ходу матча.

03:55 Пока что вернёмся к составам. Хавьер Агирре принял смелое решение: в стартовом составе Мексики вышел 17-летний Хильберто Мора. Для него это всего второй матч с первых минут на турнире, и сразу — плей-офф, где любая ошибка может стать последней. В центре поля Агирре рассчитывает выиграть борьбу за счёт Эрика Лиры и Луиса Ромо, а справа в защите сыграет Хорхе Санчес — сильный в игре один в один защитник, которому сегодня придётся много работать против быстрых атак Эквадора.

03:45 Команды всё ещё не вышли на разминку, и старт матча, похоже, задержится из-за грозы над «Ацтекой». За последние 20 минут погода вроде бы стала спокойнее, но игра почти наверняка начнётся позже запланированного времени. При этом официального объявления для болельщиков на стадионе пока не было — все остаются в ожидании.

03:35 А вот стартовый состав сборной Эквадора: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Франко, Кайседо, Вите, Ангуло, Йебоа, Валенсия, Плата.

03:30 Сборная Мексики начнёт плей-офф в таком составе: Ранхель, Санчес, Васкес, Монтес, Гальярдо, Лира, Ромо, Мора, Киньонес, Альварадо, Хименес.

03:25 Очень важен именно в этом матче эмоциональный фон. Мексика как хозяйка турнира уже провела сильный групповой этап, но для болельщиков настоящий успех начинается именно сейчас. Победа сделает этот ЧМ чем-то большим, чем просто удачная домашняя группа. Поражение снова вернёт разговор о четвёртом матче, который годами был для команды потолком. Эквадору в этом смысле проще психологически — он приезжает не доказывать историческую обязанность, а ломать чужой праздник.

03:20 Отдельное внимание — к центру поля. У Эквадора есть Мойсес Кайседо, который может сбивать мексиканский темп, выигрывать подборы и быстро запускать атаки после отбора. Для Мексики это зона, где нельзя проиграть интенсивность. Если хозяева будут слишком медленно переводить мяч или терять его в середине поля, Эквадор получит ровно те эпизоды, на которых строит свои лучшие матчи.

03:15 Эквадор вышел в плей-офф не самым ровным маршрутом, но победа над Германией резко изменила восприятие команды. После поражения от Кот-д’Ивуара и ничьей с Кюрасао казалось, что группе E не хватает убедительности от эквадорцев, но матч с немцами показал другую сторону латиноамериканской команды. Она не выглядит идеальной в атаке, зато она очень неприятна для соперников, которые любят контролировать матч и постепенно поднимать линии.

03:10 Главная сила Мексики сейчас — баланс. Она не пропустила в группе ни разу, и для плей-офф это огромный фундамент. Но матч с Эквадором будет сильно отличаться от игр с ЮАР, Южной Кореей и Чехией. Эквадор не обязан владеть мячом ради высоких процентов владения, зато он умеет быстро переходить вперёд, цепляться в центре и наказывать за неправильное расположение после потери. Мексике важно не увлечься атмосферой «Ацтеки» и не раскрыться раньше времени, потому что один быстрый выпад может моментально усложнить задачу.

03:05 Мексика прошла группу A очень спокойно: 2:0 с ЮАР, 1:0 с Южной Кореей и 3:0 с Чехией. В этих результатах важны, само собой, очки, но ещё и ощущение контроля. Команда Агирре не выглядела хаотичной, не жила только эмоцией трибун и не превращала домашний турнир в бесконечный забег. У неё есть структура, дисциплина без мяча и достаточно вариантов впереди, чтобы не зависеть от одного игрока.