1 июля в матче 1/16 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Мексика и Эквадор. Начало встречи — 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.26.
Мексика: «Ацтека» и безумная домашняя поддержка
Турнирное положение: Сборная Мексики идеально преодолела групповую стадию, заняв первое место в группе А с максимальным результатом — 9 очков из 9 возможных.
Как хозяева турнира, мексиканцы обязаны проходить в следующую стадию, где победитель пары с высокой долей вероятности может выйти на сборную Англии.
Последние матчи: В матче-открытии турнира «Эль Три» уверенно разобрались с ЮАР со счетом 2:0. Во втором туре хозяева поля минимально дожали Южную Корею (1:0), а в заключительной игре разгромили сборную Чехии со счетом 3:0, зафиксировав идеальную разницу мячей (6:0).
Не сыграют: Все игроки доступны.
Состояние команды: Мексиканцы поймали настоящий кураж и находятся в идеальном психологическом состоянии. Их игра сбалансирована: команда агрессивно прессингует и быстро доставляет мяч в финальную треть поля.
Главной ударной силой остается нападающий Сантьяго Хименес, а за креатив в центре поля отвечает опытный Луис Чавес. Дополнительным фактором силы станет фактор высокогорья в Мехико, к которому хозяева полностью адаптированы.
Эквадор: волевой характер Себастьяна Беккасесе
Турнирное положение: Сборная Эквадора пробилась в плей-офф с третьего места группы E, набрав 4 очка и став одной из лучших третьих команд турнира.
Выход в 1/16 финала праздновала вся страна — президент Эквадора даже объявил официальный общенациональный выходной в честь этого достижения. Гости подходят к матчу без турнирного давления: они уже прыгнули выше головы, поэтому в Мехико попытаются сотворить еще одну громкую сенсацию.
Последние матчи: Южноамериканская команда начала мундиаль с болезненного поражения от Кот-д'Ивуара со счетом 1:2, после чего упустила победу в игре с Кюрасао (1:1).
Однако в решающем туре сборная сотворила одну из главных сенсаций группового этапа, вырвав волевую победу над мощной Германией со счетом 2:1 благодаря голу Гонсало Платы, что и открыло им дорогу в 1/16 финала.
Не сыграют: все игроки готовы сыграть.
Состояние команды: Коллектив под руководством эмоционального Себастьяна Беккасесе доказал, что умеет терпеть в защите и выжимать максимум из минимума. Эквадор делает ставку на низкий оборонительный блок, плотность линий и феноменальную физическую выносливость.
Главным героем последних дней стал молодой вингер Нилсон Ангуло, чья скорость в контратаках будет ключевой угрозой для мексиканской обороны
Статистика для ставок:
- Мексика исторически успешно играет против Эквадора: в 17 очных встречах на счету «Эль Три» 9 побед
- Три последних очных матча между этими сборными неизменно завершались вничью в основное время
- Мексика выиграла все 3 матча на домашнем групповом этапе ЧМ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Мексики дают 2.19 а на Эквадор — 3.85, ничью букмекеры оценивают в 3.10.
Прогноз: Сыграем на ожидании забитых мячей от каждой из команд. Это основная ставка.
Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 2.26.
Прогноз: Сложно назвать фаворита в матче, поэтому можно рискнуть и сыграть на ничейном результате матча.
Ставка: Ничья в матче за 3.10.