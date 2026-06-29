прогноз на матч 1/16 ЧМ‑2026, ставка за 2.26

1 июля в матче 1/16 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Мексика и Эквадор. Начало встречи — 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.26.

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Мексика: «Ацтека» и безумная домашняя поддержка

Турнирное положение: Сборная Мексики идеально преодолела групповую стадию, заняв первое место в группе А с максимальным результатом — 9 очков из 9 возможных.

Как хозяева турнира, мексиканцы обязаны проходить в следующую стадию, где победитель пары с высокой долей вероятности может выйти на сборную Англии.

Последние матчи: В матче-открытии турнира «Эль Три» уверенно разобрались с ЮАР со счетом 2:0. Во втором туре хозяева поля минимально дожали Южную Корею (1:0), а в заключительной игре разгромили сборную Чехии со счетом 3:0, зафиксировав идеальную разницу мячей (6:0).

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Не сыграют: Все игроки доступны.

Состояние команды: Мексиканцы поймали настоящий кураж и находятся в идеальном психологическом состоянии. Их игра сбалансирована: команда агрессивно прессингует и быстро доставляет мяч в финальную треть поля.

Главной ударной силой остается нападающий Сантьяго Хименес, а за креатив в центре поля отвечает опытный Луис Чавес. Дополнительным фактором силы станет фактор высокогорья в Мехико, к которому хозяева полностью адаптированы.

Эквадор: волевой характер Себастьяна Беккасесе

Турнирное положение: Сборная Эквадора пробилась в плей-офф с третьего места группы E, набрав 4 очка и став одной из лучших третьих команд турнира.

Выход в 1/16 финала праздновала вся страна — президент Эквадора даже объявил официальный общенациональный выходной в честь этого достижения. Гости подходят к матчу без турнирного давления: они уже прыгнули выше головы, поэтому в Мехико попытаются сотворить еще одну громкую сенсацию.

Последние матчи: Южноамериканская команда начала мундиаль с болезненного поражения от Кот-д'Ивуара со счетом 1:2, после чего упустила победу в игре с Кюрасао (1:1).

Однако в решающем туре сборная сотворила одну из главных сенсаций группового этапа, вырвав волевую победу над мощной Германией со счетом 2:1 благодаря голу Гонсало Платы, что и открыло им дорогу в 1/16 финала.

Не сыграют: все игроки готовы сыграть.

Состояние команды: Коллектив под руководством эмоционального Себастьяна Беккасесе доказал, что умеет терпеть в защите и выжимать максимум из минимума. Эквадор делает ставку на низкий оборонительный блок, плотность линий и феноменальную физическую выносливость.

Главным героем последних дней стал молодой вингер Нилсон Ангуло, чья скорость в контратаках будет ключевой угрозой для мексиканской обороны

На что ставят в матче Мексика — Эквадор Букмекерские коэффициенты на матч Мексика — Эквадор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Мексика исторически успешно играет против Эквадора: в 17 очных встречах на счету «Эль Три» 9 побед

Три последних очных матча между этими сборными неизменно завершались вничью в основное время

Мексика выиграла все 3 матча на домашнем групповом этапе ЧМ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Мексики дают 2.19 а на Эквадор — 3.85, ничью букмекеры оценивают в 3.10.

Прогноз: Сыграем на ожидании забитых мячей от каждой из команд. Это основная ставка.

2.26 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч Мексика — Эквадор принесёт прибыль 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 2.26.

Прогноз: Сложно назвать фаворита в матче, поэтому можно рискнуть и сыграть на ничейном результате матча.

3.10 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч Мексика — Эквадор принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Ничья в матче за 3.10.