Великие эпохи в футболе редко сменяют друг друга плавно — чаще всего это хаос, травмы и драма. ESPN представляет детальный таймлайн абсолютного величия.

Главные суперзвезды мирового футбола съехались в Северную Америку. И хотя Кубок Америки и клубный чемпионат мира в последние годы уже привозили сюда россыпь талантов, ничто не сравнится с масштабом чемпионата мира. За редким исключением в лице тех, кто просто не прошел квалификацию (Джанлуиджи Доннарумма), или тех, кто, судя по всему, намертво испортил отношения с главным тренером сборной (Трент Александер-Арнольд), фактически каждый топ-игрок планеты прямо сейчас выходит на поля Канады, Мексики и США.

Совсем скоро мы узнаем, чья сборная сильнее всех. Но что делать с игроками? Кто лучший футболист мира прямо сейчас? Конечно, по итогам турнира кто-то обязательно получит «Золотой мяч», но после долгих лет, когда на этот вопрос можно было не задумываясь ответить «Лионель Месси», сегодня очевидного решения нет. Килиан Мбаппе? Эрлинг Холанн? Родри? Усман Дембеле? Ответ может меняться едва ли не каждую неделю.

Сегодня мы здесь как раз для того, чтобы разложить всё по полочкам, но на отрезке последних 45 лет истории. Мне не терпится отмотать время назад, к сезону-1979/80, и проследить путь виртуального «чемпионского пояса» лучшего футболиста планеты, определяя одного конкретного игрока, который доминировал в каждый конкретный период.

Разумеется, в футболе уже существуют награды, пытающиеся ответить на этот вопрос. В каждом мало-мальски значимом турнире есть свой приз лучшему игроку. «Золотой мяч» определяет лучшего на планете по итогам года, равно как и различные вариации премии «Игрок года ФИФА». Однако эти награды скорее поощряют за конкретные достижения в строго определенные временные рамки — прямо как титул MVP в американском спорте. В этом нет ничего плохого, но я пытаюсь решить другую задачу и оценить именно затяжные отрезки доминирования. Здесь речь не идет о трансферной стоимости или потенциале на будущее.

Формулировка простая: если бы вам нужно было выиграть один-единственный, решающий матч, имея абсолютно средний состав на каждой позиции, и вы могли бы добавить в команду любого игрока на планете — кого бы вы выбрали?

Естественно, при таком подходе выбор чаще всего падает на плеймейкеров и бомбардиров — просто потому, что лучшие из них способны переламывать ход матчей в одиночку. Поэтому и наш список будет иметь очевидный атакующий уклон. Такие награды, как «Золотой мяч» или призы по итогам конкретных турниров, безусловно, имеют значение, и я буду приводить статистику по ходу текста, но общие «вайбы» и контекст здесь важны не меньше. Преобразил ли игрок свой клуб после трансфера? Вытащил ли он сборную на своих плечах к какому-то грандиозному успеху? Противостоял ли он жесточайшей конкуренции? Делал ли он всё это на самой главной сцене?

Очевидно, что выступления футболиста в последнее время имеют решающее значение, но в концепции «чемпионского пояса» всегда заложен железный спортивный принцип: «чтобы стать лучшим, ты должен побить лучшего». Если ты просто сыграл чуточку сильнее действующего обладателя титула, корону тебе никто не отдаст. Чтобы пояс сменил владельца, текущий чемпион должен либо сделать заметный шаг назад, либо получить тяжелую травму, ставящую под вопрос его будущее, либо кто-то другой должен переиграть его в пух и прах на дистанции.

При оценке каждого 12-месячного цикла я учитываю выступления игрока как за клуб, так и за сборную. Этот цикл стартует в августе с началом ведущих европейских чемпионатов и завершается крупными международными турнирами следующим летом. К примеру, отрезок-2021/22 включает в себя клубный календарь этого сезона и чемпионат мира-2022. Но в него не войдут Кубок Америки-2021 или успехи клубного сезона-2020/21 (все они относятся к предыдущему циклу), равно как и любые события сезона-2022/23 (это уже часть следующей главы).

Что ж, вводные озвучены — давайте перейдем к именам. Оставив Пеле и Франца Беккенбауэра в учебниках истории, мы начнем с сезона-1979/80 и вспомним нападающего, который блистал в составе сборной страны, которой больше не существует.

Сезоны-1979/80 — 1981/82: Карл-Хайнц Румменигге

Нападающий, «Бавария» / ФРГ

Мы начинаем с атакующего игрока, совершившего колоссальный карьерный рывок. Румменигге провел феноменальный сезон-1979/80: он забил 26 мячей за «Баварию», почти вдвое побив свой прежний личный рекорд и став лучшим бомбардиром среди топ-5 европейских лиг. Эти голы пришлись мюнхенцам как нельзя кстати — команду отделили от финишировавшего вторым «Гамбурга» всего два очка. Следом будущий топ-менеджер «Баварии» выиграл со сборной ФРГ чемпионат Европы 1980 года, по итогам которого вошел в символическую сборную турнира (именно после его подачи с углового был забит победный мяч в финале).

Карл-Хайнц Румменигге globallookpress.com

Утвердившись в статусе одного из элитных игроков планеты, Румменигге подкрепил свой успех, отгрузив в следующем сезоне Бундеслиги уже 29 голов. К ним он добавил еще шесть мячей в восьми матчах Кубка европейских чемпионов, хотя «Бавария» и вылетела в полуфинале от «Ливерпуля». Год спустя, защитив титул в Германии, мюнхенцы вновь зажгли в главном еврокубке: Румменигге опять забил шесть раз по ходу турнира, но в финале в Роттердаме «Бавария» минимально уступила «Астон Вилле».

Не оставалось сомнений, что Румменигге — игрок для больших матчей, и на чемпионате мира 1982 года он снова исполнил главную роль. Форвард забил четыре мяча на групповом этапе, после чего повредил заднюю поверхность бедра. Появившись в полуфинале против Франции лишь на замену в дополнительное время, Румменигге отличился уже через пять минут после выхода на поле. Это помогло сборной ФРГ совершить камбэк со счета 1:3 и в итоге вырвать победу в серии пенальти. В финале немцы уступили Италии, лишив Румменигге золотой медали мирового первенства. Он продолжал держать марку в Бундеслиге вплоть до своего не самого удачного трансфера в «Интер», но к тому моменту чемпионский пояс уже перехватил другой легионер итальянского чемпионата.

Сезоны-1982/83 — 1984/85: Мишель Платини

Полузащитник, «Ювентус» / Франция

Первый из целой плеяды игроков «Ювентуса», удостоившихся этого титула. Платини перебрался в Серию А в возрасте 27 лет, уже заслужив репутацию одного из лучших футболистов Франции. И хотя плеймейкер успел выиграть Лигу 1 со «Сент-Этьеном», его индивидуальные рекорды и яркая игра долгое время не приносили стабильных трофеев ни клубу, ни сборной — в отличие от того же Румменигге.

Именно Платини был капитаном той французской команды, которая упустила преимущество 3:1 в дополнительное время против ФРГ на ЧМ-1982 — справедливости ради, после того как немецкий вратарь Харальд Шумахер совершил печально известный фол, буквально снеся французского защитника Патрика Баттистона (сегодня за такое показали бы железную красную карточку).

Мишель Платини globallookpress.com

Однако после перехода в «Ювентус» Платини вышел на принципиально иной уровень, от чего выиграли и клуб, и сборная. Приехав в Италию в роли созидателя, Платини умудрился три года подряд становиться лучшим бомбардиром Серии А: в сезонах-1982/83 (16 голов), 1983/84 (20) и 1984/85 (18). Ведомый своей новой суперзвездой, «Юве» взял чемпионский титул в 1984-м. Годом ранее туринцы завоевали Кубок обладателей кубков (предшественник современной Лиги конференций), а в 1985 году выиграли Кубок европейских чемпионов — победу над «Ливерпулем» принес именно пенальти в исполнении Платини, хотя сам матч, увы, был полностью омрачен трагедией на трибунах стадиона «Эйзель».

Параллельно Платини привел сборную Франции к ее первому большому титулу на Евро-1984, выдав, пожалуй, самый мощный индивидуальный перформанс в истории международных турниров. В то время как никто другой на чемпионате не забил больше трех мячей, Мишель умудрился наколотить девять голов в пяти матчах, оформив хет-трики в двух играх подряд — против Бельгии и Югославии. На глазах у восторженных домашних трибун он забил победный мяч в дополнительное время полуфинала с Португалией, а в финале на «Парк де Пренс» открыл счет со штрафного (не без ошибки вратаря), заложив основу победы над Испанией (2:0).

После триумфа в Кубке чемпионов Платини помог «Ювентусу» взять Межконтинентальный кубок и еще одно скудетто, завершив карьеру сразу после чемпионата мира 1986 года. Впрочем, к концу сезона-1985/86 на звание лучшего футболиста планеты уже безоговорочно претендовала другая неудержимая «десятка».

Сезоны-1985/86 — 1989/90: Диего Марадона

Полузащитник, «Наполи» / Аргентина

Разумеется, Марадона уже тогда был мировой звездой, успев стать первым в истории футболистом, за которого дважды выкладывали рекордные трансферные суммы (сначала при переходе из «Бока Хуниорс» в «Барселону», а затем — из каталонского гранда в «Наполи»). В начале карьеры миниатюрный аргентинец был известен как своим гением, так и взрывным темпераментом. Однако после отъезда из Южной Америки Диего всё никак не мог выиграть крупный турнир со взрослой сборной Аргентины или взять чемпионский титул в Испании и Италии.

Но затем наступил чемпионат мира 1986 года, и Марадона превратился в безоговорочно главную звезду планеты. Он привел «Альбиселесте» к их второму титулу чемпионов мира, забив по ходу турнира пять мячей. Два из них пришлись на четвертьфинал против Англии — пожалуй, это был самый обсуждаемый и просматриваемый дубль в истории современного футбола. Следом Марадона оформил еще один дубль в полуфинале с Бельгией (2:0), а в финале выдал идеальный пас со своей половины поля на Хорхе Бурручагу, который и забил победный мяч.

Диего Марадона globallookpress.com

Став иконой на родине, Марадона вернулся в Италию и окончательно закрепил за собой статус легенды, втащив «Наполи» на их первую в истории вершину Серии А и наколотив по ходу сезона 17 голов. Для ровного счета неаполитанцы прихватили еще и Кубок Италии. В следующем сезоне Диего стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15 мячами, хотя «Наполи» финишировал вторым. Спустя год южане добились триумфа на европейской арене, завоевав Кубок УЕФА и выбив по ходу турнира «Ювентус» и «Баварию». Наконец, уже в компании восходящих звезд Чиро Феррары и Джанфранко Дзолы, Марадона привел «Наполи» ко второму чемпионству в сезоне-1989/90, навсегда вписав свое имя в историю клуба как его величайший игрок.

Марадона так и не смог выиграть со сборной Аргентины еще один трофей, хотя и был максимально близок к этому в 1990 году. В уже ставшей ему родной Италии Диего, преодолевая боль из-за травмы голеностопа, выдал очередной гениальный перформанс в 1/8 финала, когда аргентинцы выбили своего самого принципиального соперника — Бразилию. Однако на том прагматичном и скупом на голы чемпионате мира Марадоне не удалось проявить себя в финале, где его команда минимально уступила ФРГ со счетом 0:1.

А затем, после пяти лет на вершине, всё оборвалось в один миг. На фоне того как «Наполи» прочно застрял в середине турнирной таблицы, допинг-проба Марадоны после матча с «Бари» дала положительный результат на кокаин. Последовавшая за этим дисквалификация стоила ему остатка сезона-1990/91 и всего следующего года. Проведя относительно блеклый сезон в испанской «Севилье», Диего вернулся играть на родину, после чего громко напомнил о себе на ЧМ-1994. Там он триумфально отыграл два стартовых матча, но провалил допинг-тест на эфедрин, что поставило крест как на его выступлении на турнире, так и на карьере в национальной команде.

Сезон-1990/91: Лотар Маттеус

Полузащитник, «Интер» / ФРГ (Германия)

После того, как Марадона лишился своего трона, на футбольном престоле впервые почти за десять лет не оказалось очевидного преемника. Маттеус, который как раз перед началом нашего условного цикла выиграл чемпионат мира 1990 года в качестве капитана сборной ФРГ, выглядел одной из самых логичных кандидатур. Наряду с ним в числе претендентов фигурировали Рууд Гуллит, Эмилио Бутрагеньо и Юрген Клинсманн — партнер Лотара по клубу и сборной.

Лотар Маттеус globallookpress.com

Имея отличные стартовые позиции на начало года, к концу сезона-1990/91 Маттеус окончательно утвердился в статусе прирожденного победителя. Играя значительно ближе к атаке, чем в роли опорника или защитника в более поздние годы, Маттеус наколотил 21 гол во всех турнирах, включая 16 мячей в Серии А. Его «Интер» завоевал чемпионский титул в Италии и взял Кубок УЕФА, причем сам Маттеус исправно забивал на каждой из четырех финальных стадий плей-офф еврокубка.

Разумеется, никто не стал бы утверждать, что Der Panzer («Танк») действовал на поле так же изящно и утонченно, как Платини или Марадона, но спорить с его эффективностью и результатами было бессмысленно.

В тяжелом для команды сезоне-1991/92 Маттеус порвал крестообразные связки колена, из-за чего не смог помочь уже объединенной сборной Германии на чемпионате Европы. «Интер» финишировал в середине таблицы и по окончании сезона продал Маттеуса в «Баварию». В Мюнхене Лотар опустился в линию обороны и со временем повторил путь Франца Беккенбауэра, став либеро (свободным защитником) как в клубе, так и в национальной команде. Его триумф открыл череду кратковременных владельцев чемпионского пояса в начале 1990-х — в период между двумя великими футбольными эпохами.

Сезон-1991/92: Марко ван Бастен

Нападающий, «Милан» / Нидерланды

Ван Бастен навсегда вписал свое имя в историю футбола еще благодаря тому самому легендарному голу в ворота сборной СССР в финале Евро-1988. И хотя после переезда из «Аякса» в «Милан» в 1987 году он регулярно входил в число лучших бомбардиров Серии А, голландцу на протяжении всего итальянского этапа карьеры приходилось отчаянно бороться с травмами.

Марко ван Бастен globallookpress.com

Однако в сезоне-1991/92 полностью здоровый ван Бастен выдал феноменальную статистику, забив 25 мячей в 31 матче Серии А. Для понимания контекста: никто другой в лиге не забил тогда больше 18. Марко штамповал голы в чемпионате, где среднестатистическая команда (если вынести за скобки сам «Милан») забивала всего по 36 мячей за весь сезон. С поправкой на общую результативность лиги 26-летний форвард оказывал на игру своей команды точно такое же колоссальное влияние, как Эрлинг Холанн после перехода в «Манчестер Сити». Ведомый своим ударным нападающим, «Милан» наколотил 74 гола в Серии А и прошел весь чемпионат без единого поражения — это было в разгаре их легендарной 58-матчевой беспроигрышной серии.

К глубокому сожалению, ван Бастен продолжил печальную тенденцию игроков, чья карьера внезапно оборвалась на самом пике. Звездный форвард долго мучился с травмой голеностопа, но после стабильного сезона-1991/92 и поездки на Евро теплилась надежда, что голландец окончательно оставил проблемы со здоровьем позади.

Старт кампании-1992/93 выдался для ван Бастена просто огненным: он забил 19 мячей в 21 матче Серии А и Лиги чемпионов. Но в декабре случился рецидив старой травмы голеностопа, из-за чего Марко выбыл на четыре месяца. Он вернулся на поле лишь в самом конце сезона — на финал Лиги чемпионов, который «Милан» проиграл «Марселю». Тот матч, как выяснилось позже, стал последним в профессиональной карьере ван Бастена. Он провел еще два года в тщетных попытках восстановиться, после чего официально повесил бутсы на гвоздь.

Сезон-1992/93: Роберто Баджо

Нападающий, «Ювентус» / Италия

После того, как ван Бастен внезапно выбыл из строя, очевидного кандидата на его место снова не оказалось. Эрик Кантона перешел в «Манчестер Юнайтед» и привел свой новый клуб к первому в истории титулу новообразованной Премьер-лиги, однако звание игрока года в Англии досталось Крису Уоддлу. «Марсель», завоевавший Кубок чемпионов, запятнал свой триумф грандиозным скандалом с договорными матчами. Легендарная четверка защитников «Милана» продолжала доминировать, но выбрать кого-то одного между Паоло Мальдини и Франко Барези в рамках нашей награды было бы слишком сложно. Наконец, Джузеппе Синьори стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 голами, но «Золотой мяч» в итоге получил парень, финишировавший в списке снайперов пониже.

Роберто Баджо globallookpress.com

В результате этот титул забирает сам «Божественный хвостик». Баджо провел свой лучший на тот момент сезон в Серии А, забив 21 гол в 26 матчах за «Ювентус». И хотя этого хватило лишь для четвертого места в чемпионате, Роберто, играя на позиции оттянутого форварда, привел «Старую синьору» к победе в Кубке УЕФА, отличившись шесть раз в девять играх турнира. Будущий вице-чемпион мира забил все три мяча своей команды в полуфинальном противостоянии с «Пари Сен-Жермен», а затем оформил дубль в первом матче двухсерийного финала против дортмундской «Боруссии» (один из его мячей стал, пожалуй, одним из самых красивых «корявых» голов в истории).

Вдобавок за этот же 12-месячный цикл Баджо записал на свой счет пять голов и две передачи в семи матчах за сборную Италии. Именно он станет главным лицом «Скуадры адзурры» на чемпионате мира следующего года в США. И хотя Баджо заколотит пять мячей в плей-офф того турнира, его главный перформанс на величайшей сцене мира запомнят, прежде всего, по трагическому промаху в решающей серии пенальти. Впрочем, еще до начала американского мундиаля на вершине мирового рейтинга Баджо потеснил другой нападающий.

Сезон-1993/94: Ромарио

Нападающий, «Барселона» / Бразилия

Это был безупречный сезон для харизматичного и непредсказуемого форварда, который впервые в карьере оказался в топ-чемпионате, перейдя из ПСВ в «Барселону». Бразилец с ходу завоевал трофей Пичичи в свой первый же год в Ла Лиге, наколотив 30 мячей и отдав 12 передач, что помогло каталонцам выиграть чемпионский титул. В Европе Ромарио был не столь эффективен, но все же помог «Барсе» дойти до финала Лиги чемпионов, где команда крупно уступила «Милану» (0:4).

Ромарио globallookpress.com

Однако то, что Ромарио сотворил ради своей национальной команды, выглядело еще более драматично. Отстраненный от игр за сборную на большую часть отборочного цикла (публично возмутился тем, что его срывают из Европы ради полирования скамейки), 27-летний нападающий вернулся в состав лишь на решающий матч квалификации против Уругвая, заменив травмированного партнера. В итоге Ромарио оформил дубль, принес Бразилии победу (2:0) и выбил для нее прямую путевку на мундиаль.

Ну а добравшись до США, Ромарио устроил там сольное шоу. Он забивал в пяти из первых шести матчей Бразилии на турнире, а в той единственной игре, где ушел с поля без гола, отметился результативной передачей на единственный мяч в ворота хозяев чемпионата (1:0 против США). И хотя финальная битва со «Скуадрой адзуррой» завершилась без голов, Ромарио хладнокровно реализовал свой удар в послематчевой лотерее, принеся Бразилии четвертый титул чемпионов мира.

Вы ни за что не угадаете, что произошло дальше: удержать этот запредельный уровень суперзвезда не сумела. В следующем сезоне Ромарио забил всего четыре мяча в 13 матчах, после чего разругался в пух и прах с главным тренером Йоханом Кройффом. Если не считать 11 матчей за «Валенсию» и мимолетных вояжей по экзотическим лигам в разных уголках планеты, остаток карьеры Ромарио провел на родине. Он исправно штамповал голы за «Флуминенсе», «Васко да Гама» и другие топ-клубы Бразилии вплоть до своего сорокалетия. Впрочем, дорогу к мировой славе уже вовсю прокладывал другой парень из той чемпионской сборной образца 1994 года.

Сезоны-1994/95 — 1998/99: Роналдо

Нападающий, ПСВ / «Барселона» / «Интер» / Бразилия

Два года, последовавшие за американским чемпионатом мира, оказались самыми спорными и запутанными для нашей награды. Джордж Веа взял «Золотой мяч» по итогам сезона-1994/95, в котором забил скромные семь голов в Лиге 1 (пусть параллельно и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов). Год спустя награда досталась Маттиасу Заммеру из дортмундской «Боруссии». Сильнейшей командой планеты тогда был «Аякс», до краев упакованный молодой нидерландской порослью вроде Эдгара Давидса, Марка Овермарса и Франка де Бура. Изящный финский плеймейкер Яри Литманен привел амстердамцев к титулу Лиги чемпионов и еще одному финалу год спустя. И хотя мне очень хотелось бы наградить игрока, чей запредельный талант позже был безжалостно помножен на ноль тяжелейшими травмами, будем честны: в том «Аяксе» все-таки не было лучшего футболиста мира.

Роналдо globallookpress.com

Главный претендент на чемпионский пояс зажигал в другой команде Эредивизи. Поставив на уши бразильский чемпионат в 17-летнем возрасте за «Крузейро», Роналдо пошел по уже протоптанной стопам своего партнера по сборной. Просидев весь ЧМ-1994 на скамейке запасных, Зубастик прислушался к совету Ромарио и начал европейскую карьеру в ПСВ.

Роналдо произвел мгновенный фурор. В свой первый же сезон он наколотил 30 мячей в 33 матчах, притом что 18 лет ему исполнилось лишь через месяц после старта кампании. Многие форварды выдавали красивую статистику в чемпионате Нидерландов, но Роналдо закрепил свой статус хет-триком в ворота леверкузенского «Байера» в Кубке УЕФА. Даже когда он уходил с поля без гола, его феноменальная скорость, мощь и запредельный дриблинг заставляли болельщиков по всему миру прилипать к экранам телевизоров.

Сезон-1995/96 для тинейджера оказался скомканным из-за травмы колена (связки надколенника), но даже с учетом этого в матчах Эредивизи и Кубка УЕФА он умудрился выдать 19 голов и шесть передач всего в 21 игре.

Переход в топ-клуб был делом времени, и, в точности как Ромарио за несколько лет до этого, бразильский феномен перебрался из Эйндховена в «Барселону» за рекордную на тот момент сумму. Потеряв Ромарио и Христо Стоичкова, каталонский гранд отчаянно нуждался в забивном форварде — в предыдущем сезоне ни один игрок «блауграны» не попал даже в топ-10 бомбардиров лиги.

Следом последовал один из величайших индивидуальных сезонов в современной истории футбола. Пока Луис Энрике совершал свой скандальный трансфер из «Реала» в «Барселону», чтобы дирижировать атакой, остановить Роналдо было просто невозможно. Он забил 34 гола и отдал 10 передач в 37 матчах своего дебютного сезона в Ла Лиге, добавив к этому еще 13 мячей в других турнирах. «Барса» финишировала в чемпионате второй, но Роналдо привел команду к триумфу в Кубке обладателей кубков, забив единственный и победный мяч в финале против «ПСЖ» (1:0).

Утвердившись в статусе главной звезды планеты, Роналдо отправился разрывать Кубок Америки, окончательно сделав сборную Бразилии своей командой. «Селесао» прошли весь турнир без поражений, а сам Зубастик забил пять мячей в семи матчах, включая победный гол в финале против Боливии. Следующей зимой он добавил к этому списку еще четыре точных удара на Кубке конфедераций.

Отыграв в Каталонии всего один сезон, Роналдо перебрался в «Интер» за очередную рекордную сумму — миланцы просто активировали его опцию выкупа. Именно этот трансфер побудил испанские клубы прописывать в контрактах игроков те самые астрономические отступные, которые станут нормой в будущем.

Защитники Серии А не знали, что делать с бразильским феноменом: Роналдо наколотил 25 голов в 32 матчах чемпионата. Он привел миланский клуб к победе в Кубке УЕФА, оформив дубль в полуфинале против московского «Спартака» и забив один из мячей в победном финале против «Лацио». Все шло к тому, что приближающийся чемпионат мира во Франции должен был стать его официальной коронацией.

Но в самый решающий момент земля буквально ушла из-под ног звездного форварда. Роналдо забил четыре мяча и дотащил Бразилию до финала, однако то, что случилось дальше, до сих пор кажется сюрреализмом. Перед решающим матчем у нападающего случился загадочный судорожный приступ, и его имя изначально даже не внесли в стартовый протокол, что повергло мировые СМИ в шок. В итоге Зубастик все же уговорил тренерский штаб вернуть его в состав и вышел на поле против Франции, но растворился на поле, а бразильцы уступили со счетом 0:3. Роналдо все равно получил «Золотой мяч» как лучший игрок турнира, но это были первые тревожные звоночки относительно здоровья молодой суперзвезды.

В следующем сезоне эти опасения, увы, только подтвердились: Роналдо смог провести за «Интер» всего 19 матчей. Он все равно забил 14 мячей, но поскольку их главный актив пропустил половину сезона, «нерадзурри» финишировали в Серии А лишь восьмыми. Впрочем, его мощный отрезок из восьми голов в восьми играх на финише чемпионата намекал, что бразилец все еще в порядке, да и на очередном Кубке Америки Роналдо снова доминировал, забив шесть раз и помог Бразилии защитить титул. В тот момент его хватка на мировом престоле уже ослабевала, но когда этот парень все-таки появлялся на поле, он оставался самым неостановимым форвардом планеты.

Однако в 1999 году организм перегруженного футболиста окончательно дал сбой. Очередная тяжелая травма колена оборвала сезон Роналдо уже после пяти матчей в Серии А, в результате чего он полностью пропустил остаток кампании-1999/2000 и весь сезон-2000/01. В сезоне-2001/02 он появлялся на поле за «Интер» лишь эпизодически, постоянно борясь еще и с проблемами с задней поверхностью бедра. На фоне того, как Марко ван Бастен и Яри Литманен взлетали на вершину мирового футбола прямо перед тем, как травмы ломали их карьеры, было вполне естественно со страхом ожидать, что Роналдо станет следующим в этом печальном списке гениев, безжалостно остановленных на самом пике.

Но у этой истории случился второй акт. Роналдо триумфально вернулся на мировую сцену на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее, где забил восемь мячей и вернул Бразилии заветный кубок. Перейдя после турнира в мадридский «Реал» в рамках зарождавшейся политики «Галактикос», Роналдо вновь утвердился в статусе одного из величайших игроков мира, наколотив за следующие три сезона 90 голов в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Роналдо образца «после травмы» уже не мог в одиночку разрывать оборону соперников так же легко, как в тинейджерские годы, — но в «Мадриде» вокруг него и так хватало тех, кто мог прийти на помощь.

Сезоны-1999/00 — 2002/03: Зинедин Зидан

Полузащитник, «Ювентус» / «Реал Мадрид» / Франция

Разумеется, можно поспорить, что Зидан заявил свои права на этот титул еще на финише сезона-1997/98. На поле «Стад де Франс» он оформил дубль в ворота Бразилии с Роналдо и принес своей стране золото домашнего мундиаля. Поскольку после ухода из сборной Эрика Кантона и Давида Жинола именно Зизу стал главным стержнем французской команды, я не стану винить никого, кто посчитает, что в тот июльский день Зидан попросту отобрал корону у Зубастика.

В то же время подобный взгляд кажется слишком упрощенным. Зидан, безусловно, был суперзвездой, но вплоть до самого финала тот чемпионат мира складывался для него не лучшим образом: он умудрился схватить удаление еще на групповом этапе в матче против Саудовской Аравии, из-за чего пропустил две следующие игры французов. В голосовании за «Золотой мяч» по итогам турнира Зидан финишировал лишь шестым, пропустив вперед даже партнеров по сборной Лилиана Тюрама и Марселя Десайи. Да, Зизу приехал на тот ЧМ после впечатляющего сезона в «Ювентусе», с которым выиграл Скудетто-1997/98, но звание лучшего игрока Серии А тогда все равно досталось Роналдо.

Зинедин Зидан globallookpress.com

К тому же, сразу после триумфа на чемпионате мира Зидан провел крайне неровный год в Турине, записав на свой счет скромные два гола и два ассиста и вообще не забив в Лиге чемпионов. Финишный отрезок того сезона Зизу и вовсе преимущественно просидел на скамейке, а «Юве» финишировал в Серии А лишь седьмым.

В следующем сезоне Зидан помог «Ювентусу» вернуться на вторую строчку в таблице, но куда более весомыми оказались его подвиги на международной арене — он привел Францию к титулу чемпионов Евро-2000. Зидан забил со штрафного в четвертьфинале против Испании и принес победу в полуфинале над Португалией, реализовав пенальти по правилу «золотого гола». После триумфа французов Зизу признали лучшим игроком турнира, и этого для меня оказалось вполне достаточно, чтобы поставить его на вершину мирового рейтинга по итогам кампании-1999/00.

С этого момента гениальность Зидана уже практически не подвергалась сомнению. В свой прощальный сезон в «Ювентусе» он забил шесть мячей и отдал 14 передач, после чего оформил рекордный трансфер в «Реал». У «сливочных» поначалу возникали трудности с тем, как уместить всех своих атакующих звезд в один состав, но Зидан продолжал держать марку, выдав в сумме 16 голов и 16 ассистов за два последующих сезона в Ла Лиге. И хотя в свое время Зизу проиграл два финала Лиги чемпионов с «Юве», в сезоне-2001/02 он эффектно закрыл этот гештальт, решив исход финального матча против леверкузенского «Байера» одним из величайших голов в истории футбола.

Травма помешала Зидану проявить себя во всей красе на ЧМ-2002, однако год спустя француз выдал роскошный сезон в связке с Луишем Фигу, и «Мадрид» завоевал золото Ла Лиги-2002/03. Это был последний крупный трофей Зидана-игрока. На Евро-2004 Франция неожиданно оступилась в матче с Грецией, после чего Зизу объявил о краткосрочном уходе из сборной. Когда же он вернулся ради ЧМ-2006, ставшего его лебединой песней в профессиональном футболе, Зидан забил на турнире трижды (два раза с пенальти) перед тем, как войти в историю своим скандальным удалением за удар головой в грудь Марко Матерацци. Несмотря на это, Зизу все равно получил «Золотой мяч» как лучший игрок мундиаля.

Вплоть до завершения карьеры Зидан оставался одним из самых влиятельных футболистов планеты, но на фоне еще одной легендарной кампании в Европе вовсю разгоралась звезда другого французского мастера.

Сезон-2003/04: Тьерри Анри

Нападающий, «Арсенал» / Франция

Английская Премьер-лига впервые заявляет о себе в нашем списке в лице игрока и тренера, которые, пожалуй, ярче всех олицетворяли её эволюцию. И хотя Арсен Венгер приехал из Франции (транзитом через Японию), чтобы перевернуть быт и привычки английских футболистов, а Деннис Бергкамп и Юрген Клинсманн были уже признанными звездами, перебравшимися через Ла-Манш, именно Анри стал одним из первых молодых легионеров, кто вырос в игрока абсолютно элитного уровня именно в АПЛ.

Тьерри Анри globallookpress.com

Анри входил в состав той самой сборной Франции, которая выиграла ЧМ-1998, и к тому моменту уже сделал себе имя в «Монако» в связке с Давидом Трезеге. Однако после того как его трансфер в «Ювентус» пошел наперекосяк, Венгер переманил Анри в «Арсенал» — прямо перед тем, как форвард блеснул на Евро-2000. Переведя француза с фланга в центр нападения, Венгер открыл его суперсилу: феноменальная скорость и хладнокровное завершение Тьерри стали неразрешимой задачей для английских защитников. Анри мгновенно включился в гонку с Аланом Ширером и Руудом ван Нистелроем за звание главного снайпера чемпионата.

К сезону-2002/03 Анри уже считался одним из лучших футболистов мира, выдав сумасшедшие 24 гола и 20 передач за «Арсенал», который в таблице лишь немного уступил «Юнайтед» с ван Нистелроем. Но уже в следующем году Тьерри закрыл все споры и примерил чемпионский пояс. Он наколотил 30 голов в 37 матчах за «Арсенал», благодаря чему «канониры» стали первой командой с 1889 года, прошедшей весь чемпионат без единого поражения. Анри собрал абсолютно все награды игроку года в Англии, а вдобавок забрал европейскую «Золотую бутсу». Кроме того, он записал на свой счет пять голов и пять ассистов в 10 матчах Лиги чемпионов, пусть «Арсенал» и вылетел в четвертьфинале от своих земляков из «Челси».

Анри провел на космическом уровне и следующий сезон, забив 25 мячей и отдав 14 передач в лиге, но к тому моменту на двух фронтах одновременно уже вовсю доминировал новый бразильский феномен, собиравшийся вернуть футбольную корону в Южную Америку.

Сезоны-2004/05 — 2005/06: Роналдиньо

Нападающий, «Барселона» / Бразилия

На фоне того, как «Реал» пачками подписывал «Галактикос», было очевидно, что до приезда Роналдиньо «Барселона» изрядно подрастеряла свой международный статус. После двух чемпионств подряд на стыке веков во главе с Ривалдо, в трех последующих сезонах каталонцы финишировали в Ла Лиге на четвертом, четвертом и шестом местах. За этот отрезок они лишь однажды дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где, разумеется, были биты «Мадридом» с общим счетом 1:3. «Барсе» кровь из носу нужен был игрок, способный вернуть баланс сил в Каталонию.

Роналдиньо globallookpress.com

И Роналдиньо принес с собой эту вальяжную латиноамериканскую уверенность. Он уже успел ярко заявить о себе на победном для Бразилии ЧМ-2002, где похоронил «золотое поколение» сборной Англии своим знаменитым ударом-навесом со штрафного, заставшим врасплох Дэвида Симена.

Мы так и не получили четкого ответа, действительно ли Роналдиньо сознательно перекидывал Симена или это был просто заваленный навес, случайно залетевший за шиворот голкиперу. Но в этом и заключается весь гений бразильца — оба варианта кажутся одинаково вероятными.

Пока «Реал» годами скупал главных звезд планеты, включая экс-капитана «сине-гранатовых» Луиша Фигу, «Барселона» спустя год после чемпионата мира наконец-то урвала своего собственного супертрансфера, забрав бразильца из «Пари Сен-Жермен».

По легенде, руководство «Реала» тогда предпочло подписать Дэвида Бекхэма просто потому, что тот был намного фотогеничнее Роналдиньо.

Примерно в это же время Ла Масия начала поставлять в первую команду будущих легенд: Хави и Карлес Пуйоль зацементировали структуру игры, что развязало Роналдиньо руки для чистого творчества впереди.

В свой первый сезон в Испании Волшебник забил 15 голов и отдал 5 передач. «Барса» финишировала выше «Реала», но все же отстала на пять очков от «Валенсии», а из Кубка УЕФА и вовсе вылетела от «Селтика». Зато в следующем году Роналдиньо и новобранец Самюэль Это’О исправили ситуацию: бразилец записал на свой счет 9 голов и 9 ассистов, а «Барселона» завоевала золото Ла Лиги. Что немаловажно, Роналдиньо забил дважды и отдал голевую передачу в двух класико того сезона, завершившихся разменом победами.

Его следующий сезон выдался еще более грандиозным: 17 голов и 14 передач в чемпионате, а «Барселона» защитила титул. Роналдиньо снова поиздевался над «Реалом», забив трижды в двух матчах Ла Лиги, где каталонцы отобрали у мадридцев четыре очка. Сверхзрелищный плеймейкер оставил свой след и в Европе, добавив 7 голов в Лиге чемпионов, которую «Барса» прошла на одном дыхании, одолев в финале «Арсенал» Тьерри Анри.

Правда, в футболке сборной своего лучшего футбола Роналдиньо почти не показывал. Кубок Америки в этот временной отрезок не проводился, а турнир 2004 года он пропустил из-за травмы. Бразилец, конечно, ярко проявил себя на Кубке конфедераций — 2005, забив в победном финале против Аргентины в Германии.

Однако на ЧМ-2006 26-летний полузащитник, будучи главным лицом той сборной Бразилии, откровенно провалился, а сами пентакампеоны вылетели уже в четвертьфинале. Главным героем того мундиаля стал футболист совсем другого плана, заслуживший всеобщее признание как уникальный талант по итогам этого динамичного 12-месячного цикла.

Сезон-2006/07: Андреа Пирло

Полузащитник, «Милан» / Италия

Сюда не входят подвиги Пирло на самом чемпионате мира, где его трижды признавали игроком матча в составе сборной Италии, вырвавшей золото у Франции. Хотя Андреа к тому моменту уже был железным игроком старта «Милана», именно тот мундиаль стал моментом, когда глубинного плеймейкера начали всерьез рассматривать как одного из лучших футболистов планеты.

Андреа Пирло globallookpress.com

В последовавшем за этим сезоне Пирло лишь укрепил всех в этом мнении. Он отдал восемь голевых передач в матчах Серии А, но свой лучший футбол показал в Лиге чемпионов. Невероятно влиятельный и хладнокровный итальянец дотащил «Милан» до победы над «Ливерпулем», отметившись ассистами в полуфинале и финале. Пирло никогда не выдавал такой же сумасшедшей результативности, как Роналдиньо или лучшие форварды мира, но на своей позиции он был безоговорочно лучшим на планете — до такой степени, что другие топ-клубы начали отчаянно искать собственных «пирло», чтобы закрыть дефицитную роль созидателя перед линией обороны.

Андреа продолжал блистать в «Милане» до своего знакового перехода в «Ювентус», где его появление в буксующей команде запустило легендарную серию из девяти чемпионских титулов подряд. Он оставался в топе европейского футбола еще доброе десятилетие, но на пороге уже стояло главное футбольное соперничество XXI века.

Сезон-2007/08: Криштиану Роналду

Нападающий, «Манчестер Юнайтед» / Португалия

Если эволюция Пирло заключалась в том, что он опустился ближе к защите и дирижировал игрой из глубины, то трансформация Роналду была чисто физической. Щуплый вингер с (пожалуй, даже избыточной) любовью к финтам и переступам — именно таким он приехал в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в 18 лет. Первые несколько лет Криштиану послушно бегал на фланге, пока в центре нападения Алекс Фергюсон предпочитал использовать чистых форвардов вроде ван Нистелроя и Уэйна Руни.

Однако, выйдя из тинейджерского возраста, Роналду начал стремительно обрастать мощной мускулатурой. А когда ван Нистелрой уехал в «Реал», португалец стал превращаться в грозную силу на «втором этаже» и все чаще оказываться на острие атаки. Он начал забивать несопоставимо больше: его снайперские показатели в Премьер-лиге росли лавинообразно — от 5 до 9, а затем и до 17 голов за сезон. В этой последней кампании «Юнайтед» как раз взял свое первое чемпионство за четыре года.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но в сезоне-2007/08 для португальской звезды сошлись все звезды. Третий год подряд Роналду едва ли не удваивал свою результативность в АПЛ, наколотив 31 гол за «красных дьяволов», помог им защитить титул. И если раньше Криштиану периодически упрекали в том, что он блекнет в Лиге чемпионов, на этот раз в Европе к нему не могло быть никаких претензий: он добавил еще 8 мячей в главном еврокубке на пути «МЮ» к трофею. Роналду забил решающий гол в четвертьфинале с «Лионом», а в московском финале против «Челси» вонзил фирменный мяч головой. Всего тремя годами ранее сама мысль о том, что Роналду станет королем чужой штрафной площади, казалась дикой. Теперь же он был там просто неудержим.

На Евро-2008 он отметился всего одним точным ударом, да и его прощальный сезон в «Манчестер Юнайтед» (в рамках его первого прихода в клуб) выдался далеко не таким ярким. Это сразу породило слухи о том, что мыслями и сердцем португалец уже давно в Мадриде.

По окончании года Роналду получил то, чего хотел: Флорентино Перес сделал его хедлайнером второго поколения «Галактикос», выложив «МЮ» рекордные 131,5 миллиона долларов.

Само собой, этот трансфер дал старт легендарному противостоянию в Испании. Из Ла Лиги мы выберемся еще нескоро, но вот наш чемпионский пояс на ближайшие несколько лет Мадрид всё-таки покинет...

Сезоны-2008/09 — 2014/15: Лионель Месси

Нападающий, «Барселона» / Аргентина

На сцену выходит еще один легендарный аргентинский созидатель. На фоне того как Роналду, скажем прямо, без былого огонька доигрывал свой прощальный сезон в «Манчестер Юнайтед», Месси не просто отобрал корону у своего главного конкурента, но и окончательно примерил на себя роль вожака «Барселоны», освободившуюся после ухода Роналдиньо.

Лионель Месси globallookpress.com

Летом 2008 года каталонцы продали контракт бразильского Волшебника в «Милан», что позволило полностью перестроить игру в атаке под Лео, который составил убойное трио с Тьерри Анри и Самюэлем Это’О. А поскольку перед началом той кампании тренерский мостик вместо Франка Райкарда занял Пеп Гвардиола, на «Камп Ноу» стартовала подлинная золотая эра.

Эпоха Гвардиолы началась с требла: «Барселона» в один присест забрала Кубок Короля, Ла Лигу и Лигу чемпионов. Месси, который впервые в профессиональной карьере преодолел планку в 2,000 сыгранных минут за сезон в чемпионате, устроил на поле абсолютный бенефис. Он забил 23 гола и отдал 11 передач в Ла Лиге, добавив к этому 9 мячей и 5 ассистов на пути к европейскому триумфу. Лео оформил дубль в четвертьфинале против «Баварии», а затем поставил жирную точку в финале против «МЮ», замкнув навес Хави Эрнандеса породистым ударом головой.

Ну а дальше мне придется вернуть вас к тем правилам, которые я озвучил в самом начале этого материала несколько часов назад. Чтобы стать чемпионом, недостаточно просто сыграть чуть-чуть лучше чемпиона. Действующий обладатель титула должен либо пережить серьезный спад, либо вы обязаны с огромным запасом доказать, что теперь именно вы — безоговорочно лучший футболист на планете. Если чаши весов колеблются на одном уровне, пояс остается у действующего чемпиона.

И хотя Криштиану Роналду в свои первые годы в Испании был невероятно хорош, Месси ничуть ему не уступал. Чтобы наглядно проиллюстрировать, насколько космическим и безумным было это ежегодное противостояние, давайте взглянем на их суммарную статистику в Ла Лиге и Лиге чемпионов за весь мадридский период карьеры португальца:

Результативность Месси и Роналду в период с 2009 по 2018 годы espn.com

Разумеется, голы и ассисты — это еще не всё, но они как минимум наглядно показывают порядок цифр и масштаб их результативности. А выдавали они показатели, которые почти на десятилетие подняли их на голову выше абсолютно всех остальных футболистов на планете.

Если честно, я не вижу весомых аргументов в пользу Роналду в каждом из первых четырех сезонов этого лонгрида. «Барселона» тотально доминировала в Ла Лиге, да и единственный за этот отрезок кубок Лиги чемпионов в их очном противостоянии достался каталонцам. И хотя в сезоне-2011/12 Роналду выдал безумную кампанию с 56 голами, Месси умудрился переплюнуть и это, наколотить фантастические 64 мяча.

Первый реальный шанс для Криштиану обойти Месси появился в сезоне-2013/14, когда португалец набрал на 15 результативных баллов больше своего конкурента. «Реал» тогда вернулся на европейский вершину, выиграв Лигу чемпионов, и оформил кубковый дубль, вырвав победу у «Барсы» в финале Кубка Короля благодаря легендарному забегу Гарета Бейла на последних минутах. Для «Барселоны» под руководством Херардо Мартино матчи против мадридских клубов в том сезоне вообще стали сущим кошмаром: в чемпионате их на три очка опередил «Атлетико», который вдобавок выбил Месси и компанию в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Впрочем, оставался один «маленький» нюанс — чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Там Роналду мучился из-за травмы колена, и хотя он забил гол и отдал передачу, Португалия даже не вышла из группы. Месси же на главном турнире четырехлетия забил четыре мяча, дотащил Аргентину до финала и получил «Золотой мяч» как лучший игрок мундиаля. Не представляю, как при таких раскладах можно было отобрать у Лео чемпионский пояс.

В сезоне-2014/15 оба выдали просто космическую статистику. Месси привел «Барселону» к очередному треблу, а Роналду наколотил сумасшедшие 58 голов в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Если бы Криштиану владел титулом по итогам предыдущего года, он бы без проблем защитил его и сейчас. Но поскольку пояс всё еще с минимальным перевесом удерживал Месси, я просто обязан был оставить его у аргентинца — особенно после того, как Лео признали лучшим игроком на Кубке Америки того года.

Сезон-2015/16: Криштиану Роналду

Нападающий, «Реал Мадрид» / Португалия

Однако к сезону-2015/16 Роналду стал настолько неудержим перед чужими воротами, что просто заставил вернуть себя на вершину, забрав этот конкретный год. Пока Месси забивал скромные по своим меркам 32 гола за сезон, Криштиану наколотил 51 мяч и добавил к ним 13 ассистов. «Барселона» опередила «Реал» в гонке за золото Ла Лиги всего на одно очко — результат невнятного старта мадридцев при Рафе Бенитесе. Но как только по ходу сезона команду возглавил Зинедин Зидан, «Мадрид» преобразился: они выдали мощнейшую серию из 12 побед на финише чемпионата (включая гостевые 2:1 на «Камп Ноу») и заставили каталонцев изрядно понервничать.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Ну а в Лиге чемпионов Роналду и «Реалу» в том году вообще не было равных. Звездный форвард забил 16 мячей в 12 матчах, остановившись всего в одном шаге от своего же абсолютного рекорда турнира двухлетней давности. И хотя четыре гола из этого списка пришлись на избиение скромного «Мальмё» на финише группового этапа, Криштиану продолжил кошмарить соперников и в плей-офф. Он забивал в каждом из матчей 1/8 финала против «Ромы», а его роскошный хет-трик в ответной игре с «Вольфсбургом» помог «Мадриду» совершить камбэк после гостевых 0:2. В миланском финале у Роналду тоже не дрогнули нервы: он хладнокровно реализовал решающий удар в серии пенальти, в очередной раз разбив сердца болельщикам «Атлетико».

В довершение всего, оба лидера сыграли ключевые роли в летних турнирах своих сборных. Месси забил пять мячей на Кубке Америки Сентенарио, но его Аргентина второй год подряд в финале уступила Чили в серии пенальти.

Роналду же тем временем забрал «Серебряный мяч» на Евро-2016. Португалия со скрипом заняла третье место в группе, причем только дубль Криштиану в безумном матче с Венгрией (3:3) позволил команде вообще выйти в плей-офф. Но с этого момента португальцы поймали удачу за хвост. Они дожали Хорватию в дополнительное время благодаря голу на 117-й minute, затем прошли Польшу по пенальти. В полуфинале дерзкий Уэльс попытался навязать борьбу, но точный удар Роналду остудил пыл «драконов». И пусть в самом финале Криштиану из-за травмы со слезами на глазах покинул поле в первом тайме, очередная победа в овертайме принесла ему первый большой трофей со взрослой сборной. На радостях на родине ему даже поставили памятник.

Сезоны-2016/17 — 2020/21: Лионель Месси

Нападающий, «Барселона» / Аргентина

Спустя всего год Месси без лишних проволочек вернул себе лидерство. Он выдал мощный сезон в «Барселоне», наколотив 48 голов и отдав 11 передач в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. И хотя Роналду выиграл с «Реалом» оба этих турнира, его 37 мячей выглядели относительным спадом на фоне космических стандартов результативности самого португальца. А учитывая, что Криштиану и в более молодые годы не славился прессингом или оборонительными действиями, его притязания на статус лучшего футболиста мира в возрасте за тридцать строились исключительно на бомбардирских показателях.

Лионель Месси globallookpress.com

Роналду провел в Ла Лиге еще один сезон перед переездом в «Ювентус», и хотя он исправно продолжал забивать, Месси своего трона уже не уступил. Низкорослый аргентинский гений продолжал штамповать результативные баллы пачками, неизменно становясь лучшим бомбардиром Ла Лиги в каждом из следующих четырех сезонов. В сумме за отрезок с 2017-18 по 2020-21 годы Лео набрал рекордные 180 очков по системе «гол+пас» в рамках топ-5 европейских лиг. Единственным, кто смог подобраться к Месси ближе чем на 50 баллов, стал Роберт Левандовский с его 146 очками.

На международной арене дела у Месси складывались не лучшим образом: Аргентина вылетела уже в 1/8 финала на ЧМ-2018 и остановилась в полуфинале Кубка Америки — 2019, причем на каждом из этих турниров Лео отличился лишь по разу. Однако даже без громких успехов со сборной было глупо утверждать, что Месси серьезно сдал или прошел свой пик. В мире, конечно, хватало других отличных игроков, но никто из них не мог составить ему полноценную конкуренцию в долгосрочной перспективе.

А затем, по окончании сезона-2020/21, Месси покинул «Барселону» ради «Пари Сен-Жермен». И хотя он все еще приносил пользу в менее статусном французском чемпионате, его результативность просела: скромные 6 голов за 2153 минуты в Лиге 1 против 30 мячей в Ла Лиге годом ранее. Боссы «ПСЖ» подписывали Месси с одной конкретной целью — наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Но несмотря на то, что Лео забил в еврокубке 5 голов в 7 матчах, именно он не реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала против «Реала», который в ответной игре выбил парижан благодаря хет-трику Карима Бензема.

Бензема выглядел самым логичным кандидатом на то, чтобы перехватить у Месси звание лучшего футболиста планеты, учитывая его космический сезон-2021/22. Француз наколотил 15 голов в 12 матчах Лиги чемпионов, оформив по хет-трику в ворота «ПСЖ» и «Челси». Если бы наша награда вручалась строго по итогам одного конкретного сезона, Бензема забрал бы её без вопросов. Однако если рассуждать в категориях игрока, которого любой тренер выбрал бы прямо сейчас ради победы в одном важнейшем матче, то куда больший ужас на соперников наводил другой футболист — партнер Месси по атаке.

Сезоны-2021/22 — 2022/23: Килиан Мбаппе

Нападающий, «Пари Сен-Жермен» / Франция

И хотя звездное трио Месси — Мбаппе — Неймар так и не принесло Парижу долгожданный кубок Лиги чемпионов, именно Мбаппе в итоге перехватил у Месси статус самого опасного и неостановимого атакующего игрока планеты. В сезоне-2021/22, когда Лео в основном подносил ему снаряды, 22-летний француз наколотил 28 голов и отдал 17 передач в Лиге 1. К этому списку он добавил еще 6 мячей и 4 ассиста в той самой злополучной еврокубковой кампании.

Окончательно же Мбаппе закрепил свои права на чемпионский пояс на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Поскольку Бензема перед самым стартом турнира выбыл из-за травмы бедра, Килиану пришлось в одиночку тащить на себе всю атака французской сборной. На пути к финалу он забил 8 из 14 мячей «трехцветных», включая легендарный хет-трик в решающей битве против Аргентины (два гола из трех пришлись на пенальти). В послематчевой лотерее Мбаппе также хладнокровно реализовал свой удар, но аргентинцы оказались крепче духом и завоевали свой первый кубок мира с 1986 года.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе стал лучшим бомбардиром мундиаля и забрал «Серебряный мяч» — сразу вслед за Месси, который триумфально вернулся в сборную и наконец-то поднял над головой заветный трофей. И тут возникает резонный вопрос: если я не стал отбирать у Лео титул, когда тот выиграл Кубок Америки несколько лет назад, как я могу сделать это сейчас, когда он взял «Золотой мяч» чемпионата мира?

Дело в том, что на этот раз разрыв между Месси и его преемником был несопоставимо больше. В свое время Лео и Криштиану шли ноздря в ноздрю. Мбаппе же по всем статьям обошел Месси, который в Париже так и не стал своим. Аргентинец, безусловно, проделывал колоссальный объем работы, создавая моменты для партнера, но Мбаппе закрепился в статусе элитного завершителя еще со времен «Монако» — задолго до того, как Месси вообще прилетел во Францию.

В следующем сезоне Килиан закрепил успех, выдав кампанию с 29 голами в Лиге 1 и еще 7 точными ударами в Лиге чемпионов, однако очередной вылет ПСЖ на стадии 1/8 финала оставил от всего сезона стойкое ощущение разочарования. К своему прощальному году во французской столице, даже несмотря на солидные 27 голов всего за 2158 игровых минут, стало очевидно: и Мбаппе, и клубу пора двигаться дальше отдельно друг от друга.

После своего громкого трансфера в «Реал» Мбаппе продолжил исправно штамповать голы, однако его пассивность при обороне и периодические оступившихся мадридцев в погоне за трофеями со временем слегка подпортили его статус. Смазанным вышел и Евро-2024, где Килиан отыграл непривычно тихо. Впрочем, если на текущем чемпионате мира 2026 года ему удастся привести Францию к золоту, Мбаппе моментально вернет себе железные позиции на самой вершине мирового футбола.

Сезон-2023/24: Джуд Беллингем

Полузащитник, «Реал» Мадрид / Англия

Будущий партнер Мбаппе по «Реалу» ненадолго перехватил статус лучшего футболиста планеты. Редкий англичанин, который практически всю свою карьеру проводит за пределами родины (он уехал из «Бирмингема» еще до своего 18-летия), Беллингем своими подвигами за дортмундскую «Боруссию» заслужил громкий трансфер в Мадрид перед началом кампании-2023/24.

В свой первый же год на «Сантьяго Бернабеу» Беллингем полностью оправдал выданные ему колоссальные авансы. Дирижируя игрой в центре поля, Джуд умудрился записать на свой счет 19 голов и 6 передач в Ла Лиге, приведя свой новый клуб к очередному чемпионскому титулу.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Тогда еще 20-летний полузащитник мгновенно влюбил в себя мадридских мадридистас: в октябре он оформил дубль и принес команде гостевую победу над «Барселоной», а в ответном класико на «Бернабеу» вонзил победный мяч уже на 90-й минуте. В Лиге чемпионов Беллингем отличался в каждом из трех своих первых матчей на групповом этапе. И пусть к концу еврокубковой кампании на его счету было всего четыре точных удара, этот турнир также завершился для «Мадрида» завоеванием заветного ушастого трофея.

Кроме того, Беллингем едва не положил конец многолетним страданиям своей национальной команды на Евро-2024. Одаренный хавбек забил единственный и победный мяч в стартовой игре группового этапа против Сербии, а в 1/8 финала спас англичан от позорного вылета от Словакии, сравняв счет легендарным ударом через себя на 95-й минуте. Следом Джуд хладнокровно реализовал свой удар в победной серии пенальти против Швейцарии, однако в финале переиграть сборную Испании команда Гарета Саутгейта все же не сумела.

За последующие полтора года в составе «Реала» Беллингем уже не взлетал на такие космические высоты, из-за чего и уступил первую строчку в рейтинге. Зато другой футболист, окончательно зацементировавший свой суперстатус в том самом финале Евро-2024, сделал более чем достаточно, чтобы занять его место на вершине.

Сезоны-2024/25 — по настоящее время: Ламин Ямаль

Нападающий, «Барселона» / Испания

Хотя сама способность Ямаля ворваться в основу «Барселоны» в 16-летнем возрасте в сезоне-2023/24 уже кричала о его уникальном таланте, именно Евро-2024 стал турниром, на котором он в один миг превратился из невероятно многообещающего вундеркинда в суперзвезду здесь и сейчас. Помимо четырех голевых передач, его роскошный обводящий удар в полуфинале против Франции был признан лучшим голом чемпионата, и 17-летний парень абсолютно заслуженно получил награду лучшему молодому игроку турнира, отыграв в каждом матче золотой сборной Испании.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Этот прорывной международный триумф Ямаль использовал как трамплин, чтобы закрепиться в статусе одного из самых влиятельных футболистов мира. В следующем сезоне за «Барселону» он набрал 9 голов и 13 передач, идеально вписавшись в дико агрессивную схему Ханси Флика с высокой линией обороны и прессинга. Ламин практически не уходил с поля, пока тащил «Барсу» обратно на вершину Ла Лиги. Вдобавок он записал на свой счет 5 голов и 3 ассиста в Лиге чемпионов, где каталонцы дошли до полуфинала.

На данный момент я не вижу никого, кто мог бы всерьез потеснить Ямаля с его позиций. Сумев в основном избежать эпидемии травм, которая подкосила стольких молодых талантов «Барсы» в последние годы, Ямаль завершил внутренний чемпионат с роскошными показателями в 16 голов и 11 передач. Единственными игроками во всей европейской топ-5, набравшими больше результативных баллов в сезоне-2024/25, стали Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Майкл Олисе. В Лиге чемпионов «Барселона» до самого конца не добралась, но даже там Ямаль умудрился наколотить 6 голов и отдать 4 передачи всего за 871 минуту игрового времени.

Я оговорился, что Ямаль в основном избегал повреждений по ходу своей пока еще короткой карьеры. К сожалению, мышечная травма (проблемы с задней поверхностью бедра) смазала ему последние недели клубного сезона и заставила остаться на скамейке запасных к старту текущего чемпионата мира 2026 года. «Красной фурии» отчаянно не хватало своего главного креативщика: Ламин появился лишь на короткую замену в концовке, когда национальная команда сенсационно скатала нулевую ничью со сборной Кабо-Верде в Атланте.

Если все пойдет по плану и Ямаль восстановится, чтобы привести Испанию к очередному триумфу, он удержит чемпионский пояс еще как минимум на год. А если нет? Что ж, за его спиной уже выстроилась целая очередь из топ-игроков. Смогут ли вернуть себе корону Мбаппе или Беллингем? Или же сумасшедший сезон в исполнении условного Холанна вернет звание лучшего на планете классической «девятке»? Ближайшие недели чемпионата мира дадут ответы на все вопросы.