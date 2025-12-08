Эксперты ESPN проанализировали итоги жеребьевки ЧМ-2026 и взвесили шансы грандов КОНМЕБОЛ продолжить уникальную традицию.

Предыдущие чемпионаты мира, проходившие в Северной Америке, неизменно становились счастливыми для южноамериканских сборных.

Всякий раз, когда турнир проводился в регионе КОНКАКАФ, трофей уезжал на юг. Бразилия побеждала в Мексике в 1970-м и в США в 1994-м, а Аргентина праздновала триумф в Мексике в 1986-м.

В минувшую пятницу состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2026 года, который примут Канада, Мексика и США.

Неужели победителем турнира станет южноамериканская сборная?

Аргентина

Лионель Скалони вынес кубок на сцену перед началом жеребьевки, и у тренера аргентинцев есть полное право мечтать о том, чтобы сохранить трофей у себя еще на четыре года.

Это стало бы историческим достижением: еще ни одной команде не удавалось защитить титул чемпиона мира за пределами своего родного континента.

Однако с момента победы на ЧМ-2022 аргентинцы по-прежнему в порядке: в прошлом году они защитили титул на Кубке Америки и легко прошли квалификацию к ЧМ-2026.

Сборная Аргентины globallookpress.com

Хорошая новость: команда уже далеко не так зависима от Лионеля Месси. Скажу по секрету (только тсс!), но в финале Кубка Америки команда после его замены стала играть еще лучше.

Капитана не было на поле и в игре против Бразилии, в которой Аргентина разгромила принципиального соперника со счетом 4:1. Это был, пожалуй, лучший матч всей отборочной кампании.

Месси остается важной фигурой, но у сборной есть и другие козыри. Например, связка из «Атлетико»: талантливый плеймейкер Тьяго Альмада и нападающий Хулиан Альварес.

Плохая новость: как и ожидалось, заменить Анхеля Ди Марию практически невозможно. Его универсальность, мастерство в игре один в один и умение включаться в решающие моменты были по-настоящему уникальны.

Еще больше беспокоит то, что в команде нет новых защитников высокого уровня. В Катаре оборонительный блок Аргентины раз за разом трещал под давлением. На этот раз это может обернуться неприятными последствиями.

Аргентинцы не могут жаловаться на результаты жеребьевки. Им предстоит сыграть с Алжиром, Австрией и Иорданией. Но сразу после группового этапа «альбиселесте» может ждать «подводный камень».

Одна из интриг новой сетки турнира — потенциальная встреча Аргентины и Испании только в финале. Но этот расклад работает лишь в том случае, если обе команды займут первые места в своих группах. Если же, по иронии судьбы, одна из них финиширует второй, они столкнутся уже в первом раунде плей-офф. А такой поворот в планы организаторов явно не входит.

Бразилия

Казалось бы, полного цикла из 18 отборочных матчей плюс Кубка Америки должно быть более чем достаточно для подготовки к турниру. Но Бразилия бездарно потратила большую часть этого времени, погрязнув в хаосе.

Карло Анчелотти возглавил «селесао», когда времени на то, чтобы привести команду в оптимальную форму, осталось катастрофически мало.

Сборная Бразилии globallookpress.com

Впрочем, первые признаки обнадеживают. Прогресс, может, и не колоссальный, но Бразилия наконец-то похожа на команду. Однако пока неясно, способна ли эта она прервать 24-летнее ожидание и завоевать рекордный шестой кубок мира.

Анчелотти, как великий прагматик, делает ставку на главную силу Бразилии — россыпь атакующих талантов, особенно на флангах, которые станут кошмаром для любой обороны.

Итальянец полагается на мадридскую связку в лице Винисиуса Жуниора и Родриго, а также быстро (и успешно) интегрировал в состав Эстевана.

Но Анчелотти прекрасно осознает потенциальную проблему: отсутствие баланса. Первым делом он вернул в состав Каземиро — бесценного полузащитника для организации игры в центре поля. Правда, к моменту ЧМ хавбеку «Манчестер Юнайтед» стукнет уже 34 года.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Рискнет ли Бразилия играть против топ-соперников с четверкой атакующих футболистов, оставив в «машинном отделении» только Каземиро и Бруно Гимарайнса? И смогут ли они выдержать такой ритм в условиях экстремальной жары? Мартовские товарищеские матчи против Франции и Хорватии могут частично ответить на первый вопрос. Ответ на второй мы узнаем уже непосредственно во время турнира.

Стартовый матч против Марокко выглядит крайне интригующим. Именно марокканцам Бразилия проиграла в своем первом товарищеском матче после ЧМ в Катаре. Гаити и Шотландия на бумаге выглядят гораздо проще.

Если Бразилия займет первое место в группе, в четвертьфинале ее может ждать Мексика или Англия, а затем — полуфинал (просто представьте это!) против Аргентины.

Колумбия

Чемпионат мира в США пробуждает у колумбийцев тяжелые воспоминания. В 1994 году они прилетели в Штаты на крыльях эйфории, но с треском провалились, что в итоге привело к трагедии.

Спустя три десятилетия всё выглядит более прозаично: сенсационно пропустив ЧМ-2022 в Катаре, нынешнее поколение горит желанием доказать, что это было всего лишь досадное недоразумение.

Сборная Колумбии чересчур зависима от Луиса Диаса и Хамеса Родригеса (который почти всегда приберегает свой лучший футбол именно для сборной).

Луис Диас globallookpress.com

Зато аргентинский тренер Нестор Лоренцо нашел формулу, которая позволяет им творить чудеса: она включает трио дисциплинированных полузащитников, готовых «таскать рояль».

Колумбия выдала длинную беспроигрышную серию, затем пережила небольшой спад после поражения в финале Кубка Америки, но сейчас она снова в порядке, о чем свидетельствует серия из девяти матчей без поражений.

Жребий дает колумбийцам полное право ставить высокие цели: они оказались в группе с Португалией, Узбекистаном и, вероятно, ДР Конго или Ямайкой.

Вылет до четвертьфинала станет разочарованием, а на групповом этапе — настоящей катастрофой. Главный вопрос: хватит ли им глубины состава для решения серьезных задач?

Эквадор

Мощнейшая линия обороны Эквадора пропустила всего один гол в последних 11 турах квалификации ЧМ, а беспроигрышная серия команды насчитывает уже 15 матчей.

Но, как ни странно, аргентинский тренер Себастьян Беккасесе все равно находится под шквалом критики.

Причина? Слабая игра команды в атаке. К счастью для Беккасесе, в последнем товарищеском матче эквадорцы забили два мяча в ворота Новой Зеландии.

Эннер Валенсия globallookpress.com

Но до этого они выдали серию из четырех сухих ничьих подряд. При этом восемь из 18 отборочных матчей с участием Эквадора завершились со счетом 0:0.

Команда по-прежнему зависит от ветерана Эннера Валенсии, который забивал все голы Эквадора еще на ЧМ-2014. На фоне большого выбора в защите, сборной остро необходим новый забивной центральный нападающий.

Еще один повод для беспокойства — дисквалификация полузащитника Мойсеса Кайседо на стартовый матч против Кот-д’Ивуара, который может стать ключевым. Эквадор наверняка захочет обеспечить себе путевку в плей-офф еще до встречи с Германией в заключительном туре. Победа над Кюрасао подразумевается сама собой, а это значит, что встреча с действующим чемпионом Африки (Кот-д’Ивуаром) будет решающей.

Впрочем, есть и поводы для оптимизма. У Эквадора быстрая и физически мощная команда. Ни одна сборная в мире не будет в восторге от перспективы взламывать их оборону. Надежность, продемонстрированная в отборе, доказывает, что эквадорцы научились играть в больших матчах. Если Беккасесе удастся наладить игру в атаке, они вполне могут стать одной из главных команд-открытий турнира.

Парагвай

Для сборной США было бы грубейшей ошибкой придавать слишком большое значение своей недавней победе над Парагваем. Предыдущие тренеры «Гуарани» часто подчеркивали: парагвайцы редко показывают свой максимум в товарищеских матчах.

Историческая идентичность этой сборной строится не на вспышках индивидуального таланта, а на стойкости, командной игре и предельной концентрации.

Густаво Альфаро globallookpress.com

Первый соперник американцев на групповом этапе вряд ли получит много баллов за красоту игры, зато может отобрать очки за счет чистого упрямства и характера.

Кстати, США сыграли свою роль в становлении нынешнего Парагвая. В середине прошлого года парагвайцы покидали Кубок Америки в состоянии полного хаоса: они проиграли все матчи, а также плелись в хвосте отбора к ЧМ. Ситуация казалась безнадежной, пока на пост главного тренера не назначили Густаво Альфаро. После неожиданного успеха с Эквадором в прошлом цикле, работа аргентинца с Парагваем оказалась еще более впечатляющей.

Этот скромный, неулыбчивый человек в темно-синем костюме стал национальным героем: его команда, несмотря на минимальные изменения в составе, потерпела всего одно поражение в последних 12 отборочных матчах.

В чем секрет? В связи Альфаро с игроками, его тактической организации и умении выжать максимум из нападающего Хулио Энсисо, имеющего опыт выступлений в АПЛ.

Для Парагвая это первый чемпионат мира с 2010 года, когда они дошли до четвертьфинала и дали настоящий бой Испании. Вряд ли парагвайцы повторят этот результат, но в группе с США, Австралией и одним из победителей европейских стыков они точно будут конкурентоспособны.

Уругвай

Марсело Бьелса казался идеальным тренером для Уругвая. После неудачи в Катаре команде требовалась смена поколений, и у них был костяк игроков, идеально подходящих под динамичный стиль «Безумца».

Новый Уругвай начал очень бодро, но затем, во время прошлогоднего Кубка Америки, команда словно уперлась в стену.

Марсело Бьелса globallookpress.com

Шокирующая капитуляция в матче против США (1:5) в прошлом месяце не случилась на ровном месте. Внутри команды присутствует напряжение.

Луис Суарес, завершая карьеру в сборной, метал громы и молнии в адрес Бьелсы, критикуя его отстраненность и отсутствие диалога с игроками. Команда, созданная для атакующего футбола, просто перестала создавать моменты. Уругвай ни разу не забил в восьми из 12 последних отборочных матчей. А в игре против США рухнула и оборона.

Сможет ли Бьелса вернуть контроль над ситуацией? Жребий был к ним благосклонен. Матчи против Саудовской Аравии и Кабо-Верде дают Уругваю шанс набрать форму по ходу турнира и обеспечить себе место в плей-офф до встречи с Испанией.

Но даже на пике своей карьеры Бьелса вряд ли считался кубковым тренером. Вместо того, чтобы грамотно распределять силы команды на дистанции, он имеет склонность быстро «загонять» игроков.

Смогут ли он и Уругвай нащупать нужный баланс? Это, пожалуй, одна из самых интригующих загадок всего турнира.