ESPN проанализировал результаты жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ГРУППА A

Мексика, Южная Африка (ЮАР), Южная Корея, победитель плей-офф квалификации (Дания, Северная Македония, Чехия или Ирландия)

Главные выводы: существует традиция, согласно которой хозяева чемпионатов мира попадают в «легкие» группы . И хотя это случается не всегда (и, вероятно, является частью баек конспирологов), Мексика, пожалуй, благодарна за то, что ей преподнес Кеннеди-центр. Это действительно хорошие новости для команды Хавьера Агирре, особенно с учетом того, что вера в «трехцветных», несмотря на их 15-е место в мировом рейтинге, в последнее время поубавилась.

Товарищеские матчи всегда являются ненадежным индикатором, но тот факт, что мексиканцы после финала Золотого кубка до сих пор не одержали ни одной победы, выглядит, мягко говоря, так себе.

Южная Африка, занимающая в рейтинге 61-е место, выходит после квалификационной кампании, настолько безалаберной, что их даже лишили очков за использование игрока, не имевшего права выходить на поле.

Южная Корея (22-е место в рейтинге ФИФА) прошла азиатский отбор без поражений и, хотя сейчас в ней не так много талантливых игроков, как раньше, она все равно остается «крепким орешком» и, вероятно, поборется за второе место в группе.

Главная загадка, конечно, — кто станет четвертым участником группы A. Дания (21-е место в рейтинге ФИФА) на бумаге выглядит самой сильной и должна была квалифицироваться напрямую, но вместо этого в решающий момент проиграла Шотландии. Если датчане оступятся в плей-офф и их место займет кто-то другой, Мексика будет еще счастливее.

Лучший матч группы: Мексика — Южная Корея. Эта игра в Сапопане стоит особняком, особенно для мексиканцев, которые будут играть на родной земле. Если они выиграют матч открытия против Южной Африки, то то победа над корейцами выведет их в плей-офф. С другой стороны, если Мексика не выиграет первый матч, ситуация может стать очень неприятной, и в такой ситуации встреча с Южной Кореей будет ключевой. Также здесь есть потенциально красивый подтекст противостояния двух форвардов — Санти Хименес против Сон Хын Мина.

Х-фактор / Главный вопрос: Мексика (страна, а не команда). При всем уважении к их северным соседям, это настоящая футбольная держава, пропитанная футбольной культурой. Матчи здесь будут ощущаться совсем иначе, чем в двух других принимающих странах. Но при этом важно понимать, что давление на сборную Мексики будет колоссальным.

Прогноз

1. Мексика

2. Южная Корея

3. Победитель плей-офф квалификации

4. Южная Африка

Хозяева турнира раньше никогда не вылетали на групповом этапе, 2010 и 2022 годы изменили это правило.

ГРУППА B

Канада, Катар, Швейцария, победитель европейского плей-офф квалификации (Италия, Северная Ирландия, Уэльс или Босния и Герцеговина)

Главные выводы: Канада, похоже, будет всерьез претендовать на выход из группы. Главный тренер североамериканцев Джесси Марш не намерен принимать что-либо как должное, особенно учитывая, что их первым соперником может стать сборная Италии. Но группа B дает Канаде турнира реальную надежду на выход в плей-офф.

Это их третий чемпионат мира, и они проиграли абсолютно все матчи на двух предыдущих турнирах, в том числе в Катаре в 2022 году. Канадцам удалось избежать встреч с тяжеловесами из второй корзины и получить в соперники Швейцарию, которая занимает 17-е место в рейтинге ФИФА (на 10 строчек выше Канады).

Катар занимает 51-е место, но этот рейтинг ему обеспечило участие в домашнем ЧМ. На этот раз они квалифицировались напрямую, успешно пройдя азиатский отбор.

Пост главного тренера сборной Катара занимает Хулен Лопетеги, который ранее работал в мадридском «Реале», «Севилье» и клубах АПЛ. Впрочем, на международной арене он, пожалуй, больше всего известен тем, что был уволен из сборной Испании за пару дней до ЧМ-2018 на фоне новостей о договоренности возглавить мадридский «Реал» сразу после турнира в России.

Канадцы наверняка настраиваются на встречу с Италией, но им также могут достаться Северная Ирландия, Уэльс или Босния и Герцеговина.

Лучший матч группы: Швейцария — Канада. Самое сложное испытание может поджидать хозяев в заключительном туре группового этапа. Швейцария прошла квалификацию без поражений, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью в матчах против Косово, Словении и Швеции. Главный тренер швейцарцев Мурат Якин вывел команду на третий крупный турнир подряд. На Евро-2024 Швейцария дошла до четвертьфинала, где уступила Англии в серии пенальти. Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака остается талисманом команды, несмотря на то, что в сентябре ему исполнилось 33 года.

При этом Канада пропустила всего один гол в шести товарищеских матчах, и теперь Марш может использовать запланированный бонусный сбор в январе (рассчитанный на дополнительную работу с игроками из МЛС и Канадской Премьер-лиги), чтобы разработать стратегию против, пожалуй, самого сложного на данный момент соперника в группе.

Х-фактор / Главный вопрос: насколько эффективен будет Алфонсо Дейвис? Многое будет зависеть от того, сможет ли восстановиться после разрыва крестообразных связок и вернуться на свой прежний уровень. Дейвис — главная звезда сборной Канады, но в марте он перенес операцию после травмы, полученной в матче сборной против США. Это стало причиной напряженности между «Баварией» и Канадской футбольной ассоциацией: мюнхенский клуб обвинил федерацию в «халатности».

Поддержка трибун, безусловно, поможет, но Канаде нужно доказать, что она соответствует этому уровню. И присутствие полностью здорового Девиса, вернувшегося на свой оптимальный уровень, станет ключевым фактором. Именно он стал автором первого гола сборной Канады на чемпионатах мира, поразив ворота Хорватии на турнире в Катаре в 2022 году.

Прогноз

1. Швейцария

2. Канада

3. Победитель плей-офф квалификации

4. Катар

На самом деле здесь пока сложно делать прогнозы, но у Канады должно хватить сил для выхода из группы.

ГРУППА C

Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

Главные выводы: Бразилия должна занимать первое место в группе, но Марокко — невероятно опасный соперник из второй корзины, особенно после их подвигов на ЧМ-2022, когда они стали первой африканской страной, дошедшей до полуфинала.

Карло Анчелотти наверняка остался доволен группой, в которой также оказались Шотландия и Гаити.

Сборная Гаити сыграет на ЧМ второй раз в истории и впервые с 1974 года, а Шотландия — с 1998-го. Эти сборные встретятся между собой в первом туре. Соответственно, победитель этой пары может сделать гигантский шаг для выхода в плей-офф.

В целом, судьба первого места в этой группе почти наверняка решится в противостоянии Бразилии и Марокко. Марокканцы будут верить, что способны сотворить сенсацию, особенно учитывая колоссальное давление на бразильцев, которые после 2002 года пока ни разу не выигрывали ЧМ.

Лучший матч группы: Бразилия — Марокко. У этой вывески есть привкус блокбастера, потому что Бразилии придется с первых минут включаться на полную мощность, чтобы избежать неприятностей.

Ашраф Хакими, лидер сборной Марокко, имеет колоссальный опыт участия в топ-матчах. Кроме того, у марокканцев Яссин Буну — один из лучших вратарей мира.

Если Бразилия сможет рассчитывать на своих звезд, то, скорее всего, начнет турнир с победы. Но при этом очевидно, что команда Анчелотти предпочла бы сыграть в первом туре против Шотландии или Гаити, а не против такой опасной команды, как Марокко.

Х-фактор / Главный вопрос: сможет ли Шотландия выйти из группы? В предыдущих восьми случаях, когда им удалось попасть в финальную часть ЧМ, шотландцы терпели неудачу в попытке выйти в плей-офф.

Шотландия попала в действительно сложную группу. Учитывая, что третье место потенциально дает путевку в следующий раунд, команде Стива Кларка кровь из носу нужно побеждать Гаити, чтобы иметь хоть какие-то шансы на выход из группы.

Прогноз

1. Бразилия

2. Марокко

3. Шотландия

4. Гаити

Топ-2 выглядит довольно железобетонно, а Шотландия все же опередит Гаити в борьбе за третью строчку и, возможно, за место в плей-офф.

ГРУППА D

США, Парагвай, Австралия, победитель плей-офф квалификации (Турция, Румыния, Словакия или Косово)

Главные выводы: Если вы Маурисио Почеттино или играете за сборную США, то о лучшем жребии грех было и мечтать. Это не значит, что американцев ждет легкая прогулка, но если взглянуть на некоторые другие группы, становится ясно: все могло быть гораздо хуже.

Проще говоря, Штатам достались: шестая команда южноамериканского отбора (Парагвай); сборная Австралии, которая проигрывала Бахрейну (0:1) и катала ничью 0:0 с Индонезией в попытках попасть на ЧМ; и одна из четырех команд, которые не смогли пройти с первой попытки европейский отбор.

Вы бы согласились на такое, верно? Единственное, что, вероятно, — это то, последний участник группы станет известен только в марте. На это место претендуют Турция, Румыния, Словакия и Косово.

Если участники квалификации сыграют в соответствии со своим уровнем, можно ожидать, что последний слот займет Турция. И это определенно спутает все карты в группе: в составе турецкой сборной есть такие звезды, как Арда Гюлер («Реал» Мадрид) и Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Лучший матч группы: США — Парагвай. Безусловно, это матч открытия группы D, запланированный на 12 июня на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Калифорнии.

Первая игра хозяев — это всегда грандиозное, праздничное, но в то же время очень напряженное событие, и этот матч не станет исключением. Парагвай пропустил всего 10 голов в квалификации (наравне с Аргентиной) и с удовольствием возьмет на себя роль тех, кто может испортить праздник фавориту.

Кроме того, у этой игры есть шанс задать тон всей группе, так как в ней сталкиваются две сильнейшие (из подтвержденных на данный момент) команды. Возможно, расклад изменится, когда мы узнаем имя четвертого участника, но пока что это — главное событие.

Х-фактор / Главный вопрос: потенциальная битва плеймейкеров. Если Турция все-таки пробьется на ЧМ, то на первый план выйдет противостояние Гюлера и Кристиана Пулишича из «Милана». Оба креативных полузащитника на пике формы и будут чувствовать огромную ответственность за результат.

В конце концов, футбол был придуман, чтобы развлекать, и у группы D есть потенциал столкнуть лбами настоящих суперзвезд.

Прогноз

Если квалифицируется команда с высшим рейтингом (Турция):

1. Турция

2. США

3. Парагвай

4. Австралия

Если квалифицируется команда с низшим рейтингом (Косово):

1. США

2. Парагвай

3. Австралия

4. Косово

ГРУППА E

Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Главные выводы: в этой группе есть явный фаворит с громким именем, который должен выходить в плей-офф — это Германия. Но также здесь есть две команды, которые легко недооценить — это Эквадор и Кот-д'Ивуар. А еще здесь есть и очевидный аутсайдер в лице Кюрасао.

Эквадор превосходно провел квалификацию, финишировав выше Бразилии. Их ключевые игроки регулярно выступают за топовые европейские клубы: Мойсес Кайседо в «Челси», Пьеро Инкапье в «Арсенале» и Вильян Пачо в «Пари Сен-Жермен». Главная сила эквадорцев — железобетонная оборона.

Кот-д'Ивуар возвращается на чемпионат мира после 12-летнего отсутствия. И хотя этот состав по именам не может сравниться с «золотым поколением» 2000-х, его все равно нельзя недооценивать.

Что касается Кюрасао, от этой сборной вообще ничего не ждут. Но при этом важно уточнить: у них есть колоссальный опыт Дика Адвоката.

Не ждите, что Германии будет легко.

Лучший матч группы: Германия — Эквадор. Посмотрите на результаты Эквадора против главных сборных Южной Америки в отборе: поражение 0:1 от Аргентины в Буэнос-Айресе и 0:1 от Бразилии в Куритибе, за которыми последовали ничья 0:0 с Бразилией и победа 1:0 над Аргентиной в Гуаякиле в сентябре.

Будьте готовы к чему-то подобному и здесь: это могут быть разочаровывающие, изматывающие 90 минут для немцев против одной из самых организованных и жестких линий обороны.

Х-фактор / Главный вопрос: вернулась ли прежняя Германия? Их выступления на двух прошлых чемпионатах мира (после успеха в 2014 году) были шокирующе слабыми, но сейчас наступила новая эра. Нынешняя сборная Германии полна талантов. И если Джамал Мусиала сможет набрать форму во второй половине сезона после серьезной травмы, а Флориан Вирц наконец сможет найти себя в «Ливерпуле», у этой команды будут основания верить, что она способна пройти большой путь.

Прогноз

1. Германия

2. Эквадор

3. Кот-д'Ивуар

4. Кюрасао

Да, Германия будет фаворитом в борьбе за первое место, но южноамериканцев тоже не стоит недооценивать.

ГРУППА F

Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф квалификации (Украина, Швеция, Польша или Албания)

Главные выводы: конечно, на чемпионате мира может случиться всякое, но трудно представить, что кто-то, кроме Нидерландов, способен занять первое место в этой группе.

Команда Рональда Кумана дошла до четвертьфинала на ЧМ-2022, уступив только будущим чемпионам сборной Аргентине (и то лишь в серии пенальти).

Текущий состав нидерландской команды переполнен талантливыми игроками (многие из которых выступают в АПЛ) и прошел квалификацию без поражений, выиграв шесть матчей из восьми.

При этом Япония — весьма опасный андердог, уже побеждавший Испанию на групповом этапе в чемпионата мира в Катаре. В марте они стали первой страной (не считая хозяев), квалифицировавшейся на ЧМ-2026. У японцев есть несколько одаренных игроков, включая Такэфусу Кубо из «Реал Сосьедад» и Каору Митому из «Брайтона».

Сложно представить, что Тунис выйдет в плей-офф, однако в 2022 году они сотворили громкую сенсацию, обыграв финалистов турнира французов в заключительном матче группового этапа.

Для Туниса это будет уже седьмое участие в финальной стадии ЧМ. Правда, ранее они ни разу не выходили из группы.

Остальные четыре команды, продолжающие борьбу за путевку на ЧМ, обладают определенным классом, при этом наивысший рейтинг среди них имеет Украина.

Лучший матч группы: Нидерланды — Япония. Вероятно, это самое интересное противостояние, так как обе команды наверняка рассчитывают занять первое место в группе. Нидерландцы и японцы входят в топ-20 рейтинга ФИФА, а многие их игроки выступают в ведущих европейских лигах. Игра может получиться конкурентной, но кадровое превосходство Нидерландов должно обеспечить им победу.

Х-фактор / Главный вопрос: один из потенциальных сюжетов, за которым стоит следить — дуэль нидерландца Вирджила ван Дейка и шведа Александера Исака, которые на клубном уровне играют за «Ливерпуль».

Конечно, это зависит от того, сможет ли Швеция попасть на турнир. Скандинавская сборная стала, пожалуй, главным разочарованием европейского отбора. Однако теперь у них есть Грэм Поттер, бывший тренер «Челси».

Безусловно, было бы интересно посмотреть, как ван Дейк обороняется против здорового и заряженного Исака, который не раз обыгрывал его до того, как перебрался на «Энфилд» этим летом.

Прогноз

1. Нидерланды

2. Япония

3. Победитель плей-офф квалификации

4. Тунис

Нидерланды могут стать теневым фаворитом турнира и должны спокойно выигрывать группу, но Япония, скорее всего, доставит проблемы команде Кумана.

ГРУППА G

Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

Главные выводы: здесь сложно делать какие-либо прогнозы. На бумаге Бельгия и Египет — лучшие команды в группе и должны выходить в плей-офф. При этом обе сборные в прошлом показывали, что могут развалиться самый неподходящий момент, и именно это оставляет открытой дверь для Ирана и Новой Зеландии. В конце концов, в 2022 году Бельгия попала в группу с Марокко, Хорватией и Канадой, но финишировала всего лишь третьей.

Новая Зеландия будет одной из команд с самым низким рейтингом на ЧМ-2026, но они все равно способны преподнести сюрприз. В 2010 году новозеландцы сыграли вничью с действующими чемпионами мира итальянцами, и тогда им просто не повезло не выйти из группы.

Иран тоже не стоит недооценивать. Они занимают 20-е место в рейтинге ФИФА и были близки к выходу из группы на ЧМ-2022, несмотря на то, что играли с Англией, США и Уэльсом. С иранцами никому не будет легко, в этом нет ни малейших сомнений.

Группа G — это тот случай, когда фавориты уверены, что выйдут в плей-офф, но в итоге всё может получиться наоборот. Здесь будет весело.

Лучший матч группы: Бельгия — Египет. Определенно стоит понаблюдать за противостоянием Кевина Де Брейне и Мохаммеда Салаха — двух игроков, определявших эпоху Премьер-лиги, пока «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и «Ливерпуль» Юргена Клоппа год за годом бились за титул. Де Брейне уже 34 года (и он восстанавливается после серьезной травмы задней поверхности бедра), а Салаху (переживающему трудные времена в «Ливерпуле») — 33, и это может быть последний раз, когда мы увидим их на одном поле на большой сцене.

В конце концов, не только Криштиану Роналду и Лионель Месси устроят себе прощальные гастроли на уровне сборных следующим летом.

Х-фактор / Главный вопрос: станет ли Доку главным открытием? Все знают о его таланте, но этот турнир может стать для бельгийца настоящим прорывом. Последние два года он то попадал в состав «Манчестер Сити», то выпадал из него, но в текущем сезоне он — основной игрок у Гвардиолы и был великолепен в матче против «Ливерпуля» (3:0) в прошлом месяце. Пеп считает, что он один из лучших вингеров в мире по игре один в один и что он способен оказать огромное влияние на игру Бельгии на ЧМ. Доку может стать их самым опасным оружием, пока «золотое поколение» Де Брейне, Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа предпринимает еще одну попытку выиграть крупный турнир.

Прогноз

1. Египет

2. Бельгия

3. Иран

4. Новая Зеландия

В этой группе будет много напряженных матчей, но дальше пройдут Египет и Бельгия.

ГРУППА H

Испания, Уругвай, Кабо-Верде, Саудовская Аравия

Главные выводы: начало жеребьевки заставило Испанию немного понервничать. Получить в соперники Марсело Бьелсу и Уругвай — это, безусловно, не самый приятный сценарий. И хотя в тот момент казалось, что это будет «группа смерти», в итоге все сложилось иначе: две другие сборные оказались гораздо менее опасными.

Всё внимание будет приковано к Испании и Уругваю, которые будут бороться за первое место. Обе команды выйдут из группы, но в каком порядке? Бьелса проделал хорошую работу в сборной Уругвая, особенно на первых порах. Последние несколько месяцев были не такими простыми, в том числе после унизительного поражения от США этой осенью.

В сборной Уругвая, которая почти безболезненно преодолела смену поколений и больше не зависит от Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, немало сильных игроков. Достаточно вспомнить Федерико Вальверде из мадридского «Реала».

Для Испании все должно быть довольно просто. Несмотря на поражение в финале Лиги наций от Португалии, они выглядели потрясающе с тех пор, как Луис де ла Фуэнте возглавил команду. Ламин Ямаль убежден, что приведет свою сборную к победе на ЧМ, и он наверняка доволен таким жребием.

Кабо-Верде — очень интересная команда. Это будет их первый чемпионат мира, они блестяще провели квалификацию, и у них есть несколько очень хороших игроков, включая защитника Логана Кошту.

Для Саудовской Аравии это большой вызов под руководством французского тренера Эрве Ренара, который уже руководил ими в Катаре в 2022 году и вернулся, чтобы на этот раз попытаться вывести команду в плей-офф.

Лучший матч группы: Испания — Уругвай. С точки зрения таланта испанцы, очевидно, впереди, но южноамериканцы превратят игру в настоящую битву с высокой интенсивностью, что может сбить настройки «испанской машины».

Вероятно, это единственный способ реально остановить Ямаля и компанию, хотя сказать проще, чем сделать. Испания месяцами доказывала, что независимо от соперника способна контролировать ситуацию на поле. Но при этом испанцы в каком-то смысле зависимы от Педри, Ямаля и Микеля Оярсабаля. Их отсутствие может стать серьезной проблемой.

Сейчас самое большое беспокойство вызывает физическое состояние Родри. В этом сезоне он сыграл всего шесть матчей в Премьер-лиге. Мартин Субименди, который теперь выступает за «Арсенал», может стать отличной заменой, но без Родри это все равно не то.

Х-фактор / Главный вопрос: сможет ли Ямаль покорить чемпионат мира? Конечно, главный заголовок по итогам жеребьевки касается Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, и, без сомнения, они будут двумя главными звездами турнира. Но этот чемпионат вполне может стать звездным часом и для Ямаля. Как раз во время турнира ему исполнится 19 лет, и если он будет полностью здоров после отличного сезона, то может стать совершенно неудержимым. Он обладает и талантом, и уверенностью.

Вполне вероятно, что это будет чемпионат мира имени Ямаля. В таком случае несложно догадаться, кто получит «Золотой мяч».

Прогноз

1. Испания

2. Уругвай

3. Кабо-Верде

4. Саудовская Аравия

Здесь чересчур всё очевидно.

ГРУППА I

Франция, Сенегал, Норвегия, победитель плей-офф квалификации (Ирак, Суринам или Боливия)

Главные выводы: те, кто достаточно стар, чтобы помнить чемпионат мира 2002 года, сразу обратят внимание на стартовый матч Франции следующим летом.

Двукратные чемпионы (и финалисты ЧМ-2022) начнут свою кампанию матчем против Сенегала. Это ремейк их первой игры более чем 20-летней давности, когда они сенсационно уступили африканской команде со счетом 0:1. Сенегал тогда дошел до четвертьфинала и, наряду с Марокко, является, пожалуй, лучшей африканской командой перед этим турниром.

Все взгляды будут прикованы к матчу между Францией и Норвегией — поединку, который столкнет лбами Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, двух самых опасных форвардов мира. Холанн забил 16 мячей в квалификации УЕФА (это повторение рекорда), чтобы вывести талантливое поколение норвежцев на их первый ЧМ с 1998 года. Для контекста: Мемфис Депай стал вторым бомбардиром европейского отбора всего с восемью голами.

Обладатель последней путевки еще не определен, но будь то Ирак, Суринам или Боливия — у любой из этих сборных минимальные шансы на выход в 1/8 финала.

Лучший матч группы: Сенегал — Норвегия. Битва Мбаппе против Холанна, безусловно, станет самой яркой вывеской, но, учитывая подбор игроков, который есть в распоряжении Дидье Дешама, французы должны спокойно выходить из группы. Сенегал и Норвегию будут бороться за второе место (при этом квалифицироваться, могут обе сборные учитывая новый формат 1/16 финала, куда попадают восемь лучших команд, занявших третьи места).

Сборная Сенегала любит прессинговать, поэтому будет любопытно понаблюдать, как они справятся с мощной атакой Норвегии в лице Холанна, Александра Сёрлота и Мартина Эдегора.

Х-фактор / Главный вопрос: сможет ли Норвегия сохранить свою нынешнюю форму к финальной части ЧМ? Команда Столе Сольбаккена лихо пронеслась через квалификацию, выиграв все восемь матчей, включая обе встречи с Италией. В этих играх они наколотили невероятные 37 голов, при этом пропустив всего пять мячей.

Следующим летом Норвегия может стать реальной угрозой для любой сборной.

Прогноз

1. Франция

2. Сенегал

3. Норвегия

4. Победитель плей-офф квалификации

Франция — первая, а Сенегал и Норвегия устроят рубку за второе место.

ГРУППА J

Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

Главные выводы: действующие чемпионы мира столкнутся с целым рядом вызовов, хотя они наверняка рассчитывают выйти из группы с первого места.

В атаке сборной Алжира по-прежнему играют знакомые лица — Рияд Марез и Ислам Слимани, однако лучшим бомбардиром команды в квалификации (где они выиграли восемь из 10 матчей) стал Мохамед Амура. У них предостаточно креативных игроков, а среди кандидатов на позицию вратаря числится Люка Зидан. Правда, фигура главного тренера Владимира Петковича по-прежнему вызывает вопросы.

Сборную Австрии возглавляет Ральф Рангник. У этой команды, без сомнения, есть серьезный козырь — безжалостный прессинг.

Кроме того, в эту группу попала Иордания — одна из четырех сборных-дебютантов ЧМ, которая будет сидеть в глубокой обороне и с радостью отдаст мяч сопернику.

В общем, Аргентина должна брать свое. Они едут на чемпионат мира как одна из самых возрастных команд, и мы все ждем ответа: сыграет ли на турнире Лионель Месси.

Одно из преимуществ попадания в группу J заключается в том, что команда, занявшая первое место, не встретится с другим победителем группы вплоть до стадии 1/4 финала.

Лучший матч группы: Аргентина — Австрия. Квалификация для Австрии была непростой: они едва не оступились в самом конце, проиграв Румынии, а затем играли своеобразный «финал» за первое место в группе против Боснии и Герцеговины. Австрийцы в итоге справились с этой задачей, но это их первый чемпионат мира с 1998 года. Почерк Рангника виден в этой команде повсюду, и она будет неистово прессинговать. Аргентину будут торопить, заставлять ошибаться и суетиться, но действующий чемпион мира, скорее всего, сможет найти достойный ответ.

С точки зрения исторического момента, матч Аргентины против абсолютного дебютанта Иордании запомнится надолго, но с точки зрения качества игры именно встреча Аргентина — Австрия станет настоящим тестом для команды Лионеля Скалони.

Х-фактор / Главный вопрос: это последний чемпионат мира для Месси? Если он попадет в заявку, это будет его «последний танец». До момента объявления составов главная интрига вокруг этой группы заключается в том, поедет ли Месси на турнир в Северной Америке. Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался дипломатичным в этом вопросе: «Он сам решит, а мы поддержим любое его решение».

Так что либо это будет история о том, как Месси идет за вторым кубком мира, либо мы увидим начало новой эпохи в сборной Аргентины. В любом случае, фигура Лео будет доминировать во всех дискуссиях.

Прогноз

1. Аргентина

2. Австрия

3. Алжир

4. Иордания

Аргентина выйдет из группы, но путь, скорее всего, будет непростым.

ГРУППА K

Португалия, Узбекистан, Колумбия, победитель плей-офф квалификации (ДР Конго, Ямайка или Новая Каледония)

Главные выводы: Португалия, должно быть, немного понервничала, наблюдая, как из второй корзины достают Колумбию, потому что в тот момент группа K рисковала превратиться в самую сложную на турнире. Но увидев Узбекистан из третьей корзины и участника стыковых матчей квалификации из четвертой, они наверняка выдохнули с облегчением.

Сборная Узбекистана, которую возглавляет легендарный итальянец Фабио Каннаваро, будет явным аутсайдером в матчах против Португалии и Колумбии.

Что касается четвертого участника группы, который определится только в марте. то играть против ДР Конго — это совсем не то же самое, что против Новой Каледонии.

Впрочем, никаких оправданий для Португалии или Колумбии быть не может. В составе обеих сборных есть игроки мирового класса, и они должны без проблем выходить в плей-офф.

Что бы ни случилось, к группе K будет приковано огромное внимание из-за Криштиану Роналду. Он способен в одиночку заполнять стадионы, независимо от того, против кого играет.

Лучший матч группы: Португалия — Колумбия. Если все пойдет так, как должно, этот матч станет ключевым в борьбе за первое место. Ни одна из этих сборных, возможно, не входит в категорию главных претендентов на победу в турнире, но обе верят, что могут пройти пару раундов плей-офф, а там уже может случиться все что угодно.

Это также станет ранней проверкой погодных условий, поскольку есть мнение, что следующим летом климат будет больше подходить южноамериканским командам, нежели европейцам.

Х-фактор / Главный вопрос: последний чемпионат мира Роналду... верно? Это, безусловно, будет его последний чемпионат мира и финальный шанс добавить единственный недостающий трофей в поистине выдающееся резюме. В 40 лет он все еще забивает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, продолжая приближаться к отметке в 1000 голов за карьеру, и остается безальтернативным центральным нападающим для главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса.

Роналду неудачно провел два предыдущих крупных турнира, но ФИФА максимально постаралась, чтобы с третьей попытки у него всё получилось: срок дисквалификации Криштиану за красную карточку в отборе против Ирландии был сокращен, чтобы гарантировать его участие в первой игре Португалии на ЧМ-2026.

Прогноз

1. Португалия

2. Колумбия

3. Победитель плей-офф квалификации

4. Узбекистан

Португалия и Колумбия должны выходить в плей-офф. Любой другой исход станет огромным сюрпризом.

ГРУППА L

Англия, Хорватия, Гана, Панама

Главные выводы: эта жеребьевка заставила Англию вспомнить чемпионат мира 2018 года. Тогда они отгрузили шесть мячей Панаме и в итоге добрались до полуфинала, где проиграли Хорватии, упустив шанс выйти в финал ЧМ впервые с 1966 года.

Следующим летом англичане снова сыграют с этими командами. На бумаге Англия сильнее, чем тогда, на ЧМ в России, когда ожидания были не столь высоки. Теперь же она — явный фаворит в борьбе за первое место в группе. Хорватия с 40-летним Лукой Модричем уже не так опасна.

Роль Ганы в этой группе будет не менее интересной. Команда Отто Аддо занимает 72-е место в рейтинге ФИФА, но на это лучше не обращать внимание. Гана сыграет на втором чемпионате мира подряд и способна доставить проблемы не только Хорватии, но и Англии.

Панама под руководством Томаса Кристиансена старается владеть мячом, но сохранить этот стиль против более сильных соперников будет непросто.

Лучший матч группы: Англия — Хорватия. В первом матче команды на чемпионате мира всегда есть что-то особенное, что делает встречу Англии с Хорватией главной вывеской группы L. Англичане постараются взять реванш за поражение в 2018-м. С тех пор уже было три встречи, включая Евро-2020 на «Уэмбли», но ничто не сравнится с матчем в рамках чемпионата мира.

Это будет первый матч Томаса Тухеля во главе сборной на крупном турнире после того, как он сменил Гарета Саутгейта в прошлом году. Это усилит внимание к Англии: от них будут ждать мощного заявления в стартовом матче против столь неприятного соперника.

Х-фактор / Главный вопрос: не спешите списывать Хорватию со счетов. Эта сборная всегда здорово играет именно на чемпионате мира. Хорваты финишировали в тройке лучших на каждом из двух последних турниров. Они были вторыми в 2018-м, проиграв Франции в финале, и стали третьими в 2022-м в Катаре. Лидерам хорватской сборной уже далеко за 30, но при этом в ее составе по-прежнему хватает и талантливых игроков. Например, в обороне — Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити» и Йосип Станишич из «Баварии».

Прогноз

1. Англия

2. Хорватия

3. Гана

4. Панама