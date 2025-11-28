ESPN рассказывает, почему шансы Неймара вернуться в сборную Бразилии стремительно тают на фоне стремительного прогресса Эстевана.

Перемотаем пленку назад, в конец января. Эстеван, имея за плечами всего четыре выхода на замену, был всего лишь одним из многих кандидатов на попадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026. Неймар же, напротив, казался ключевым игроком «селесао». Возвращение в «Сантос», в родной клуб, туда, где всё началось, должно был дать ему площадку для последней попытки завершить свою историю в национальной команде победой на чемпионате мира.

Ну а теперь вернемся в наши дни. Всё выглядит совсем иначе. Эстеван с каждым матчем играет всё лучше и лучше и уже успел дебютировать в составе сборной Бразилии. С сентября по ноябрь он забил пять мячей, максимально убедительно заявив о своих претензиях стать ключевой фигурой Бразилии на чемпионате мира.

А его фантастический гол — слабой ногой — в матче против «Барселоны» (3:0) в Лиге чемпионов лишь подтверждает: лондонский клуб, похоже, подписал самого талантливого бразильца со времен…Неймара.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Тем временем Неймар переживает еще один непростой год. И недавняя новость о травме колена, из-за которой ему, возможно, придется пропустить заключительные три матча сезона, стала финальным ударом. Это ужасная новость для «Сантоса», который находится в зоне вылета бразильской Серии А.

Ожидания, вероятно, изначально были завышены сразу по двум причинам.

Во-первых, из-за невероятной, почти чудесной истории «Сантоса»>. В конце 1950-х и начале 1960-х Пеле и его великолепная команда создали, возможно, лучшую клубную команду в мире и точно самую зрелищную.

Отличная работа академии вернула клубу славу в XXI веке, и казалось, что молния ударила дважды, когда юный Неймар привел «Сантос» к победе в Кубке Либертадорес в 2011 году.

Но эта же история стала для «Сантоса» своего рода бременем. Город с населением меньше полумиллиона — крошечный по меркам грандов бразильского футбола. По мере роста финансового разрыва клубу всё труднее конкурировать с топами. В 2023-м, в первый сезон после смерти Пеле, «Сантос» впервые в истории вылетел во второй дивизион. Они сразу же вернулись, и появление Неймара должно было придать новый импульс. Некоторые даже видели в них претендента на титул. Однако это были чрезмерные ожидания.

Неймар globallookpress.com

В том числе из-за того, что сам Неймар всё еще пытался оправиться от серьезной травмы колена, полученной в октябре 2023 года в игре за сборную. Он смог вернуться в Бразилию лишь потому, что Жорже Жезус, тренер саудовского «Аль-Хиляля», отказался заявлять его на сезон. По словам тренера, игрок был в ужасном физическом состоянии.

В начале 2025 года Неймар был футболистом-загадкой. И если это было правдой в январе, то остается правдой и в конце ноября. Судить его строго всё еще несправедливо: он так и не смог провести достаточное количество матчей, чтобы набрать оптимальную игровую форму.

После столь длительного простоя мышечные проблемы были почти неизбежны. В апреле, сыграв пару матчей в чемпионате Бразилии, он снова выбыл.

Перед паузой на Клубный чемпионат мира Неймар успел провести еще два матча, а затем, после возобновления сезона в июле, в течение двух месяцев принял участие в девяти играх.

Потом, до возвращения в начале ноября, последовали еще шесть недель вне игры. Но теперь, что особенно тревожно с учетом предыдущей травмы, он вновь получил повреждение колена, из-за которого, возможно, будет вынужден досрочно завершить сезон.

Но когда же он действительно играл? В тех 17 турах (из 35 на данный момент), в которых Неймар выходил на поле, как он выглядел?

Неймар globallookpress.com

Он явно не утратил способность видеть поле и отдавать передачи, разрезающие оборону, его мастерство при стандартных положениях тоже осталось при нём.

Но главной особенностью Неймара на пике был его феноменальный дриблинг: умение менять направление на скорости и мгновенно находить нестандартные решения.

Этого больше нет, ему всё труднее убегать от соперника. А без этого тренерам «Сантоса» непросто понять, как его эффективно использовать на поле. Самой болезненной ситуацией стало поражение со счетом 0:6 от «Васко да Гамы» в августе. Этот урок, стоивший тренеру Клеберу Хавьеру работы, был максимально ясен: выпускать одновременно Неймара, центрфорварда и двух вингеров невозможно. При полном дисбалансе между атакой и обороной «Васко» разобрал «Сантос» на части.

Новое решение нашел сменивший его Хуан-Пабло Войвода: использовать Неймара как свободного центрфорварда, остающегося высоко, чтобы избегать оборонительных действий, но при этом способного опускаться ниже для участия в организации игры.

Иногда это работало. Например, в его последнем матче, против «Мирасола», Неймар стал автором важного гола. Но для лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии три гола в чемпионате — результат максимально печальный.

Возвращение Неймара обернулось разочарованием, которое почти невозможно скрыть.

Можно было надеяться, что время вне футбола заставит его подумать над изменениями, которые помогут реализовать огромный потенциал. Но вместо этого кажется, что он просто воюет со всеми. С судьей (что неудивительно), с соперниками и порой даже со своими партнерами по команде.

Неймар и Эстеван Виллиан globallookpress.com

В матче против «Фламенго» он расхаживал по полю «Мараканы», обвиняя всех подряд в том, что соперник ведет 3:0. Потом он устроил мини-истерику после замены, и ирония судьбы заключалась в том, что без него «Сантос» забил дважды.

Это было ужасно разочаровывающе для игрока, который, вопреки общественным стереотипам, почти всегда пользовался популярностью в раздевалке. Но теперь, если он действительно пропустит последние три матча сезона, ему придется рассчитывать на помощь от тех самых партнеров.

Что будет, если «Сантос» вылетит? Не факт, что клуб вообще сможет позволить себе удержать Неймара — недовольство его зарплатой и отдачей на поле звучит всё громче.

Прогнозы и ставки на футбол

При этом совершенно очевидно, что он не сможет вернуться в состав сборной Бразилии, выступая во втором дивизионе. В таком случае ему, вероятно, придется срочно искать новый клуб.

В карьере Неймара всегда было немало резких поворотов, которые он когда-то так легко делал с помощью своего фирменного дриблинга. И сейчас ему нужен еще один такой поворот, иначе ЧМ-2026 он проведет на обочине, наблюдая за игрой Эстевана — нового короля финтов и рывков.