ESPN объясняет, почему Карло Анчелотти пытается удержать Винисиуса от ловушки индивидуальной славы и направить его энергию на командный результат.

Не загорелись ли тревожные огни для Винисиуса Жуниора?

После его недавних вспышек раздражения в «Реале» все чаще звучит мнение, высказанное известным бразильским журналистом Марсело Баррету: не оказался ли форвард в ловушке «неймаризации»?

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сохраняет спокойствие.

«Его личная жизнь — это его личное дело, — сказал бывший наставник мадридского клуба, объявляя состав команды на предстоящие товарищеские матчи с Сенегалом и Тунисом. — Я не его отец, не его брат. Я просто хочу быть его тренером».

Сам факт, что Анчелотти теперь руководит национальной сборной, нравится не всем. На прошлой неделе CBF — футбольная федерация Бразилии — организовала встречу для местных специалистов, на которую пришел и Анчелотти. Его присутствие, однако, лишь подчеркнуло недовольство части старой гвардии.

Бывший вратарь и тренер сборной Эмерсон Леао высказался предельно прямо: «Я всегда говорил, что мне не нравятся иностранные тренеры в моей стране. И свое мнение я не изменил».

Анчелотти, впрочем, не поддался на провокации. Более того, публичные нападки только укрепили его популярность в Бразилии — во многом благодаря тому, что он старается говорить по-португальски и с уважением относится к местному клубному футболу.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Анчелотти прекрасно понимает: работа со сборной Бразилии — это бизнес, где результат решает все. Успех — это победа на чемпионате мира следующего года, а все остальное будет воспринято как провал. Именно поэтому столь важно сохранить доверительные отношения с Винисиусом.

Комментируя недавний инцидент в «Реале», Анчелотти признался, что уже обсудил ситуацию с игроком.

«Винисиус рассказал мне, как все было, признал, что совершил ошибку, и, кажется, извинился, — сказал тренер. — Думаю, вопрос исчерпан».

На первый взгляд, этот эпизод из мадридской жизни не имеет прямого отношения к сборной Бразилии. Но, по сути, в его основе лежит фигура Килиана Мбаппе.

После ухода Карима Бензема Анчелотти сосредоточился на том, чтобы развить у Винисиуса умение атаковать свободные зоны в штрафной. Сам игрок называл тот период лучшим сезоном в карьере — именно тогда он значительно прибавил и помог «Реалу» во второй раз выиграть Лигу чемпионов.

А потом пришел Мбаппе. И даже для Анчелотти, при всем его опыте, стало непросто сохранить баланс. Француз предпочитает действовать с левого фланга — там же, где комфортно Винисиусу.

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Совместить двух звезд оказалось задачей не из легких. А когда при новом режиме Хаби Алонсо Мбаппе получил статус игрока номер один, стало ясно: почва для недовольства Винисиуса подготовлена.

Мбаппе, разумеется, за сборную Бразилии не сыграет — и значит, такого конфликта эго, как в мадридской раздевалке, здесь не будет. Однако опытный Анчелотти уже тогда почувствовал возможную проблему.

Перед октябрьскими матчами под эгидой ФИФА он сделал показательное заявление: «Мы все должны думать о единственной цели — победе на чемпионате мира. А не о том, чтобы кого-то признали лучшим игроком планеты».

Сомнений почти нет: слова были адресованы Винисиусу. Вингер болезненно воспринял то, что в голосовании за «Золотой мяч» прошлого года уступил Родри, — и последствия этого удара по самолюбию ощутила вся сборная, которой тогда руководил Доривал Жуниор.

Команда потеряла очки в выездном матче с Венесуэлой. Бразильцы получили право на пенальти, и логичным исполнителем был Рафинья, дважды реализовавший 11-метровые в предыдущей игре. Но Доривал решил поддержать кампанию в защиту Винисиуса — мол, тот недооценен и обделен признанием. Гол помог бы укрепить этот нарратив. Винисиус подошел к точке — и промахнулся. Матч завершился ничьей 1:1.

Анчелотти не собирается наступать на те же грабли. Он хочет видеть команду, нацеленную на коллективный успех, а не на индивидуальные достижения. Это накладывает определенное бремя жертвенности на его атакующих игроков. Итальянец выстраивает игру так, чтобы раскрыть сильные стороны Винисиуса.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

До прихода Анчелотти Винисиус почти всегда действовал строго на левом фланге — слишком предсказуемо. Получая мяч, он натыкался на уже готовую к его финтам оборону.

Как и в их звездный сезон в «Реале», Анчелотти хочет, чтобы Винисиус свободнее перемещался в атаке, находил пространства ближе к воротам соперника. Иногда это приводит к схеме с четырьмя нападающими, где Габриэл Мартинелли или Родриго располагаются шире, слева от Винисиуса.

Очевидный риск — ослабление центра поля. Если в опорной зоне остаются только Бруно Гимарайнс и ветеран Каземиро, команде может не хватить плотности в середине. Это прямая угроза повторения ошибок последнего матча при Доривале Жуниоре — разгромного поражения 1:4 от Аргентины, когда наличие четырех форвардов разрушило баланс.

Чтобы схема работала, атакующая группа должна быть готова отрабатывать назад, помогать полузащите. А это не всегда сильная сторона Винисиуса. На прошлом чемпионате мира его заменили уже в четвертьфинале с Хорватией — именно из-за слабой игры без мяча и недостаточного прессинга против команды, умеющей контролировать владение.

Но легкий «укол» Анчелотти подействовал. Сразу после того, как тренер дал понять, что не потерпит охоты за личной славой, Винисиус и компания выдали блестящий матч, прервав долгую беспроигрышную серию Южной Кореи разгромом 5:0.

«Это была командная игра во всех смыслах, — отметил Анчелотти после финального свистка. — Мы действовали хорошо и с мячом, и без него, а самоотдача была на отличном уровне».

Винисиус отлично проявил себя, наслаждался атакой и поставил эффектную точку, забив последний гол в разгроме.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Тем не менее вопросы остались. Всего несколько дней спустя Бразилия, ведя в счете два мяча, умудрилась уступить Японии — 2:3. Да, Анчелотти выставил резервную оборону, но теоретически команда должна была выглядеть надежнее: Матеус Кунья остался на скамейке, а Лукас Пакета вышел третьим в центре полузащиты.

Сможет ли Бразилия действительно продолжать играть в четыре нападающих в условиях экстремальной жары грядущего чемпионата мира? Вопрос закономерный.

В прошлом розыгрыше Кубка Америки четко прослеживалась тенденция к использованию трех центральных полузащитников. Не слишком ли много требований предъявляется к Каземиро?

Именно его возвращение стало первым шагом Анчелотти на посту тренера сборной. Это придало команде структуру и позволило Гимарайнсу приблизиться к своей лучшей форме.

Каземиро globallookpress.com

Но Каземиро в феврале исполнится 34 года, и он по-прежнему склонен к жесткой игре и карточкам. Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2018 против Бельгии он отсутствовал из-за дисквалификации, а в следующем году его ноги будут на восемь лет старше.

По итогам октябрьских матчей сборная так и не обрела полноценную замену Каземиро. Теперь решение найдено — вызван Фабиньо, бывший полузащитник «Ливерпуля», который уже два с половиной года выступает в Саудовской Аравии.

Что это — вдохновленное решение или шаг отчаяния? Ответ, вероятно, появится уже в ближайшие дни: если Фабиньо не выйдет на поле в субботу против Сенегала, то почти наверняка сыграет во вторник с Тунисом.

Анчелотти, Винисиус, Каземиро, Эдер Милитао, Родриго — все это похоже на мадридское «воссоединение» в раздевалке сборной Бразилии. Вопрос только в том, удастся ли этой команде заиграть так же мощно, как в те времена, когда Дон Карло жевал жвачку у кромки поля на «Сантьяго Бернабеу».