«Реал» едет в гости к «Эспаньолу» в ситуации, где даже победа уже не гарантирует интригу в чемпионской гонке. Мадридцы отстают от «Барселоны» на 11 очков, а любая потеря очков в матче с «Эспаньолом» может официально оформить титул каталонцев. Хозяева, в свлю очередь, всё ещё рядом с еврокубковой зоной, но в 2026 году никак не могут выиграть.

01' Сразу же штрафной заработал «Реал», Трент будет подавать.

01' «Реал» начал с центра, причём сразу пасом на Лунина, который запустил мяч вперёд.

До матча

22:00 В Каталонии вечером слегка прохладно (около 13 градусов), ещё и есть вероятность дождя по ходу матча. Не самая удобная погода для футбола, а «Реалу» нужно побеждать, чтобы не дать «Барселоне» стать чемпионом уже сегодня.

21:55 Стартовые составы команд:

«Эспаньол»: Дмитрович, Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро, Гонсалес, Эспосито, Терратс, Санчес Саес, Долан, Фернандес Хаэн.

«Реал»: Лунин, Трент, Рюдигер, Хёйсен, Менди, Вальверде, Беллингем, Чуамени, Питарч, Браим, Винисиус.

21:50 Матч обслужит Хесус Хиль Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо и Хавьер Мартинес, четвёртый арбитр — Мильян Барсенас. За ВАР отвечает Хорхе Фигероа, ассистент ВАР — Иван Капаррос.

«Эспаньол»

Первая часть сезона для «Эспаньола» выглядела неожиданно сильной, но после Нового года команда резко просела. В 2026-м у каталонцев до сих пор нет побед: серия уже растянулась на 16 матчей, и за это время они постепенно съехали в середину таблицы. При этом ситуация всё ещё не безнадёжная — до шестого места всего пять очков, но без резкого рывка о Европе говорить сложно.

В последнем туре «Эспаньол» сыграл 0:0 с «Леванте», до этого уступил «Райо Вальекано» и «Барселоне». Команда Маноло Гонсалеса стала меньше создавать и чаще зависит от эпизодов, хотя дома уже показывала, что может быть неудобной для «Реала»: в прошлом сезоне именно на этом поле мадридцы проиграли 0:1.

Кадрово у хозяев есть важные потери. Пол Лосано дисквалифицирован после удаления в матче с «Леванте», а Хави Пуадо продолжает восстановление после серьёзной травмы колена. В атаке снова многое будет зависеть от опыта Кике Гарсии и поддержки с флангов.

«Реал Мадрид»

«Реал» подходит к матчу после ничьей с «Бетисом» (1:1), где пропустил на 94-й минуте. Это продолжение неудачного отрезка: всего одна победа в шести последних матчах во всех турнирах, вылет из Лиги чемпионов от «Баварии» и почти потерянная гонка за чемпионство. До конца сезона остаётся всё меньше матчей, а фокус постепенно смещается к летним решениям — по тренеру и составу.

При этом матч с «Эспаньолом» всё равно важен: мадридцам нужно сохранять уровень и не позволить «Барселоне» оформить титул слишком рано. Альваро Арбелоа прямо говорил о необходимости бороться, несмотря на трудный фон. Плюс впереди «Эль-Класико», и игра в Барселоне станет частью подготовки к ещё более статусному выезду через неделю.

Проблема в том, что состав снова далёк от оптимального. Мбаппе пропустит матч из-за мышечной травмы, Карвахаль выбыл из-за перелома пальца стопы, Родриго, Милитао и Гюлер уже не сыграют до конца сезона. Куртуа вернулся к тренировкам, но, скорее всего, его поберегут до «Класико», поэтому в воротах снова ожидается Лунин.

Контекст и цифры

В первом круге «Реал» обыграл «Эспаньол» 2:0, но последние выезды к этому сопернику не всегда складывались просто. В прошлом сезоне каталонцы победили дома 1:0, а всего «Реал» сейчас стремится к девятой подряд победе в очных матчах с «Алавесом» — ой, здесь важно не путать контекст: против «Эспаньола» у мадридцев нет такой серии, но статус фаворита всё равно очевиден. У «Эспаньола» — 16 матчей без побед в 2026 году, у «Реала» — только одна победа в шести последних играх во всех турнирах.