3 мая в рамках 34-го тура испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Реал». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Эспаньол — Реал с коэффициентом для ставки за 3.80.
«Эспаньол»
Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Примеры с 39-ю очками в активе после 33-х туров. «Эспаньол» закрепился в середине таблицы чемпионата Испании.
При этом, за 5 туров до конца чемпионата команда не может ощущать себя комфортно, ведь опережает зону вылета лишь на 5 пунктов, а также отстает от зоны еврокубков на такое же количество очков.
Последние матчи: В прошедшей встрече Примеры «Эспаньол» сыграл вничью с «Леванте» (0:0), а до этого уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 87-й минуте.
Команда не может победить на протяжении 16-и последних матчей в чемпионате Испании. За этот отрезок «Эспаньол» 10 раз проиграл и 6 раз сыграл вничью.
Не сыграют: Лосано (красная карточка) и Пуадо (травма).
Состояние команды: «Эспаньол» является крепким середняком в Примере на протяжении нескольких лет, но что-то явно пошло не так. Не выиграть ни одного матча из последних 16-и — это действительно большая проблема.
В последних 3-х очных встречах «Эспаньолу» удалось однажды обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:0. Получится ли на сей раз доставить проблемы «сливочным»? Большой вопрос...
«Реал»
Турнирное положение: «Сливочные» располагаются на 2-й позиции в таблице Примеры с 74 очками в активе после 33-х туров. «Реал» отстает от «Барселоны» уже на 11 пунктов за 5 туров до конца сезона.
В гостях команда выступает довольно неплохо, набрав 31 очко из 48-и возможных при чужих трибунах. «Реал» также уступает лидерство по этому показателю «Барселоне».
Последние матчи: В прошлом поединке Примеры «сливочные» сыграли вничью с «Бетисом» (1:1). Матчем ранее «Реал» обыграл «Алавес» со счетом 2:1, забив победный гол на 50-й минуте.
В последних 5-и встречах во всех турнирах у команды только одна победа, а также по 2 раза «Реал» сыграл вничью и проиграл. За этот отрезок «сливочные» забили 8 голов при 9-и пропущенных.
Не сыграют: Куртуа, Эдер Милитао, Гюлер, Мбаппе и Родриго (у всех — травмы).
Состояние команды: «Реал» уже вряд-ли догонит «Барселону» в нынешнем сезоне Примеры. Шансы лишь теоретические, но «сливочные» будут бороться до последнего тура.
Не в пользу «Реала» может сказаться большое количество травмированных игроков из основного состава. Отсутствие Килиана Мбаппе, который является лучшим бомбардиром всей лиги, точно скажется на игре «Реала».
Статистика для ставок
- «Эспаньол» не может победить в Примере на протяжении 16-и последних матчей
- У «Реала» только 1 победа в последних 5-и встречах
- В последних 5-и очных встречах «Реал» 4 раза обыгрывал «Эспаньол»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Реалу» с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа «Эспаньола» — в 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.
Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Реал» испытает проблемы в матче с «Эспаньолом».
Ставка: Ничья за 3.80.
Прогноз: Ключевые голы команды забьют во второй половине матча.
Ставка: Тотал 2 больше во 2-м тайме за 2.45.