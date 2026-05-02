«Сливочные» испытают проблемы в матче с «Эспаньолом»?

прогноз на Примеру, ставка за 3.80

3 мая в рамках 34-го тура испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Реал». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Эспаньол — Реал с коэффициентом для ставки за 3.80.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Примеры с 39-ю очками в активе после 33-х туров. «Эспаньол» закрепился в середине таблицы чемпионата Испании.

При этом, за 5 туров до конца чемпионата команда не может ощущать себя комфортно, ведь опережает зону вылета лишь на 5 пунктов, а также отстает от зоны еврокубков на такое же количество очков.

Последние матчи: В прошедшей встрече Примеры «Эспаньол» сыграл вничью с «Леванте» (0:0), а до этого уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 87-й минуте.

Команда не может победить на протяжении 16-и последних матчей в чемпионате Испании. За этот отрезок «Эспаньол» 10 раз проиграл и 6 раз сыграл вничью.

Не сыграют: Лосано (красная карточка) и Пуадо (травма).

Состояние команды: «Эспаньол» является крепким середняком в Примере на протяжении нескольких лет, но что-то явно пошло не так. Не выиграть ни одного матча из последних 16-и — это действительно большая проблема.

В последних 3-х очных встречах «Эспаньолу» удалось однажды обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:0. Получится ли на сей раз доставить проблемы «сливочным»? Большой вопрос...

«Реал»

Турнирное положение: «Сливочные» располагаются на 2-й позиции в таблице Примеры с 74 очками в активе после 33-х туров. «Реал» отстает от «Барселоны» уже на 11 пунктов за 5 туров до конца сезона.

В гостях команда выступает довольно неплохо, набрав 31 очко из 48-и возможных при чужих трибунах. «Реал» также уступает лидерство по этому показателю «Барселоне».

Последние матчи: В прошлом поединке Примеры «сливочные» сыграли вничью с «Бетисом» (1:1). Матчем ранее «Реал» обыграл «Алавес» со счетом 2:1, забив победный гол на 50-й минуте.

В последних 5-и встречах во всех турнирах у команды только одна победа, а также по 2 раза «Реал» сыграл вничью и проиграл. За этот отрезок «сливочные» забили 8 голов при 9-и пропущенных.

Не сыграют: Куртуа, Эдер Милитао, Гюлер, Мбаппе и Родриго (у всех — травмы).

Состояние команды: «Реал» уже вряд-ли догонит «Барселону» в нынешнем сезоне Примеры. Шансы лишь теоретические, но «сливочные» будут бороться до последнего тура.

Не в пользу «Реала» может сказаться большое количество травмированных игроков из основного состава. Отсутствие Килиана Мбаппе, который является лучшим бомбардиром всей лиги, точно скажется на игре «Реала».

Статистика для ставок

«Эспаньол» не может победить в Примере на протяжении 16-и последних матчей

У «Реала» только 1 победа в последних 5-и встречах

В последних 5-и очных встречах «Реал» 4 раза обыгрывал «Эспаньол»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Реалу» с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа «Эспаньола» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Реал» испытает проблемы в матче с «Эспаньолом».

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: Ключевые голы команды забьют во второй половине матча.

Ставка: Тотал 2 больше во 2-м тайме за 2.45.