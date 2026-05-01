2 мая в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Зенит». Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч ЦСКА — Зенит с коэффициентом для ставки за 3.70.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе после 27-и туров. ЦСКА отстает от тройки лидеров на 4 балла за три тура до конца сезона.

Команда куда лучше выступает дома, нежели в гостях. По результатам домашних встреч ЦСКА занимает 4-е место в лиге, набрав 29 очков из 39-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече армейцы сыграли вничью с «Рубином» (0:0), а до этого ЦСКА также поделил очки с «Ростовом» (1:1), сравняв счет на 57-й минуте.

Команда не может победить в РПЛ на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок ЦСКА также сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и проиграл «Сочи» (0:1).

Не сыграют: Акинфеев, Глебов и Лукин (у всех — травмы).

Состояние команды: До зимней паузы ЦСКА был в числе претендентов на чемпионство, но после возобновления сезона команда Фабио Челестини забуксовала и потеряла свои позиции.

В последних 5-и очных встречах ЦСКА проиграл «Зениту» только один раз, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. Получится ли на сей раз отобрать очки у «сине-бело-голубых»? На своем поле армейцы могут навязаться борьбу сопернику.

«Зенит»

Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» продолжают борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ. «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 59-ю очками в активе после 27-и туров.

Команда Сергея Семака отстает от «Краснодара» на один балл за 3 тура до конца сезона. К тому же, «Зенит» частенько теряет очки в гостевых встречах, набрав 21 очко из 39-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ «сине-бело-голубые» обыграли «Ахмат» со счетом 2:0, забив оба гола уже к 11-й минуте. Матчем ранее «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Команда не проигрывает в РПЛ на протяжении 7-и матчей подряд. За этот отрезок «Зенит» 5 раз победил и дважды сыграл вничью, забив 11 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграет: Шилов из-за травмы.

Состояние команды: «Зенит» в последнее время два раза сыграл вничью и потерял возможность перегнать «Краснодар» в таблице РПЛ, но впереди еще 3 тура.

В последнее время одним из ключевых игроков «Зенита» стал нападающий Александр Соболев. Этот форвард вполне может стать игроком, который забьет решающий гол в предстоящем матче против ЦСКА.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах ЦСКА непременно играл вничью

«Зенит» не проигрывает в РПЛ на протяжении 7-и последних матчей в РПЛ

В последних 5-и очных встречах ЦСКА проиграл «Зениту» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Зениту» с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа ЦСКА — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. ЦСКА даст серьезный бой «Зениту».

Ставка: Ничья за 3.70.

Прогноз: В матче не будет много голов. У ЦСКА получится сдержать атаку «Зенита».

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.85.