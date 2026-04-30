В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах России, Испании и Англии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 1 мая с коэффициентом для ставки за 3.04.

«Локомотив» — «Динамо» Москва

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Локомотив» снова проводит неоднозначную весеннюю часть сезона. После уверенного выступления до зимней паузы команда Михаила Галактионова заметно сбавила обороты. Если в первой половине чемпионата железнодорожники потерпели лишь одно поражение, то после рестарта РПЛ уступили уже трижды — «Рубину» (0:3), «Спартаку» (1:2) и «Крыльям Советов» (0:2). Несмотря на это, москвичи сохраняют третье место в турнирной таблице, однако преимущество над «Спартаком» составляет всего одно очко.

Особенно тревожно выглядит атака «Локомотива» в последних турах. После нулевой ничьей с «Зенитом» команда вновь ушла с поля без забитого мяча в Самаре. При этом по качеству моментов против «Крыльев» железнодорожники практически ничего не создали. Хотя в целом по сезону «Локо» остается одной из самых результативных команд чемпионата — 51 забитый мяч, больше только у «Краснодара». Весомый вклад в успехи команды вносит Алексей Батраков, который с 13 голами входит в число лучших бомбардиров РПЛ.

Московское «Динамо» после назначения Ролана Гусева также переживает непростой период. Весной бело-голубые начали уверенно, однако затем результаты ухудшились. В предыдущем туре динамовцы уверенно разобрались с «Сочи» — 2:0, прервав серию без побед.

Сейчас «Динамо» занимает восьмое место. В хорошей форме находится Константин Тюкавин, который регулярно создает угрозу у чужих ворот. Дерби обещает получиться напряженным. «Локомотив» мотивирован борьбой за бронзовые медали и не имеет права на очередную осечку. «Динамо», в свою очередь, постарается сохранить игровой тонус перед финалом Кубка России.

Ставка: Обе команды забьют за 1.52.

«Лидс» — «Бёрнли»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Лидс» подходит к матчу в хорошем настроении, несмотря на недавний вылет из Кубка Англии. Команда Даниэля Фарке в упорной борьбе уступила «Челси» в полуфинале со счётом 0:1, однако это поражение стало для «павлинов» первым за восемь последних официальных встреч. В чемпионате Англии «Лидс» не проигрывает уже пять туров подряд.

При этом команда всё ещё не гарантировала себе сохранение места в АПЛ. «Лидс» занимает 15-е место и опережает зону вылета на шесть очков, поэтому расслабляться хозяевам рано. В последних матчах команда стабильно создаёт моменты и регулярно забивает — девять голов в пяти встречах подтверждают хорошее состояние атаки. Лидером нападения остаётся Доминик Калверт-Льюин, на счету которого уже 12 мячей в текущем сезоне.

«Бёрнли» же уже официально потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Команда Скотта Паркера проводит крайне неудачную концовку сезона и не побеждает восемь матчей подряд. За этот отрезок «бордовые» потерпели шесть поражений, а в четырёх предыдущих турах неизменно уступали.

Особенно серьёзные проблемы у гостей наблюдаются в атаке. После яркого матча с «Брентфордом» (3:4) команда практически перестала забивать — всего два мяча за шесть последних туров.

Ставка: Победа «Лидса» за 1.43.

«Жирона» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» подходит к очередному туру в крайне непростом положении. Концовка сезона постепенно превращается для команды Мичела в борьбу за выживание. После ничьей с мадридским «Реалом» (1:1) каталонский клуб потерпел два поражения подряд — от «Бетиса» (2:3) и «Валенсии» (1:2).

Главная проблема «Жироны» сейчас — атака. Без травмированных Владислава Ваната и Абеля Руиса впереди явно не хватает остроты. При этом Мичелу вновь придётся перестраивать оборону. Из-за дисквалификации не сыграет Алекс Морено — единственный профильный левый защитник команды.

«Мальорка» тоже находится в опасной зоне турнирной таблицы и продолжает борьбу за сохранение прописки в элите. После эмоционального подъёма при Мартине Демичелисе результаты островитян вновь пошли на спад. Ничья с «Валенсией» (1:1) и поражение от «Алавеса» (1:2) заметно осложнили положение команды — сейчас преимущество над зоной вылета минимальное.

При этом дома «Мальорка» выглядит достаточно конкурентоспособно, однако на выезде у команды огромные проблемы. В 16 гостевых матчах нынешнего сезона островитяне одержали лишь одну победу и набрали всего шесть очков — худший показатель в чемпионате.

Ставка: ТБ 2 голов за 1.40.

Общий коэффициент — 3.04.