В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах России, Италии и Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 2 мая с коэффициентом для ставки за 5.24.

ЦСКА — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

ЦСКА и «Зенит» встретятся в одном из ключевых матчей 28-го тура РПЛ, и для обеих команд эта игра имеет совершенно разное значение. Если армейцы уже практически выпали из борьбы за медали чемпионата, то петербуржцы продолжают погоню за «Краснодаром» и не имеют права на осечку за три тура до финиша сезона.

У московского клуба ситуация выглядит непростой. По информации из окружения команды, будущее Фабио Челестини уже фактически определено, а это неизбежно влияет на атмосферу внутри коллектива. Кроме того, ЦСКА подходит к матчу с серьёзными кадровыми потерями — не сыграют Игорь Акинфеев, Мойзес, Матвей Лукин и Кирилл Глебов. При этом впереди у армейцев ещё важнейшее кубковое дерби со «Спартаком», что также может сказаться на настрое и распределении сил.

Последние результаты ЦСКА не внушают оптимизма. Команда не выигрывает уже четыре тура подряд, причём проблемы возникали даже в матчах против соперников среднего уровня. Хотя потенциал у состава по-прежнему высокий, стабильности и уверенности армейцам явно не хватает.

«Зенит» находится в совершенно иной ситуации. Команда Сергея Семака понимает, что любая потеря очков может окончательно лишить её шансов на чемпионство. Петербуржцы обязаны побеждать во всех оставшихся матчах и надеяться на осечки «Краснодара». Несмотря на не самый яркий футбол весной, мотивация у гостей запредельная.

Даже с учётом того, что ЦСКА способен выдать сильный матч против топ-клуба, на данный момент «Зенит» выглядит более организованной и мотивированной командой.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.87.

«Удинезе» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Клуб из Удине проводит весьма достойный чемпионат. После 34-х туров команда Косты Руньяича набрала 44 очка и располагается на 11-й позиции. Отрыв от зоны вылета давно стал комфортным, а вот до еврокубков слишком далеко, поэтому главная цель сейчас — сохранить стабильность и завершить сезон на позитивной ноте.

В прошлом туре «Удинезе» устроил настоящее шоу в Риме, сыграв 3:3 с «Лацио». Такой результат против одного из лидеров Серии А добавил команде уверенности. До этого фриульский клуб разгромил «Милан» на выезде со счётом 3:0, что ещё раз подтверждает — в атаке коллектив способен удивлять даже сильных соперников.

При этом дома у «Удинезе» есть проблемы. Команда не выигрывает на своём поле уже три матча подряд, а в трёх последних домашних встречах вообще не смогла забить.

«Торино» после прихода Роберто Д’Аверсы заметно преобразился. Туринцы ещё зимой находились рядом с зоной вылета, однако новый тренер быстро стабилизировал ситуацию. Сейчас «быки» идут 13-ми с 41 очком и уже могут не переживать за сохранение прописки в элите. Команда находится в хорошей форме и не проигрывает четыре тура подряд.

Очные встречи этих соперников нередко получаются результативными. В семи из последних 11 матчей между ними забивали обе команды. Сейчас ситуация тоже располагает к открытому футболу.

Ставка: Обе команды забьют за 1.81.

«Байер» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

Леверкузенцы подходят к встрече с шестого места, имея 55 очков. Команда Каспера Хьюлманда всё ещё сохраняет реальные шансы ворваться в топ-4, ведь отставание минимальное — всего два балла. Однако любая потеря очков сейчас может стать критической. Главная особенность нынешнего «Байера» — крайне атакующий стиль. Команда забила уже 62 мяча в чемпионате, но при этом регулярно допускает ошибки у своих ворот.

При этом впереди у хозяев всё работает отлично. Особенно хорош Патрик Шик, оформивший дубль в прошлом туре. «Байер» активно прессингует, много атакует и дома редко отказывается от открытого футбола, даже против сильных соперников.

«РБ Лейпциг» сейчас выглядит одной из самых стабильных команд Германии. Подопечные Оле Вернера набрали великолепный ход и одержали пять побед подряд. «Быки» идут третьими с 62 очками и практически обеспечили себе место в Лиге чемпионов, но победа в Леверкузене окончательно снимет все вопросы.

Особенно впечатляет баланс команды. У «Лейпцига» те же 62 забитых мяча, что и у «Байера», но оборона действует гораздо надёжнее. За последние пять туров клуб пропустил всего трижды.

Ставка: ТБ 3 голов за 1.55.

Общий коэффициент — 5.24.