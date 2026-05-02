«Быки» готовы к финальному рывку за золото?

3 мая в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Акрон» и «Краснодар». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Акрон — Краснодар с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» после 27-ти туров занимает 11-ю строчку в таблице с 27 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре тольяттинская команда одержала девятую победу в сезоне, обыграв в гостевом поединке калининградскую «Балтику» с минимальным счетом 1:0.

Ранее «Акрон» поделил очки против махачкалинского «Динамо» (1:1) и казанского «Рубина» (1:1), а также уступил в домашнем поединке московскому «Динамо» со счетом 2:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграет: в лазарете команды Кристьян Бистроваич (п).

Состояние команды: «Акрон» не гарантировал себе спокойной концовки чемпионата на данный момент. Отрыв от зоны переходных матчей за право остаться в РПЛ всего один балл. Отметим, что у «Акрона» в девяти матчах всего одна победа.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» идет на первой строчке в турнирной таблице РПЛ с 50 очками после 27 туров. У коллектива 18 побед, шесть матчей вничью и три поражения. Общая разница мячей — 55:21.

Последние матчи: В последнем матче «Краснодар» продлил серию без поражений, обыграв в домашнем матче махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее команда обыграла московский «Спартак» в гостевой встрече со счетом 2:1 и выдала результативную ничью против «Балтики» (2:2).

Не сыграет: в лазарете команды Григорий Ловцов (п), Дуглас Аугусто (п), Виктор Са (н), Казбек Мукаилов (з), Виталий Стежко (з) и Сергей Петров (з).

Состояние команды: «Краснодар» в последних девяти матчах не знает поражений. У команды шесть побед и три поединка вничью. Несмотря на шаткое лидерство всего в одно очко перед «Зенитом», календарь благоволит команде. После поединка против «Акрона» «быки» сыграют дважды против московского «Динамо» и «Оренбурга». Очередное чемпионство для «Краснодара»?

Статистика для ставок

В матче первого круга «Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 2:1

«Акрон» имеет третью худшую оборону в лиге (45 мячей)

«Краснодар» забил больше всех мячей в РПЛ (55 голов)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают явное предпочтение «Краснодару» с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.80, а победа «Акрона» — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.12.

Прогноз: Сыграем на тотале больше 3 мячей в матче. Это основная ставка.

2.08 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Тотал больше 3 мячей в поединке за 2.08.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе гостей в матче (-1,5).

2.26 Фора «Краснодара» (-1,5) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Фора «Краснодара» (-1,5) в поединке за 2.26.