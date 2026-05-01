2 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Фулхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Арсенал — Фулхэм с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка за 34 встречи при разнице мячей 64:26.

Последние матчи: предыдущий поединок «Арсенал» провел не лучшим образом, сыграв вничью с «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов.

До того команда обыграла «Ньюкасл» (1:0) и проиграла «Манчестер Сити» (1:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Мерино, Тимбер

Состояние команды: «Арсенал» имеет шанс выиграть АПЛ впервые за 22 года, но после коллизии в матче с «Ман Сити» по дополнительным показателям уступала «горожанам» в турнирной таблице при равенстве очков.

Команда обыграла в субботу «Ньюкасл» и вырвалась вперед в турнирной таблице, но у «горожан» игра в запасе и все может решиться в самом последнем туре

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов за 34 тура при разнице мячей 44:46.

Последние матчи: предыдущий поединок «Фулхэм» провел успешно, обыграв в предыдущем туре АПЛ «Астон Виллу» со счетом 1:0.

До того команда разошлась миром с «Брентфордом» (0:0) и проиграла «Ливерпулю» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Ивоби, Кевин.

Состояние команды: «Фулхэм» ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон и отстает от седьмой строчки, дающей право на участие в Лиге конференций, всего на один балл.

Команда способна в следующих матчах зацепиться за эту путевку, тем более после матча с «Арсеналом» будет встреча с прямыми конкурентами из «Борнмута».

Статистика для ставок

«Фулхэм» не выигрывал в трех последних гостевых встречах

«Арсенал» выиграл только в одной встрече из пяти последних

В матче первого круга «Арсенал» одержал минимальную победу — 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «канониров» ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.70, а победа «Фулхэма» — в 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.77 и 1.97.

Прогноз: Обе команды находятся не в самых лучших кондициях, что вряд ли добавит в результативности очной встречи.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.97.

Прогноз: Дополнительный прогноз, что «Арсенал» одержит минимальную победу

Ставка: Победа «Арсенала» со счетом 1:0 за 5.60