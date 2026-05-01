прогноз на Примеру, ставка за 3.00

2 мая в рамках 34-го тура испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Атлетико». Начало встречи — в 17:15 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Валенсия — Атлетико с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Валенсия»

Турнирное положение: Команда закрепилась в середине таблицы в Примере. «Валенсия» после 33-х туров занимает 12-е место с 39-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 5 пунктов.

При этом, команда еще не может ощущать себя спокойно, опережая зону вылета только на 5 пунктов. Осталось 5 туров — вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошлом поединке Примеры «Валенсия» обыграла «Жирону» со счетом 2:1, забив победный гол на 59-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этого у «Валенсии» было 2 поражения подряд, команда уступила «Эльче» (0:1) и «Сельте» (2:3). За последние 5 встреч «летучие мыши» забили 7 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Копете, Диахаби, Фулькье и Коррейа (у всех — травмы).

Состояние команды: «Валенсии» расслабляться не стоит, ведь конкуренты по таблице активно наступают на пятки. Команда уже набирает очки в последних матчах, останавливаться не стоит.

Стоит отметить, что «Валенсии» очень тяжело даются встречи против мадридского «Атлетико». В предыдущих 5-и встречах команды 4 раза уступила «матрасникам» и один раз победила.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» занимают 4-е место в таблице Примеры с 60-ю очками в активе после 33-х туров. «Атлетико» уверенно располагается в зоне Лиги чемпионов.

Команды выступает куда лучше на своем поле, нежели в гостях. По этому показателю «Атлетико» занимает 3-е место в лиге, сумев набрать 43 очка из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече «матрасники» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов. Матчем ранее «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 3:2 в Примере.

В последних 5-и встречах в чемпионате Испании команда 4 раза проиграла и однажды победила. За этот период «Атлетико» также уступил «Эльче» (2:3), «Севилье» (1:2), «Барселоне» (1:2) и «Реалу» (2:3).

Не сыграют: Барриос и Гонсалес (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Атлетико» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов по итогам сезона, но добраться хотя бы до топ-3 будет сложновато. Команда отстает от «Вильярреала» на 5 пунктов.

Лучшим бомбардиром «Атлетико» в нынешнем сезоне Примеры является Александр Серлот. Форвард забил 12 голов за 31 встречу в чемпионате Испании.

Статистика для ставок

«Валенсия» в последних 2-х встречах выиграла и сыграла вничью

В последних 5-и встречах в Примере «Атлетико» 4 раза проиграл

В прошедших 5-и очных встречах «Атлетико» 4 раза обыграл «Валенсию»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Валенсии» с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.85, а победа «Атлетико» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что «Атлетико» не проиграет «Валенсии». «Матрасники» неплохо выступает на чужом поле.

3.00 Победа «Атлетико» с форой (0). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Валенсия» — «Атлетико» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Атлетико» с форой (0) за 3.00.

Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет и забьют парочку голов.

2.55 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Валенсия» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.55.