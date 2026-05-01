Игра снова обещает быть столкновением стилей: «Металлург» делает ставку на объём атак и давление, тогда как «Ак Барс» играет прагматично — через реализацию, блоки и контроль ключевых зон. Казанцы уже показали, что могут выигрывать без территориального преимущества, а магнитогорцы — что способны доминировать, но не всегда доводят моменты до результата. Ключевым фактором вновь станет первый гол: во всех трёх матчах серии победитель открывал счёт. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17' Терехов заблокировал опасный бросок Ткачёва.

16' 4 минуты без пауз играют команды.

15' Вовченко справа простреливал на дальнюю штангу, накатывал Барак, но до шайбы не дотянулся.

14' 9:7 по выигранным вбрасываниям в пользу гостей.

13' Канцеров сыграл на Фёдорова, который выкатился на ворота казанцев, но с броском в дальний угол справился Билялов.

12' Барак плотно бросил из правого круга, но парировал Билялов, а добить Толчинскому не дали защитники, подчистив пятак.

11' Много остановок в матче — рвётся темп.

10' Дыняк прорывался вдоль правого борта, обыграл одного, второго, но в итоге потерял не только шайбу, но и клюшку.

09' 8:3 по броскам в створ в пользу «Металлурга».

08' Яковлев стрельнул от синей линии, но шайба не долетела до казанских ворот.

07' Маклюков опасно атаковал ворота хозяев, но Билялов выручил.

06' Формат 5 на 5 сохраняется.

06' Обоюдное удаление: Михаил Фисенко («Ак Барс») и Люк Джонсон получили по 2+2 минуты за драку.

06' Неожиданно драка образовалась: Фисенко и Джонсон схлестнулись. Не долго длилась она — быстро начали и быстро разошлись.

05' Денисенко с центра зоны бросил и шайба, транзитом через конёк соперника, прилетела во владения Набокова.

04' Много ошибок в начале встречи у гостей.

03' Пресс от правого борта сместился в центр зоны и бросил в створ, но вратарь казанцев поймал шайбу.

02' Отвечают атакой гости, которую завершил броском в створ Коробкин, но на месте Билялов.

02' Яшкин с центра зоны бросил с кистей, но среагировал Набоков и отбил шайбу.

01' Орехов бросил со средней дистанции, но надёжно сыграл Билялов и зафиксировал шайбу.

01' Ошиблись в своей зоны магнитогорцы, но затянули с атакой казанцы и упустили возможность открыть счёт.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

14:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

14:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

14:50 Основные вратари: Тимур Билялов и Илья Набоков.

14:45 Главный судья: Антон Гофман (Москва, Россия); Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия); Линейный: Никита Новиков (Москва, Россия).

14:40 Матч пройдёт на «Татнефть-Арене» (Казань, Россия), вместимостью 8 900 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса»

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Стартовый состав «Металлурга»

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Кирилл Жуков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Егор Коробкин, Никита Коротков.

Ак Барс

Казанцы подходят к очередному матчу серии в статусе лидера противостояния (2-1) и подтверждают это не только счётом, но и цифрами. В плей-офф команда Анвара Гатиятулина забрасывает в среднем 2,8 шайбы за игру — один из лучших показателей турнира. При этом эффективность реализации бросков у «Ак Барса» достигает 10,63%, что выше, чем у соперника. В третьем матче (4:1) казанцы уступили по броскам (36–68), но компенсировали это блоками (29) и дисциплиной. В большинстве команда реализует 28,6% попыток, а по вбрасываниям имеет преимущество (52,84%). Лидеры — Митчелл Миллер (2+13, серия из 6 матчей с очками), Кирилл Семёнов (4+8) и Никита Лямкин (2+10) — формируют один из самых продуктивных костяков плей-офф. Вратарь Тимур Билялов отражает 93,4% бросков и стабильно держит команду в игре.

Металлург

Магнитогорцы уступают в серии (1-2), несмотря на преимущество по объёму атаки. В третьем матче команда перебросала соперника (68–36) и чаще владела шайбой, но реализация подвела: всего одна шайба при 28 бросках в створ. В среднем по плей-офф «Металлург» забрасывает около 3,4 шайбы, однако в этой серии уже пропустил 11 голов за три игры. При этом большинство остаётся сильной стороной — 23,1% реализации, а нейтрализация меньшинства (77,4%) лучше, чем у «Ак Барса». В атаке выделяется Робин Пресс (5+4), один из лучших защитников-снайперов турнира, а также Даниил Вовченко (5 шайб). Вратарская линия нестабильна: после неудачного старта Смолина основная нагрузка легла на Набокова.

Личные встречи

В истории КХЛ соперники встречались более 80 раз, и минимальное преимущество остаётся за «Ак Барсом» (42 победы). В текущей серии казанцы ведут 2-1 (5:2, 2:4, 4:1). Важно, что в регулярном сезоне команды обменялись победами, а волевые сценарии встречаются крайне редко — лишь один камбэк за последние очные игры. Тренд текущего противостояния — решающая роль стартового отрезка и высокая результативность в концовках периодов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.33.