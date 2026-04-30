прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.33

В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 1 мая. Начало встречи — в 15:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 2.33.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В таблице Восточной конференции «Ак Барс» замкнул лидерское трио с 94 очками на счету и на 5 турнирных пунктов отстал от 2-го в рейтинге «Авангарда».

Последние матчи: В предыдущем раунде плей-офф «Ак Барс» одержал четыре победы кряду над «Динамо» Минск. Серия завершилась двумя встречами на территории казанцев (4:0, 3:2).

В полуфинале коллектив Анвара Гатиятулина добился крупной победы (5:2) и понес потерю (2:4) на площадке «Металлурга» Мг. Переехав в домашние стены, «Ак Барс» учинил расправу (4:1).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: На домашнем льду «Ак Барс» показал тактическую выверенность: казанцы были хороши в контратаках, в позиционной защите и грамотно отодвигали игру к чужим воротам в моменты особой остроты.

Серия без поражений на «Татнефть-Арене» увеличилась до девяти матчей. В шести встречах на этом отрезке коллектив Анвара Гатиятулина забрасывал не менее 3 голов.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Металлург» Мг стал лучшей командой, заработав 105 очков. В суммарном рейтинге южноуральцы опередили 2-й «Авангард» на 6 зачетных баллов.

Последние матчи: В предыдущей серии «Металлург» Мг бился с «Торпедо». Снять с дистанции соперников из Нижнего Новгорода удалось в драматичной пятой игре на своей площадке (4:3, от).

Раунд 1/2 против «Ак Барса» команда Андрея Разина начала с провала (2:5) в родных стенах, за которым последовала победа (4:2). Накануне «Магнитка» провела встречу в Казани, в которой также сгорела крупно (1:4).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: В гостевой встрече «Металлург» Мг прибили три безответные шайбы, которые вынудили адаптировать игровую структуру по аналогии с первым матчем в Магнитогорске.

Во второй раз в этом полуфинале коллектив Андрея Разина горел с разницей в -3. Тем временем в семи последних гостевых матчах южноуральцы потерпели пять поражений.

Статистика для ставок

«Ак Барс» побеждает дома на протяжении 9 матчей кряду

«Ак Барс» не проигрывает в основное время в домашних стенах на протяжении 14 матчей

В 4 последних матчах на льду «Ак Барса» было забито 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.13, победа «Металлурга» Мг — в 2.79.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.26.

Прогноз: На домашнем льду «Ак Барс» смотрелся уверенно и был готов к давлению «Магнитки». Системно казанцам не нужны серьезные изменения в четвертой игре, которую они рассматривают как возможность увеличить разрыв перед сложнейшим визитом на Урал.

2.33 «Ак Барс» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Прогноз: Пока в этом полуфинале команда Анвара Гатиятулина не испытывает проблем с реализацией. Наверняка на высокий показатель голов «Ак Барс» выйдет и в четвертом матче.

1.83 Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

