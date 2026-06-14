В воскресенье, 14 июня, сборные Австралии и Турции сыграют между собой в рамках первого тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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06:40 Главным арбитром встречи назначен Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

06:30 Стартовый состав Австралии: Бич Патрик, Чиркати Алессандро, Суттар Гарри, Берджесс Кэмерон, Италиано Джейкоб, О'Нил Эйден, Окон-Энгстлер Пол, Бос Джордан, Иранкунда Нестори, Меткалф Коннор, Туре Мохамед.

06:25 Стартовый состав Турции: Чакыр Угурджан, Челик Зеки, Демирал Мерих, Бардакджи Абдулкерим, Кадыоглу Ферди, Чалханоглу Хакан, Юксек Исмаил, Гюлер Арда, Кёкчю Оркун, Йылмаз Барыш, Актюркоглу Керем.

06:20 Сегодняшний матч пройдет в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс», который вмещает 54 405 зрителей.

06:15 Турция вернулась на мундиаль впервые с 2002 года (когда взяла бронзу) и имеет крайне амбициозный и талантливый состав. Их цель — как минимум уверенный выход из группы с первого или второго места и проход в глубокие стадии плей-офф.

06:10 Сборная Турции подходит к турниру в статусе фаворита этой пары. Команда Винченцо Монтеллы набрала мощный ход с начала 2025 года (11 побед, 1 ничья, 2 поражения). В последних пяти матчах перед ЧМ у Турции 4 победы и 1 ничья: обыграны Северная Македония 4:0, Венесуэла 2:1, Румыния и Косово по 1:0, а также ничья с Испанией 2:2.

06:05 Для австралийцев это шестой ЧМ подряд, но они еще ни разу не проходили дальше 1/8 финала. Главная цель сейчас — пробиться в плей-офф (стадию 1/16 или 1/8 финала) и постараться переписать свою историю, установив новый национальный рекорд.

06:00 Сборная Австралии традиционно славится сыгранностью и физической силой. Из последних 5 матчей «соккеруз» выиграли только 2, дважды сыграли вничью и 1 раз уступили.

05:50 Команды впервые в истории встречаются в рамках финальной части чемпионатов мира. До этого было только две товарищеские игры, которые состоялись в 2004 году, в обеих победу праздновала сборная Турции (1:0 и 3:1).

05:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.03

05:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Австралия — Турция. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.