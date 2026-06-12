14 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Австралия и Турция. Начало игры — в 07:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Австралия

Турнирное положение: «Соккеруз» достаточно уверенно квалифицировались на чемпионат мира. Команда заняла 2 место в своей отборочной группе, которое стало проходным.

При этом Австралия на 4 очка отстала от японцев. Да и забила команда 16 мячей в 10 поединках отбора.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно успешно. Австралийцы подписали мировую со Швейцарией (1:1).

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До того команда уступила сильной Мексике (0:1). Зато сборная Кюрасао была обыграна легко и непринужденно (5:1).

В пяти своих последних матчах Австралия добыла две виктории. Вот только угнетает, что в двух последних поединках «соккеруз» отличились всего одним забитым мячом.

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Состояние команды: в нынешнем календарном году австралийцы уступили лишь Мексике. Да и проблемы с реализацией в матчах с крепкими оппонентами появились не вчера...

А вот тылы команды достаточно надежны. В четырех матчах этого года в воротах «соккеруз» побывало три мяча. Ну и, конечно же, концентрация в первом матче Мундиаля будет максимальной.

Турция

Турнирное положение: Турки выбрались на чемпионат мира лишь через плей-офф. Команда в решающей битве одолела косоваров (1:0).

Причем Турция до последнего матча не пропускала 3 матча кряду. Зато в 6 поединках отбора на Мундиаль команда умудрилась пропустить 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команде удался. Турки одолели Венесуэлу (2:1).

Несколько ранее турки разгромили Северную Македонию (4:0). Да и тот самый поединок с Косово принес положительные эмоции.

Вообще, Турция в четырех своих последних поединках пропустила всего один мяч. А вот не проигрывает команда еще с сентября прошлого года.

Состояние команды: Турки имеют весьма качественный подбор игроков во всех линиях. Явно покажут свои лучшие качества и Арда Гюлер с Кенаном Йылдызом.

Плюс ко всему, Турция явно способна пройти весьма далеко. Амбиций у сборной выше крыши, да и в равной по составу группе можно навязывать свою игру.

Нет сомнений, что турки способны выстрелить на Мундиале. «Янычары» уж точно намерены стартовать максимально уверенно. Турция всегда была командой настроения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Турция является безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья предлагается за 3.75, успех оппонента — за 5.00.

Букмекеры дают тотал больше 2.5 за 2.03, тогда как тотал меньше 2.5 можно рассмотреть за 1.83

Прогноз: Турки имеют в своем составе весьма приличный набор атакующих исполнителей, да и австралийцам палец в рот не клади.

2.03 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Австралия — Турция принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.50 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч Австралия — Турция позволит вывести на карту выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.50.

Пять причин, почему ставка зайдет