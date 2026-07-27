прогноз на матч пути регионов Кубка России, ставка за 2.03

28 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Кристалл-МЭЗТ» и «Салют». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Кристалл-МЭЗТ»

Турнирное положение: Эта команда является одним из сильнейших любительских коллективов своего региона. Да года назад она выиграла первенство СФФ «Центр».

При этом «Кристалл-МЭЗТ» в предыдущем сезоне успешно выступил в Кубке России. Команда дошла до 4-го раунда пути регионов.

Последние матчи: команда относительно успешно выступает в третьем дивизионе. В последнем матче она разгромила «Орёл-М» (7:1).

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До того команда подписала мировую с «Калугой-М» (2:2). Клуб из Борисоглебска твердо намерен пройти как можно дальше в Кубке России.

При этом «Кристалл-МЭЗТ» в своей группе третьей лиги борется за лидерство с «Витязем». По потерянным очкам команда как раз лидирует.

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Состояние команды: «Кристалл-МЭЗТ» в третьей лиге выделяется высокой результативностью, да и результаты идут в гору.

При этом «Кристалл-МЭЗТ» явно не боится полпреда второй лиги. В предыдущем розыгрыше Кубка России команда прошла двух представителей профессионального футбола.

«Салют»

Турнирное положение: Белгородцы выступают в дивизионе Б второй лиги. На данный момент команда находится на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Салют» на 5 очков отстает от топ-3. В 16 матчах команда победила 8 раз при пяти поражениях.

Последние матчи: минувший тур второго дивизиона сложился для команды успешно. Cо счетом 3:1 была обыграна «Родина-3».

До того команда нанесла поражение пензенскому «Зениту» (2:1). Белгородцы чуть ранее учинили разгром тульскому «Арсеналу-2» (4:0).

При этом «Салют» победил в 5 своих последних матчах. В них команда пропустила всего два мяча.

Состояние команды: Белгородцы решительно набирают обороты. Команда способна побороться за самые высокие места в своей группе.

Весьма продуктивный отрезок выдает Станислав Букатов. На его счету значится 6 забитых мячей в нынешнем первенстве.

И уж точно белгородцы намерены пройти любителей. Середняк второго дивизиона нынче заметно прибавил, плюс в его составе выделяется опытный Андрей Ивантеев, делающий разницу на этом уровне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Салют» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценивается в 3.89, тогда как победа оппонента — в 8.58.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.72, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.05.

Прогноз: Белгородцы проводят шикарный отрезок, к тому же априори выглядят предпочтительнее соперника.

2.03 Фора «Салюта» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Кристалл-МЭЗТ» — «Салют» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Фора «Салюта» -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.65 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Кристалл-МЭЗТ» — «Салют» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.65.

Пять причин, почему ставка зайдет