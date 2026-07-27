28 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Кристалл-МЭЗТ» и «Салют». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Кристалл-МЭЗТ»
Турнирное положение: Эта команда является одним из сильнейших любительских коллективов своего региона. Да года назад она выиграла первенство СФФ «Центр».
При этом «Кристалл-МЭЗТ» в предыдущем сезоне успешно выступил в Кубке России. Команда дошла до 4-го раунда пути регионов.
Последние матчи: команда относительно успешно выступает в третьем дивизионе. В последнем матче она разгромила «Орёл-М» (7:1).
До того команда подписала мировую с «Калугой-М» (2:2). Клуб из Борисоглебска твердо намерен пройти как можно дальше в Кубке России.
При этом «Кристалл-МЭЗТ» в своей группе третьей лиги борется за лидерство с «Витязем». По потерянным очкам команда как раз лидирует.
Состояние команды: «Кристалл-МЭЗТ» в третьей лиге выделяется высокой результативностью, да и результаты идут в гору.
При этом «Кристалл-МЭЗТ» явно не боится полпреда второй лиги. В предыдущем розыгрыше Кубка России команда прошла двух представителей профессионального футбола.
«Салют»
Турнирное положение: Белгородцы выступают в дивизионе Б второй лиги. На данный момент команда находится на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Салют» на 5 очков отстает от топ-3. В 16 матчах команда победила 8 раз при пяти поражениях.
Последние матчи: минувший тур второго дивизиона сложился для команды успешно. Cо счетом 3:1 была обыграна «Родина-3».
До того команда нанесла поражение пензенскому «Зениту» (2:1). Белгородцы чуть ранее учинили разгром тульскому «Арсеналу-2» (4:0).
При этом «Салют» победил в 5 своих последних матчах. В них команда пропустила всего два мяча.
Состояние команды: Белгородцы решительно набирают обороты. Команда способна побороться за самые высокие места в своей группе.
Весьма продуктивный отрезок выдает Станислав Букатов. На его счету значится 6 забитых мячей в нынешнем первенстве.
И уж точно белгородцы намерены пройти любителей. Середняк второго дивизиона нынче заметно прибавил, плюс в его составе выделяется опытный Андрей Ивантеев, делающий разницу на этом уровне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Салют» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценивается в 3.89, тогда как победа оппонента — в 8.58.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.72, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.05.
Прогноз: Белгородцы проводят шикарный отрезок, к тому же априори выглядят предпочтительнее соперника.
Ставка: Фора «Салюта» -1.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.65.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Белгородцы победили в 5 своих последних матчах
- Борисоглебцы вынуждены будут сыграть не на родной арене, а в Воронеже
- «Кристалл-МЭЗТ» прошел 3 раунда в прошлогоднем розыгрыше Кубка России
- «Салют» в пяти своих последних поединках пропустил всего 2 мяча
- Полпред второй лиги имеет более качественный подбор игроков