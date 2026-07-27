Проиграют ли шведы на Гибралтаре?

прогноз на битву за полуфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.93

28 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Линкольн» и «Мьельбю». Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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«Линкольн»

Турнирное положение: «Линкольн» на правах чемпиона Гибралтара выступает в квалификации Лиги чемпионов с 1/8 финала.

Команда на предыдущей стадии разобралась с представителем Андорры «Интером» из Эскальдеса, где решающим был первый поединок.

Последние матчи: в предыдущем поединке — первом в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов — клуб на чужом поле проиграл «Мьельбю» (0:3).

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Перед этим коллектив также не сумел выиграть, когда в первом матче 1/8 турнира также на выездной арене разошелся мировой с «Интером» Эскальдес (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Линкольн» выиграл три раза при одной ничьей и одном поражении.

Такая вроде бы позволяет хозяевам поля рассчитывать на победу, тем более на своем поле, однако разница в классе, сильно проявившаяся в первой игре, не сулит им успеха.

Четыре гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша забивали разные игроки.

«Мьельбю»

Турнирное положение: «Мьельбю», как чемпион Швеции, начал борьбу в квалификации Лиги чемпионов только с текущей стадии.

Команда в текущем сезоне первенства страны занимает лишь 10-ю позицию, только по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя «Кальмар».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 14-го тура нового сезона шведского первенства клуб на выезде со счетом 1:2 проиграл «Кальмару».

Ранее коллектив уже был на высоте, когда в первом матче 1/8 турнира квалификации Лиги чемпионов теперь уже в домашних стенах обыграл «Линкольн» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, восемь из которых были официальными, «Мьельбю» выиграл лишь один раз при пяти ничьих и четырех поражениях.

Такие выступления вроде бы не сулят гостям высоких шансов на победу, тем более на чужом поле, однако разница в классе в их пользу все же обещают им успех.

Аки Самуэльсен — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с двумя голами.

На что ставят в матче Линкольн — Мьельбю Букмекерские коэффициенты на матч Линкольн — Мьельбю: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в 18-ти из 19-ти последних матчей «Линкольн» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Линкольна» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Мьельбю» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мьельбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.52. Ничья — в 5.00, выигрыш «Линкольна» — в 4.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.96.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше двух голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Так же было и в трех из четырех последних матчей гостей.

1.93 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Линкольн» — «Мьельбю» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют больше трех голов, поскольку такой сценарий был реализован в их четырех из семи последних матчей.

2.90 Тотал «Мьельбю» больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Линкольн» — «Мьельбю» позволит вывести на карту выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: тотал «Мьельбю» больше 2,5 голов за 2.90