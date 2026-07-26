. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.38.

«КАМАЗ» — «Ротор»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Челнинский «КАМАЗ» не лучшим образом стартовал в текущем сезоне и пока не имеет ни одного набранного очка после двух туров. Сначала команда проиграла в гостях «Спартаку» из Костромы (1:3), а затем дома уступила «Пари НН» (1:2).

Теперь же «КАМАЗу» предстоит сыграть с ещё одним соперником, который рвётся в Премьер‑лигу. Это первый полноценный сезон Антона Хазова (пришёл в прошлом году вместо Ахметзянова) в качестве тренера, и пока у него есть сложности. Традиционно команду покинуло несколько ключевых футболистов, а заменить их пока не получается.

После двух туров «Ротор» с 3 очками идёт в середине турнирной таблицы. Сначала команда в гостях проиграла главному фавориту Первой лиги — «Пари НН» (2:4), а затем с большим трудом обыграла на своём поле «СКА‑Хабаровск» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Единственный мяч в этой встрече в конце с пенальти забил Александр Хубулов, пополнивший состав летом. Вообще, «Ротор» имел некоторые проблемные позиции перед первым туром, но сейчас фактически их решил и готов бороться за выход в РПЛ. Иного результата Дмитрию Парфёнову не простят. «Ротор» точно сейчас сильнее хозяев.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,73.

«Русенборг» — «Фредрикстад»

Футбол. Чемпионат Норвегии. Элитсериен

После возобновления чемпионата «Русенборг» одержал две яркие победы с одинаковым счётом 3:0 — над «Кристиансунном» дома и в гостях над «Стартом». Наконец у команды опустел лазарет, и она немного усилилась в летнюю паузу.

Сейчас «Русенборг» занимает 10‑е место с 15 очками, а в июне на пост главного тренера заступил исландец Фрейр Александерссон, который очень высоко котируется в Скандинавии. Он смог успокоить игроков, придать им уверенности и правильно расставить футболистов, что не всегда удавалось прежнему наставнику.

Пока «Фредрикстад» идёт на 12‑й строчке в таблице чемпионата Норвегии с 14 очками и находится совсем рядом с зоной вылета. После перерыва команда сыграла две встречи и в обеих уступила.

Сначала случилось дома поражение от «Лиллестрема» (0:2), а затем на своём поле от «Буде‑Глимт» (0:1). В летнюю паузу «Фредрикстад» покинули два ведущих футболиста, не досчитается в этой игре и ещё нескольких травмированных. Понятно, что шансы «Русенборга» в этой игре намного выше.

Наш прогноз: победа хозяев за 1,70.

«Хэккен» — АИК

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан

Последние годы именно «Хэккен» является самой весёлой командой чемпионата, часто вообще забывая про оборону. Сейчас она идёт на четвёртом месте в таблице Аллсвенскан с 23 очками и разницей 27:22 после 13 матчей.

После паузы «Хэккен» дома уступил «Юргордену» (2:4), в гостях — «Эргрюте» (3:4) и обыграл на своём поле «Хальмстад» (2:0). Даже уход двух основных полузащитников не сильно сказался на атакующей манере, её поддержали прежние резервисты.

Один из самых титулованных клубов Швеции, АИК, тоже любит играть в атакующей манере и сейчас имеет разницу 18:18, 21 очко после 13 матчей и шестую строчку в таблице. В последнем туре АИК дома выиграл у ГАИС (2:0).

Ранее команда с одинаковым счётом 2:1 на выезде переиграла «Гётеборг» и «Мьелльбю». Во время паузы АИК покинул ведущий центральный защитник Чонгсвай, также за сумасшедшие деньги в «Брайтон» перебрался талантливый вингер Йоханна, но даже без них команда смотрится очень солидно. Здесь стоит ждать открытого футбола.

Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,49.

4.38 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,38.