прогноз на матч 3-го тура Первой лиги, ставка за 2.51

27 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют КАМАЗ и «Ротор». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.51.

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КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы намерены избежать борьбы за выживание. По итогам двух стартовых туров команда находится на 16-й строчке турнирной таблицы.

При этом КАМАЗ в двух матчах первенства не смог разжиться очками. Команда Антона Хазова отличилась двумя голами, пропустив в свои ворота 5.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела неудачно, уступив мощному «Нижнему Новгороду» (1:2).

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До того команда Хазова была бита костромским «Спартаком» (1:3). Плюс в 4 летних спаррингах она уступила один раз при трех ничьих.

При этом КАМАЗ в 5 своих последних матчах добыл лишь 2 ничьи. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при 12 пропущенных.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: Челнинцам явно не хватает монолитности, да и от потери ряда лидеров оправиться не удается.

При этом КАМАЗ традиционно неудачно противостоит «Ротору». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей. А вот последняя виктория над волгоградцами случилась еще 16 лет назад.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы выдали не самый яркий старт. Команда находится на 10-й позиции в турнирной таблице.

При этом «Ротор» в двух турах набрал три очка. Волгоградцы забили 3 мяча, пропустив в свои ворота четыре.

Последние матчи: в минувшем туре команда с трудом переиграла «СКА-Хабаровск», единственный мяч забив в концовке с пенальти.

До того команда была бита «Нижним Новгородом» (2:4). А вот в 2 летних контрольных поединках подопечные Дмитрия Парфенова по разу победили и уступили.

К тому же «Ротор» в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. В них команда отличилась 6 мячами при 7 пропущенных.

Состояние команды: Волгоградцы намерены побороться за прямое повышение в классе, вот только пока подопечные Парфенова выглядят не столь уверенно.

Волгоградцы в прошлом сезоне добыли 4 очка в матчах с КАМАЗом. В нынешней же диспозиции команда не имеет морального права терять очки в поединке с обескровленным соперником.

Нет сомнений, что волгоградцы едут в Уфу за очками. Стандарты в их исполнении весьма опасны, и фактурный центрбек Владис-Эмерсон Иллой-Айет в первом туре отличился дважды после подач угловых.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 2.51, а на КАМАЗ — 3.14; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.02.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.49, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.55.

Прогноз: Волгоградцы способны поднатореть в плане реализации, тогда как челнинцы только находятся в поиске своей игры.

2.51 Победа «Ротора» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.51 на матч КАМАЗ — «Ротор» позволит вывести на карту выигрыш 1510₽, общая выплата — 2510₽

Ставка: Победа «Ротора» за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.49 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч КАМАЗ — «Ротор» принесёт прибыль 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.49.

Пять причин, почему ставка зайдет