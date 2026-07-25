«Оренбург» порадует своих болельщиков победой на старте сезона?

прогноз на матч чемпионата России по футболу, ставка за 2.37

26 июля в рамках 1-го тура РПЛ сыграют «Оренбург» и «Ростов». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.37.

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«Оренбург»

Перед матчем: «Оренбург» в прошлом сезоне занял 12-е место в РПЛ, набрав 29 баллов за 30 туров при разнице мячей 29:44.

Последние матчи: В прошлом контрольном матче «Оренбург» разошелся миром с ЦСКА — 2:2.

До того команда обыграла ЦСКА (2:0) и проиграла московскому «Динамо» (1:2)

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Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Оренбург» на финише прошлого сезона умело воспользовался потерями у конкурентов и смог не только избежать прямого вылета, но и не оказаться в «стыках».

Команда Ильдара Ахметзянова в этот сезон тоже входит явно не в ранге фаворита, но вполне способной задержаться в элите российского футбола еще на один сезон как минимум.

«Ростов»

Перед матчем: «Ростов» в минувшей кампании стал десятым в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка за 30 встреч при разнице мячей 25:32.

Последние матчи: Прошлая товарищеская встреча для «Ростова» завершилась победой над «Факелом» со счетом 2:1.

До того команда сыграла вничью с «Краснодаром» (3:3) и потерпела поражение от «Факела» (1:3).

Состояние команды: Команда Джонатана Альбы по качеству состава вполне может стабильно находиться в верхней половине таблицы, но нестабильные результаты позволяют занять максимум место в середине.

Южане плавно подходят к оптимальным кондициям и вряд ли стоит ожидать, что начало сезона у «Ростова» будет удачным.

На что ставят в матче Оренбург — Ростов Букмекерские коэффициенты на матч Оренбург — Ростов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ростов» выиграл один матч из четырех в рамках товарищеских встреч

«Оренбург» не проигрывал в последних четырех играх

Команды в прошлом году обменялись гостевыми победами с минимальным счетом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Оренбург» фаворитом с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.35, а победа «Ростова» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.19 и 1.62.

Прогноз: Преимущество домашнего поля должно сыграть на руку команде из Урала.

2.37 Победа «Оренбурга» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Оренбург» — «Ростов» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Оренбурга» за 2.37.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Оренбург» забьет ростовчанам больше одного гола.

2.54 Тотал «Оренбурга» больше 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Оренбург» — «Ростов» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Тотал «Оренбурга» больше 1,5 за 2.54