26 июля в рамках 1-го тура РПЛ сыграют «Оренбург» и «Ростов». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.37.
«Оренбург»
Перед матчем: «Оренбург» в прошлом сезоне занял 12-е место в РПЛ, набрав 29 баллов за 30 туров при разнице мячей 29:44.
Последние матчи: В прошлом контрольном матче «Оренбург» разошелся миром с ЦСКА — 2:2.
До того команда обыграла ЦСКА (2:0) и проиграла московскому «Динамо» (1:2)
Состояние команды: «Оренбург» на финише прошлого сезона умело воспользовался потерями у конкурентов и смог не только избежать прямого вылета, но и не оказаться в «стыках».
Команда Ильдара Ахметзянова в этот сезон тоже входит явно не в ранге фаворита, но вполне способной задержаться в элите российского футбола еще на один сезон как минимум.
«Ростов»
Перед матчем: «Ростов» в минувшей кампании стал десятым в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка за 30 встреч при разнице мячей 25:32.
Последние матчи: Прошлая товарищеская встреча для «Ростова» завершилась победой над «Факелом» со счетом 2:1.
До того команда сыграла вничью с «Краснодаром» (3:3) и потерпела поражение от «Факела» (1:3).
Состояние команды: Команда Джонатана Альбы по качеству состава вполне может стабильно находиться в верхней половине таблицы, но нестабильные результаты позволяют занять максимум место в середине.
Южане плавно подходят к оптимальным кондициям и вряд ли стоит ожидать, что начало сезона у «Ростова» будет удачным.
Статистика для ставок
- «Ростов» выиграл один матч из четырех в рамках товарищеских встреч
- «Оренбург» не проигрывал в последних четырех играх
- Команды в прошлом году обменялись гостевыми победами с минимальным счетом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Оренбург» фаворитом с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.35, а победа «Ростова» — в 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.19 и 1.62.
Прогноз: Преимущество домашнего поля должно сыграть на руку команде из Урала.
Ставка: Победа «Оренбурга» за 2.37.
Прогноз: Также можно поставить на то, что «Оренбург» забьет ростовчанам больше одного гола.
Ставка: Тотал «Оренбурга» больше 1,5 за 2.54