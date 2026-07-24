Завершил ли Юрген Клопп карьеру? Этот вопрос был задан ему самому еще в январе 2025 года, через год после того, как он сенсационно объявил о своем намерении уйти с поста тренера «Ливерпуля» после блестящей девятилетней карьеры на «Энфилде», пишет автор ESPN Бес Линдоп

«Конечно, нет», — ответил Клопп, и его ответ был опубликован в видео, которым он поделился со своими 6 миллионами подписчиков в соцсетях. «Я больше не футбольный тренер. Сейчас я возглавляю глобальное футбольное подразделение Red Bull. Так что я не на пенсии, просто сменил работу».

Однако, перенесемся в настоящее время, и Клопп готов снова надеть свою знаменитую бейсболку и вернуться на тренерскую скамью, после того как в пятницу, 24 июля его официально объявили новым тренером сборной Германии по футболу с четырехлетним контрактом, который продлится до чемпионата мира 2030 года.

Хотя 59-летнего Клоппа за два года перерыва связывали с целым рядом тренерских должностей — в частности, с возможной заменой на тренерском мостике в «Реале» этим летом — долгое время казалось, что только назначение на пост главного тренера сборной Германии могло бы выманить его из полуотставки в «Ред Булле».

Хронические неудачи Германии на крупных турнирах после триумфа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии означали, что этим летом на главного тренера Юлиана Нагельсманна и его команду всегда будет оказываться давление. Шокирующий вылет в серии пенальти от Парагвая в 1/16 финала быстро сделал положение Нагельсманна невыносимым, и почти для всех, кто связан с немецкой командой, был только один подходящий кандидат на роль его преемника.

Тот факт, что Клоппу довелось наблюдать за последним разочарованием своей страны на чемпионате мира — он работал комментатором на немецком телеканале MagentaTV — только усилил ажиотаж вокруг его потенциального назначения.

Томас Мюллер и Юрген Клопп globallookpress.com

«Примерно два года назад я остановился в "Ливерпуле" и сказал, что у меня не хватает энергии ни на другую работу, ни на ещё один год в "Ливерпуле", — сказал Клопп в эфире в начале этого месяца. — С тех пор я более чем восстановил силы, я готов».

Это признание стало бальзамом на душу многих болельщиков на его родине после очередного не слишком впечатляющего турнира. Но после двух лет вне футбола, подходит ли Клопп на эту должность?

И, возможно, что ещё важнее, подходит ли эта работа ему?

Подходит ли Клоппу работа в сборной Германии?

На чемпионате мира этим летом мало кто мог сравниться с Клоппом по количеству побед. В то время как такие игроки, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, радовали болельщиков на поле, Клопп развлекал их и за его пределами, оставаясь расслабленным, но обаятельным комментатором и снимаясь в рекламных роликах крупных брендов, таких как Budweiser и Trivago.

От встреч с бывшей трансферной целью «Ливерпуля» Мбаппе до прогулок по улицам Далласа в ковбойской шляпе с легендой немецкого футбола Томасом Мюллером — на турнире едва ли проходил день без появления нового вирусного ролика, подтверждающего статус Клоппа как одной из самых любимых фигур в мире футбола.

Безусловно, бывший тренер дортмундской «Боруссии» выглядит гораздо лучше, чем в последние месяцы своего пребывания в «Ливерпуле», когда он, как известно, признался, что у него «заканчиваются силы» для продолжения работы на элитном уровне.

«Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова», — сказал Клопп в обращении к болельщикам «Ливерпуля» в январе 2024 года. «После всех лет, что мы провели вместе, после всего времени, что мы вместе пережили, уважение к вам выросло, любовь к вам возросла, и самое меньшее, что я вам должен, — это правда, и это правда».

Верный своему слову, Клопп до сих пор избегал предложений от заинтересованных клубов, предпочитая проводить больше времени с семьей. Его работа в Red Bull, по всей видимости, сделала его лицом футбольного подразделения бренда, а также позволила ему отдалиться от повседневных дел управления клубом.

Килиан Мбаппе и Юрген Клопп globallookpress.com

Тем временем, освоение Клоппом мира социальных сетей позволило болельщикам быть в курсе его беззаботных приключений, от игры в падел до поездки на зимние Олимпийские игры в Милане-Кортине в начале этого года, которую он назвал «мечтой из списка желаний».

Когда в июне кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что планирует назначить Клоппа главным тренером в случае успеха своей кандидатуры, агент немецкого тренера Марк Косике поспешил публично опровергнуть это заявление.

«Это раздражает, — сказал Косике. — Юрген Клопп доволен своей ролью в "Ред Булл" и не стремится работать тренером в клубе».

Оглядываясь назад, можно сказать, что формулировка этого заявления была поучительной. Хотя Клопп, возможно, больше не испытывает желания работать в клубном футболе, возможность менее напряженной работы тренера на международном уровне может предложить ему лучшее из обоих миров.

«Я думаю, это именно то, что ему нужно», — сказал Дэн Клаббе с известного канала болельщиков «Ливерпуля» The Redmen TV. «Хотя очевидно, что его характер и качества тренера, вероятно, способствуют тому, чтобы быть менеджером, непосредственно участвующим в повседневной работе, я думаю, что то, насколько это поглощало его в предыдущих клубах, отнимало у него много энергии».

«Это просто идеальный сценарий для Юргена, потому что он поддерживает его энтузиазм. Он остается активным, но при этом не слишком напряженным и стрессовым. Поэтому я думаю, что он находится в идеальном состоянии, а это значит, что он может наслаждаться жизнью, проводить время с семьей, и при этом каждые несколько месяцев иметь возможность снова сосредоточиться на своей страсти и любви к футболу. Сейчас ему это идеально подходит».

Сможет ли Клопп использовать свою личность в работе в сборной?

Способность Клоппа оказывать преобразующее воздействие на команду и ее игроков насчитывает более двух десятилетий. Проведя 11 лет в качестве игрока немецкого клуба «Майнц», Клопп был назначен тренером в 2001 году и вскоре помог клубу впервые в истории выйти в Бундеслигу.

Именно после этого триумфа талантливый молодой тренер привлек к сотрудничеству бывшего нападающего сборной США Конора Кейси, который привлек внимание во время аренды в «Карлсруэ» и быстро был впечатлен яркой личностью Клоппа.

Он был совершенно другим типом личности, чем тот, к которому я привык в Германии, и его позитивная энергия была очевидна. Он был очень молод. В то время было не так много тренеров в возрасте 30 лет. В основном это были ребята постарше. Меня просто поразила его личность и позитивный настрой. Честно говоря, поначалу в это было немного трудно поверить. Думали: «Это что, трюк? Что с этим парнем происходит?» Но довольно быстро стало ясно, что он просто другой человек, и игроки действительно на него откликнулись. Было очевидно, что он жил и дышал каждым моментом с командой, и это невероятно влияет на игроков в течение сезона. Конор Кейси экс-игрок сборной США

Эта сила характера сделала Клоппа живой легендой в «Майнце», а также убедила дортмундскую «Боруссию» пригласить его на пост тренера в 2008 году. За время работы на «Вестфаленштадионе» Клопп привёл «Дортмунд» к двум титулам Бундеслиги и оказал огромное влияние на нескольких подающих надежды талантов, включая полузащитника Илкая Гюндогана.

«Честно говоря, я думаю, это одно из его лучших качеств», — сказал Гюндоган в интервью программе ESPN FC, отвечая на вопрос о навыках управления командой у Клоппа. «Его личность, его отношения с игроками, персоналом, со всеми — я думаю, он действительно понимающий человек. Он очень требователен, но при этом искренен и честен. Это то, что больше всего ценишь как игрок, потому что ты хочешь доверять словам своего тренера. Он делает это лучше, чем, наверное, кто-либо другой, кого я видел за свою футбольную карьеру».

Клопп и Гюндоган globallookpress.com

Этот прямой, бескомпромиссный подход также помог сформировать стиль игры Клоппа на поле. Хотя его фирменный «хэви-металл футбол» развивался в течение девяти лет в «Ливерпуле», его стремление к высокоскоростной, динамичной игре определило его тренерскую карьеру.

В «Майнце» это были действительно первые годы его игры в таком стиле. Тогда посыл был очень простым и сводился к следующему: «Бегите все и забирайте мяч как можно быстрее». Конечно, с годами он значительно усовершенствовал свою технику, но, когда я работал с ним, мы каждый день только и делали, что бегали, бегали, бегали, бегали, забирали мяч, теряли мяч, отбирали его, снова бегали. Поэтому это было очень глубоко заложено в нас как в команде. Нас никогда не останавливали. В те времена никто этим по-настоящему не занимался, а со временем он явно собрал в команде нужных людей, чтобы по мере своего развития делать это все лучше и лучше. Конор Кейси экс-игрок сборной США

Почему Клопп — подходящий человек для перемен в сборной Германии

После более чем десятилетия разочарований немецкий футбол нуждается в культурных изменениях, и, пожалуй, нет лучшего проводника перемен, чем Клопп.

«Конечно, я его довольно хорошо знаю, — сказал Гюндоган. — Я провел с ним четыре года в дортмундской "Боруссии", поэтому, если [Германии] сейчас нужен кто-то новый, я думаю, он — правильный выбор, потому что он способен объединить всю страну и снова пробудить в людях интерес к футболу. После того тяжелого поражения [от Парагвая] нам это снова очень нужно в Германии... если кто-то и должен сейчас справиться с этой задачей, так это Юрген Клопп».

Хотя в составе сборной Германии много перспективных молодых талантов — Флориан Вирц из «Ливерпуля» и Джамал Мусиала из «Баварии», например, — это не золотое поколение, и Клоппу предстоит немало работы, если он надеется привести свою страну к славе на Евро-2028 или чемпионате мира 2030 года.

Тем не менее, Клопп умеет использовать менталитет аутсайдера для возрождения команды, и можно провести некоторые параллели между задачей, стоящей перед ним в Германии, и той, которую он унаследовал, когда присоединился к «Ливерпулю» в 2015 году.

«Безусловно, есть некоторые сходства между этими двумя ситуациями, чего нечасто можно сказать, когда речь идет о сравнении международного и внутреннего футбола», — добавляет Клуббе из Redmen TV.

«Порой они кажутся совершенно разными, но я понимаю, где немцы находятся, если сравнивать с тем, где были мы. Ливерпулю нужно было немного вспомнить, кто мы такие, и я думаю, что сборная Германии находится в похожей ситуации. Клопп может стать идеальным человеком для этого, потому что мы с первого дня в Ливерпуле видели, что между нами возникла мгновенная связь. Он знает масштаб работы, он знает масштаб футбольной организации, в которую он попал, и сразу же говорит все правильно. Я думаю, что Германия получит очень похожий заряд энергии».

Юрген Клопп globallookpress.com

«Победа в Премьер-лиге над "Ливерпулем" была невероятной, но его успехи в кубковых турнирах также стали настоящей визитной карточкой его работы в "Ливерпуле". Мы не всегда выигрывали финалы, когда до них добирались, но у нас был довольно хороший послужной список в этом плане, а это почти исключительно то, чем является международный футбол. У него есть опыт работы на должностях, когда команды и города больше всего в нем нуждались, и он часто добивается результатов».

Конечно, после двух лет вне игры Клоппу, возможно, придется внести некоторые коррективы. Когда в начале этого месяца стало известно, что президент США Дональд Трамп связывался с президентом ФИФА Джанни Инфантино, пытаясь отменить красную карточку, полученную нападающим сборной США Фоларином Балогуном в плей-офф чемпионата мира, Клопп не стеснялся выражать свое негодование.

«Если это действительно так, то это безумие», — сказал Клопп в эфире MagentaTV. «Скажем так, это наша игра, а не их. Эти два человека, которые ничего не смыслят в футболе, не должны иметь к этому никакого отношения».

Хотя многие в футбольном сообществе разделяли эти настроения — и хотя Клопп никогда не уклонялся от высказывания своего мнения по актуальным вопросам как внутри, так и вне спорта — теперь, когда он стал лицом Немецкой футбольной федерации, может потребоваться более высокий уровень дипломатии.

Клопп, который, казалось, наслаждался своей новообретенной свободой в течение последних нескольких лет, теперь снова оказался под пристальным вниманием. Тщательно отобранные снимки его личной жизни, которые радовали болельщиков в интернете, несомненно, станут более избирательными, поскольку он пытается изменить судьбу своей страны в этом виде спорта.

Ему также может потребоваться время, чтобы вернуть доверие некоторых немецких болельщиков после его сотрудничества с Red Bull, чья модель владения вызывает глубокие разногласия в стране, которая гордится своей ориентированной на болельщиков футбольной культурой. Когда Клопп принял предложение работы от компании по производству энергетических напитков в 2024 году, болельщики его бывшего клуба «Майнц» вывесили протестные баннеры, а местные СМИ в Дортмунде особенно резко критиковали его, утверждая, что он запятнал свою безупречную репутацию в клубе.

Тем не менее, если у кого-то и есть необходимый эмоциональный интеллект, чтобы вернуть критиков на свою сторону, так это у Клоппа.

Что касается культуры и личности, он именно тот человек. Поэтому я думаю, что он проделает невероятную работу. Он выжмет максимум из каждого. Работа в национальной сборной немного отличается, потому что многие игроки имеют разные стили игры и даже разный уровень аэробной выносливости, что, будучи клубным тренером, он может тренировать каждый день. Мне трудно представить, что Германия будет полностью «хэви-металл», в стиле «Ливерпуля», но он, безусловно, человек, способный на многое, и я уверен, что он найдет ответы на все вопросы. Конор Кейси экс-игрок сборной США

Ожидается, что Клопп начнет находить эти ответы скорее раньше, чем позже, поскольку его первый международный сбор состоится в сентябре, когда Германия начнет свою кампанию в Лиге наций УЕФА матчем против Нидерландов.

«Это очень сложная задача», — сказал Гюндоган. «Психологически, после последних турниров — не только чемпионатов мира, но и Евро и Лиги наций — у Юргена впереди очень сложная работа. Но прежде всего ему нужно укрепить это единство и заставить всю страну поверить в национальную команду».

Конечно, изменить настроение нации — непростая задача. Но, превратив сомневающихся в верующих в «Майнце», «Дортмунде» и «Ливерпуле», Клопп, несомненно, сделает ставку на себя, чтобы повторить этот успех.