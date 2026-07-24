Немецкий футбольный союз (DFB) официально объявил о назначении Юргена Клоппа главным тренером национальной сборной Германии.

Юрген Клопп globallookpress.com

Презентация 59-летнего специалиста состоялась на специальной пресс-конференции.

Клопп подписал контракт, который будет действовать до завершения чемпионата мира 2030 года. Он сменил на этом посту Юлиана Нагельсманна, покинувшего сборную после неудачного выступления команды на ЧМ-2026. Тогда немецкая команда завершила борьбу уже в 1/16 финала, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти.

До возвращения к тренерской работе Клопп с января 2025-го по июль 2026 года руководил глобальным футбольным направлением компании Red Bull. Последним клубом в его карьере был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год.