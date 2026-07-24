25 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Иртыш». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 27 очков в активе и борется за еврокубки.
Команда занимает шестое место с отставанием в три пункта от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства коллектив на чужом поле сыграл вничью с «Женисом» (1:1).
Перед этим коллектив уже набрал три очка, когда в 17-м туре национального первенства в домашних стенах одержал победу над «Кайсаром» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Улытау» выиграл только раз при двух ничьих и двух поражениях.
Это не может сулить хозяевам хороших шансов на выигрыш, пусть даже и на своем поле, тем более что соперник демонстрирует плохие результаты.
Георгий Бугулов и Бакдаулет Зульфикаров — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.
«Иртыш» Павлодар
Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар после 17-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 11 очков в активе и борется за выживание.
Команда занимает последнее, 16-е место с отставанием в пять пунктов от спасительной 14-й строчки, а также в четыре балла от вышестоящего «Алтая».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 17-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Женису» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Кайсаром» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лигу, «Иртыш» Павлодар проиграл трижды, а в 14-ти последних матчах ни разу не выиграл.
Гостям трудно рассчитывать даже на один балл с учетом такой формы, особенно на чужом поле, тем более, что соперник посильнее их.
Жан По — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Улытау» забивали меньше трех голов
- в четырех из пяти последних матчей «Улытау» хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из восьми последних матчей «Иртыш» сыграл вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Улытау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.25, выигрыш «Иртыша» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.
Прогноз: в пяти последних матчах хозяев поля забивали меньше трех мячей. Так было и в их пяти из шести предыдущих домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних матчей гостей.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, да еще и играют дома.
Ставка: «Улытау» победит за 2.25