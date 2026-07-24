прогноз на матч 19-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.80

25 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Иртыш». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 27 очков в активе и борется за еврокубки.

Команда занимает шестое место с отставанием в три пункта от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства коллектив на чужом поле сыграл вничью с «Женисом» (1:1).

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Перед этим коллектив уже набрал три очка, когда в 17-м туре национального первенства в домашних стенах одержал победу над «Кайсаром» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Улытау» выиграл только раз при двух ничьих и двух поражениях.

Это не может сулить хозяевам хороших шансов на выигрыш, пусть даже и на своем поле, тем более что соперник демонстрирует плохие результаты.

Георгий Бугулов и Бакдаулет Зульфикаров — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

«Иртыш» Павлодар

Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар после 17-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 11 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает последнее, 16-е место с отставанием в пять пунктов от спасительной 14-й строчки, а также в четыре балла от вышестоящего «Алтая».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 17-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Женису» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Кайсаром» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лигу, «Иртыш» Павлодар проиграл трижды, а в 14-ти последних матчах ни разу не выиграл.

Гостям трудно рассчитывать даже на один балл с учетом такой формы, особенно на чужом поле, тем более, что соперник посильнее их.

Жан По — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

На что ставят в матче Улытау — Иртыш Букмекерские коэффициенты на матч Улытау — Иртыш: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Улытау» забивали меньше трех голов

в четырех из пяти последних матчей «Улытау» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из восьми последних матчей «Иртыш» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Улытау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.25, выигрыш «Иртыша» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев поля забивали меньше трех мячей. Так было и в их пяти из шести предыдущих домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних матчей гостей.

1.80 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Улытау» — «Иртыш» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, да еще и играют дома.

2.25 «Улытау» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Улытау» — «Иртыш» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: «Улытау» победит за 2.25