ЦСКА и «Балтика» не будут отсиживаться в обороне, «Удинезе» дома одолеет «Суонси»

В предстоящем экспрессе рассмотрим матч РПЛ, а также две товарищеские встречи. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.76.

ЦСКА — «Балтика»

Футбол. Чемпионат России

Московский клуб подходит к старту нового сезона с желанием оставить в прошлом неудачную концовку предыдущего чемпионата. Первая часть сезона сложилась для армейцев весьма успешно: команда находилась в группе лидеров, а работа Фабио Челестини вызывала исключительно положительные оценки. Однако после зимней паузы результаты резко ухудшились, и борьба за чемпионство постепенно сошла на нет.

В итоге руководство приняло решение расстаться с Челестини, доверив команду Дмитрию Игдисамову. Под его руководством ЦСКА провёл полноценную предсезонную подготовку. Масштабных изменений в составе не произошло — костяк удалось сохранить, а единственной заметной потерей стал уход Секу Койта. В шести товарищеских встречах армейцы трижды сыграли вничью и потерпели три поражения, при этом ни разу не сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Калининградцы стали одной из главных сенсаций прошлого чемпионата. На протяжении большей части сезона команда Андрея Талалаева демонстрировала организованный футбол и долгое время входила в число лидеров, обладая одной из самых надёжных оборонительных линий лиги.

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Однако весной результаты резко ухудшились. После начала апреля «Балтика» перестала регулярно набирать очки, а завершила сезон четырьмя поражениями подряд. На спад повлияли сразу несколько факторов: часть футболистов уже была сосредоточена на возможных трансферах, а потеря шансов на борьбу за медали снизила мотивацию команды.

Хозяева выглядят небольшими фаворитами благодаря более высокому индивидуальному классу исполнителей, однако гости вполне способны навязать борьбу.

Ставка: ТБ 2 за 1.60.

«Удинезе» — «Суонси»

Футбол. Товарищеский матч

«Удинезе» подходит к товарищескому матчу в статусе команды, которая уверенно закрепилась в середине таблицы Серии A. В прошлом сезоне итальянский клуб занял десятое место, набрав 50 очков, и до последнего сохранял шансы побороться за еврокубковую зону.

Концовка чемпионата получилась неоднозначной: после побед над «Торино» (2:0) и «Кальяри» (2:0) команда уступила «Кремонезе» (0:1) и «Наполи» (0:1). Летнюю подготовку коллектив начал с результативной ничьей против хорватской «Истры 1961» — 2:2.

«Суонси» завершил прошлый сезон английского Чемпионшипа на 11-й позиции, остановившись в девяти очках от зоны плей-офф. На финише чемпионата валлийцы демонстрировали неплохую стабильность, потерпев лишь одно поражение в семи последних турах. В межсезонье команда уже успела провести два контрольных поединка: сыграла вничью с «Хольштайн Килем» (2:2), а затем уступила немецкому «Бохуму» со счётом 0:2.

Несмотря на товарищеский статус встречи, преимущество выглядит на стороне итальянского клуба. «Удинезе» обладает более высоким уровнем исполнителей.

Ставка: Победа «Удинезе» за 1.85.

«Айнтрахт» Брауншвейг — «Саутгемптон»

Футбол. Товарищеский матч

«Айнтрахт» Брауншвейг с большим трудом сохранил место во Второй Бундеслиге по итогам прошлого сезона. Команда финишировала на 15-й строчке, набрав 37 очков в 34 матчах и избежав переходных игр лишь благодаря дополнительным показателям.

В межсезонье немецкий клуб выглядит значительно увереннее: сначала разгромил «ФТ Брауншвейг» (7:0), затем обыграл «Хавелсе» (2:1), а в последнем контрольном матче сыграл вничью с австрийским «БВ Линцем» (1:1). Эти результаты показывают, что команда постепенно набирает форму перед стартом нового сезона.

«Саутгемптон» успешно решил задачу возвращения в АПЛ. В минувшем розыгрыше Чемпионшипа «святые» заняли четвёртое место, после чего преодолели плей-офф и добились повышения в классе. Летнюю подготовку английский клуб начал с победы над «Истли» (3:1), продемонстрировав неплохую игру в атаке. Класс состава и глубина скамейки позволяют «Саутгемптону» считаться фаворитом даже в выездных товарищеских встречах.

Несмотря на положительные результаты хозяев в контрольных матчах, уровень соперников был заметно ниже. «Саутгемптон» располагает более качественным подбором футболистов и должен иметь преимущество по ходу встречи. При этом немецкая команда наверняка сумеет воспользоваться фактором своего поля и создать проблемы обороне англичан.

Ставка: Обе команды забьют за 1.61.

4.76 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.76.