«Балтика» отберет очки у ЦСКА на старте сезона?

прогноз на матч чемпионата России по футболу, ставка за 1.71

24 июля в рамках 1-го тура РПЛ сыграют ЦСКА и «Балтика». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.71.

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ЦСКА

Перед матчем: ЦСКА в прошлом сезоне занял пятое место в РПЛ, набрав 51 балл за 30 туров при разнице мячей 44:33.

Последние матчи: Предыдущий матч «армейцы» провели не лучшим образом, потерпев разгромное поражение от «Динамо» в Братском кубке — 2:5.

До того команда проиграла «Локомотиву» (0:1) и разошлась миром с «Оренбургом» (2:2) в товарищеских встречах.

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ЦСКА не лучшим образом провел межсезонье, не выиграв ни разу за шесть товарищеских встреч.

«Армейцы» вряд ли могут считаться абсолютными фаворитами на старте сезона, если судить исключительно по контрольным поединкам.

«Балтика»

Перед матчем: «Балтика» в минувшей кампании заняла шестую строчку в РПЛ, набрав 46 очков за 30 встреч при разнице мячей 38:21.

Последние матчи: В минувшей товарищеской встрече «Балтика» разошлась миром с «Краснодаром» — 1:1.

До того команда дважды разгромила македонский «Тиквес» — 5:0 и 6:0 соответственно.

Состояние команды: Подопечные Андрея Талалаева в предсезонных встречах проявили себя неплохо, одержав четыре победы в пяти последних встречах.

Калининградцы в прошлом сезоне изрядно навели шороху и вряд ли собираются снижать свою планку, тем более настроение по итогам предсезонки должно быть у подопечных Андрея Талалаева приподнятым.

На что ставят в матче ЦСКА — Балтика Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Балтика: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Балтика» не побеждала в восьми последних матчах РПЛ прошлого сезона

ЦСКА выиграл 2 матча из последних четырнадцати в сумме с прошлым сезоном и «товарками»

Команды в прошлом сезоне обменялись минимальными домашними победами в РПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА фаворитом с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа «Балтики» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.12 и 1.66.

Прогноз: Команды в минувшем сезоне обменялись минимальными победами дома, но сейчас «Балтика» вполне способна отобрать очки у «армейцев» на старте сезона

1.71 «Балтика» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч ЦСКА — «Балтика» принесёт чистый выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.71.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Балтика» по итогам одного из таймов окажется победителем.

2.25 Победа «Балтики» в одном из таймов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч ЦСКА — «Балтика» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Балтики» в одном из таймов за 2.25