«Твенте» не будет рад гостям из Будапешта

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.39

23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграют «Твенте» и «Ференцварош». Начало игры — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.39.

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«Твенте»

Турнирное положение: Нидерландский клуб ставит перед собой задачу пробиться в основной этап еврокубка. Качественная подготовка летом подтверждает серьезные намерения коллектива из Энсхеде.

Последние матчи: в финальном контрольном поединке перед стартом квалификации нидерландцы разошлись миром с бельгийским «Гентом» (2:2).

Ранее на тренировочных сборах подопечные Джон ван ден Брома обыграли шотландский «Абердин» со счетом 1:0 и нанесли поражение греческому ПАОКу (3:2). Игровой тонус основы находится на высоком уровне.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: На домашнем стадионе «Гролс Весте» футболисты «Твенте» традиционно действуют с позиции силы. Высокий прессинг и быстрый переход из обороны в атаку станут главными козырями хозяев.

Основной задачей для тренерского штаба остается ликвидация свободных зон в защитной линии. Если нидерландцы сыграют дисциплинированно у своих ворот, они получат отличный шанс создать комфортный задел перед ответным выездом.

«Ференцварош»

Турнирное положение: Венгерский коллектив рассчитывает навязать сопернику плотную борьбу за проход в следующий раунд. Клуб из Будапешта славится своим богатым международным опытом и умением играть на результат.

В первом квалификационном раунде подопечные Балажа Борбея продемонстрировали образцовую организацию игры. Венгры уверенно преодолели барьер в виде сербской «Войводины».

Последние матчи: домашний поединок против сербского клуба завершился убедительным разгромом со счетом 3:0. В первой выездной встрече «Ференцварош» также праздновал успех, победив соперника со счетом 2:1.

До старта официального сезона команда заложила хороший фундамент, минимально переиграв в товарищеском матче азербайджанский «Карабах» (1:0).

Состояние команды: В Энсхеде венгры наверняка выберут прагматичную тактику с упором на контратаки. Гости постараются максимально высушить игру в первой половине матча.

Лидеры полузащиты готовы навязать хозяевам жесткую борьбу в центре поля за счет плотного прессинга. Предстоящий поединок станет для «Ференцвароша» первой серьезной проверкой на прочность в текущем еврокубковом цикле.

На что ставят в матче Твенте — Ференцварош Букмекерские коэффициенты на матч Твенте — Ференцварош: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Твенте» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ференцвароша» — в 4.80.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.82, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.92.

Прогноз: Считаем, что в матче будет забито не мало мячей. Сыграем на тотале больше 3 мячей.

2.39 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Твенте» — «Ференцварош» позволит вывести на карту выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.39.

Прогноз: Есть вероятность, что гости смогут закрыться в игре и сыграть прагматично. У хозяев не такая острая атака, чтобы называть ее стабильной. Поэтому можно сыграть на ничейном результате.

3.80 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Твенте» — «Ференцварош» позволит вывести на карту выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Ничья в матче за 3.80.