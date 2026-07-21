В предстоящем экспрессе рассмотрим два матча квалификации Лиги чемпионов и товарищескую встречу. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.53.

«Эгнатия» — «Целе»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Эгнатия» уверенно преодолела первый квалификационный раунд Лиги чемпионов и подходит к новой стадии в хорошем настроении. После гостевой ничьей с «Петрокубом», добытой даже в меньшинстве, чемпион Албании на своем поле не оставил сопернику ни единого шанса, разгромив его со счетом 6:1. Команда Невиля Деде продемонстрировала высокую интенсивность в атаке, активно использовала фланги и не снижала темп даже после того, как обеспечила себе комфортное преимущество.

Особенно убедительно «Эгнатия» выглядит именно дома. В предыдущих розыгрышах квалификации Лиги чемпионов албанский клуб уже показывал, что на своем поле способен навязать борьбу более опытным соперникам. В родных стенах команда играет значительно увереннее, чем на выезде, где ей зачастую приходится действовать вторым номером.

«Целе» начал новый сезон менее убедительно. Предсезонная подготовка не принесла ярких результатов, а в стартовом туре чемпионата Словении команда сыграла вничью с «Мурой» (2:2), дважды уступая по ходу встречи. Несмотря на заметное территориальное преимущество, чемпиону Словении пришлось спасать матч.

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Ожидается достаточно упорный матч. «Эгнатия» постарается воспользоваться фактором своего поля и создать задел перед ответной встречей, однако словенский клуб сохраняет более высокий общий уровень и обладает достаточным опытом еврокубковых выступлений, чтобы избежать серьезных проблем.

Ставка: Обе команды забьют за 1.88.

«Сестао» — «Атлетик» Бильбао

Футбол. Товарищеский матч

«Сестао» начинает летнюю подготовку первым товарищеским матчем. В прошлом сезоне команда выступала в Сегунде Федерасьон и заняла седьмое место в своей группе, набрав 50 очков. До зоны плей-офф за повышение в классе не хватило семи баллов. Концовку чемпионата нельзя назвать провальной: в восьми последних турах «Сестао» потерпел лишь одно поражение, хотя победил всего два раза.

Межсезонье для хозяев только начинается, поэтому команде ещё предстоит набрать игровой ритм и проверить различные сочетания футболистов.

«Атлетик» уже успел провести два контрольных матча и добился в них уверенных побед. Сначала баски обыграли «Дерио» (3:0), а затем разгромили «Лехону» со счётом 11:0, продемонстрировав хорошую результативность и высокий уровень готовности.

Минувший сезон в Ла Лиге для клуба из Бильбао сложился неудачно. Команда финишировала лишь на 12-м месте, а также не сумела добиться серьёзных успехов в Лиге чемпионов. Тем не менее разница в классе между представителем элитного дивизиона и клубом четвёртой по силе лиги Испании остаётся очень существенной.

Даже если тренерский штаб «Атлетика» активно прибегнет к ротации, глубина состава и индивидуальное мастерство игроков гостей должны стать определяющими факторами.

Ставка: Победа «Атлетика» с форой (-1,5) гола за 1.64.

«Омония» Никосия — «Кайрат»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Омония» начинает новый еврокубковый сезон в статусе чемпиона Кипра. В прошлом розыгрыше национального первенства команда Хеннинга Берга уверенно завоевала титул, опередив ближайшего преследователя на 18 очков. Предсезонная подготовка также прошла успешно: никосийцы не потерпели ни одного поражения, обыграв бухарестское «Динамо» (2:1) и «Панетоликос» (2:1), а также сыграв вничью с «Хапоэлем» Беэр-Шева (2:2) и польской «Короной» (0:0).

Однако летом команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков атаки. Клуб покинули лучший бомбардир прошлого сезона Райан Ммае, а также Стеван Йоветич и Вилли Семедо. Новичкам ещё предстоит адаптироваться, поэтому в первых официальных матчах эффективность нападения может оказаться ниже привычного уровня.

«Кайрат», напротив, уже находится в отличном игровом тонусе. Алматинцы уверенно прошли первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, дважды обыграв «Сутьеску» (2:1 и 2:0), а затем продлили победную серию в чемпионате Казахстана, переиграв «Атырау» со счётом 3:1. На данный момент команда Рафаэля Уразбахтина выиграла семь матчей подряд во всех турнирах.

Особенно впечатляет игра казахстанского клуба в атаке. «Кайрат» забивает уже в девяти матчах кряду, а за последние семь встреч отличился 22 раза. При этом тренерский штаб грамотно распределяет нагрузку, регулярно проводя ротацию состава и сохраняя свежесть лидеров перед еврокубковыми поединками.

«Омония» традиционно сильна на своём поле и наверняка постарается сыграть максимально организованно, однако отсутствие полноценной сыгранности в обновлённой линии нападения может сказаться. «Кайрат» выглядит более подготовленным к этому этапу сезона и способен увезти с Кипра положительный результат.

Ставка: «Кайрат» не проиграет за 2.12.

6.53 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 6.53.