Ожидаем много голов в Хорватии

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.19

23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграют «Хайдук» и «Пафос». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Хайдук»

Турнирное положение: Хорватский клуб нацелен на попадание в групповой этап Лиги Европы. Преодоление стартовых раундов квалификации является приоритетной задачей для сплитской команды на международной арене.

Летнее трансферное окно внесло коррективы в заявку коллектива. Линия нападения во главе с опытным Марко Ливаей и новичком Анте Ребичем сыгрывается, поэтому тренерский штаб ищет оптимальный баланс между атакой и обороной.

Последние матчи: прошлый раунд отбора подопечные Гонсало Гарсии преодолели в упорной борьбе. Команда оказалась сильнее словацкой «Жилины» по сумме двух встреч (2:0 дома и 1:2 на выезде).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Тренерский штаб Гонсало Гарсии планомерно распределяет нагрузку на футболистов в начале сезона. Защитники Звонимир Шарлия и Дарио Мельняк обеспечивают надежность тыла, помогая голкиперу Ивице Ивушичу.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: В домашних стенах «Хайдук» представляет серьезную угрозу для любого европейского середняка. Команда будет активно использовать фланговые атаки и агрессивный высокий прессинг.

Защитной линии необходимо минимизировать позиционные ошибки, которые проявились в гостевой игре против словаков. Если хорваты сыграют дисциплинированно в переходных фазах, они смогут рассчитывать на сухую победу.

«Пафос»

Турнирное положение: Кипрский клуб впервые за долгое время ставит задачу зайти как можно дальше в квалификации Лиги Европы. Обладатели Кубка Кипра рассчитывают заявить о себе на европейской арене.

Этим летом команду возглавил португальский специалист Рикарду Са Пинту. Новый наставник активно выстраивает прагматичную модель игры, делая акцент на плотность в середине поля.

Последние матчи: подготовку к сезону киприоты проводили через серию контрольных поединков в Европе. В крайнем товарищеском матче «Пафос» уступил братиславскому «Словану» в результативной перестрелке со счетом 2:3.

До этого подопечные Рикарду Са Пинту проиграли польской «Ягеллонии» (0:1) и разошлись миром с чешским «Яблонецом» (0:0). Единственная победа на летних сборах была зафиксирована в игре против «Краковии» (2:1).

Состояние команды: В Сплите кипрский коллектив однозначно выберет оборонительную модель. Рикарду Са Пинту постарается перекрыть зоны в центре поля и сделать ставку на быстрые контратаки.

Группе атаки во главе с лидерами предстоит сложная задача по преодолению плотных оборонительных редутов хорватов. Для гостей главным успехом в первом матче станет сохранение интриги перед ответной игрой в Лимасоле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:

«Хайдук» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.20, а победа «Пафоса» — в 3.30.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.12, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.66.

Прогноз: Считаем, что хозяева в этом матче выглядят лучше, так что сыграем на их победе.

2.19 Победа «Хайдука» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Хайдук» — «Пафос» позволит вывести на карту выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Победа «Хайдука» в матче за 2.19.

Прогноз: Рискнем и сыграем на ожидании тотала больше 3 мячей.

3.05 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Хайдук» — «Пафос» позволит вывести на карту выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 3.05.