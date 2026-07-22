23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграют «Хайдук» и «Пафос». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.
«Хайдук»
Турнирное положение: Хорватский клуб нацелен на попадание в групповой этап Лиги Европы. Преодоление стартовых раундов квалификации является приоритетной задачей для сплитской команды на международной арене.
Летнее трансферное окно внесло коррективы в заявку коллектива. Линия нападения во главе с опытным Марко Ливаей и новичком Анте Ребичем сыгрывается, поэтому тренерский штаб ищет оптимальный баланс между атакой и обороной.
Последние матчи: прошлый раунд отбора подопечные Гонсало Гарсии преодолели в упорной борьбе. Команда оказалась сильнее словацкой «Жилины» по сумме двух встреч (2:0 дома и 1:2 на выезде).
Тренерский штаб Гонсало Гарсии планомерно распределяет нагрузку на футболистов в начале сезона. Защитники Звонимир Шарлия и Дарио Мельняк обеспечивают надежность тыла, помогая голкиперу Ивице Ивушичу.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: В домашних стенах «Хайдук» представляет серьезную угрозу для любого европейского середняка. Команда будет активно использовать фланговые атаки и агрессивный высокий прессинг.
Защитной линии необходимо минимизировать позиционные ошибки, которые проявились в гостевой игре против словаков. Если хорваты сыграют дисциплинированно в переходных фазах, они смогут рассчитывать на сухую победу.
«Пафос»
Турнирное положение: Кипрский клуб впервые за долгое время ставит задачу зайти как можно дальше в квалификации Лиги Европы. Обладатели Кубка Кипра рассчитывают заявить о себе на европейской арене.
Этим летом команду возглавил португальский специалист Рикарду Са Пинту. Новый наставник активно выстраивает прагматичную модель игры, делая акцент на плотность в середине поля.
Последние матчи: подготовку к сезону киприоты проводили через серию контрольных поединков в Европе. В крайнем товарищеском матче «Пафос» уступил братиславскому «Словану» в результативной перестрелке со счетом 2:3.
До этого подопечные Рикарду Са Пинту проиграли польской «Ягеллонии» (0:1) и разошлись миром с чешским «Яблонецом» (0:0). Единственная победа на летних сборах была зафиксирована в игре против «Краковии» (2:1).
Состояние команды: В Сплите кипрский коллектив однозначно выберет оборонительную модель. Рикарду Са Пинту постарается перекрыть зоны в центре поля и сделать ставку на быстрые контратаки.
Группе атаки во главе с лидерами предстоит сложная задача по преодолению плотных оборонительных редутов хорватов. Для гостей главным успехом в первом матче станет сохранение интриги перед ответной игрой в Лимасоле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:
«Хайдук» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.20, а победа «Пафоса» — в 3.30.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.12, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.66.
Прогноз: Считаем, что хозяева в этом матче выглядят лучше, так что сыграем на их победе.
Ставка: Победа «Хайдука» в матче за 2.19.
Прогноз: Рискнем и сыграем на ожидании тотала больше 3 мячей.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 3.05.